《超級瑪利歐銀河電影》預告片中瑪利歐的太空冒險

Nintendo 總是能帶來驚喜。在最近的直播放送中，該公司公佈了《超級瑪利歐兄弟電影》的續集——《超級瑪利歐銀河電影》的更多信息，並釋出了全新的預告片。

這段預告片僅是對未來內容的簡單介紹。畫面中，瑪利歐在蘑菇王國的一棵樹下休息，隨後一隻蝴蝶飛向太空，伴隨著《超級瑪利歐銀河》的主題音樂響起。

早在預告釋出之前，Nintendo 的動向就已經讓人猜測這部續集會朝銀河的方向發展。首部電影的票房超過十億美元，創造了許多迷因，並獲得金球獎提名，暗示著蘑菇王國之外還有更廣闊的世界。此外，細心的網友還發現，Nintendo 的電影製作合作夥伴 NBC Universal 註冊的域名中包含了該電影的名稱。（早前的洩漏信息也表示這部電影的標題為「超級瑪利歐世界」。）

廣告 廣告

根據 Nintendo 高層宮本茂的說法，《超級瑪利歐銀河電影》將成為瑪利歐四十周年慶祝活動的重頭戲。該電影預計於四月上映，克里斯·普拉特、查理·戴、安雅·泰勒-喬伊和傑克·布萊克將繼續分別飾演瑪利歐、路易吉、桃子公主和庫巴。

推薦閱讀