超級盃海鷹擊敗愛國者 奪隊史第2冠

（法新社聖克拉拉8日電） 職業美式足球（NFL）西雅圖海鷹今天以29比13擊敗新英格蘭愛國者，奪得隊史第2座超級盃冠軍。曾是失意人的海鷹四分衛達諾德（Sam Darnold）搖身披上封王最高榮耀。

達諾德洗刷過往每逢大賽必失常的惡名，這位浪人四分衛在今晚最重要的舞台傳出1次達陣並累積約200碼進攻碼數，帶領海鷹贏得隊史第二冠。

達諾德說：「這種感覺不可思議。不管我職業生涯經歷過什麼，能和這支球隊一起做到，夫復何求。」

廣告 廣告

海鷹的勝利得益於防守端徹底壓制對手，以及踢球手邁爾斯（Jason Myers）單場5個射門得分，刷新超級盃單一球員最多射門紀錄。西雅圖也一雪2015年超級盃輸給愛國者前恥。

今晚最失意者莫過愛國者四分衛梅耶（Drake Maye），他全場遭6次擒殺，未能成為最年輕贏得超級盃（僅23歲）的先發四分衛。

壞痞兔（Bad Bunny）擔任中場表演嘉賓，成為首位全程以西班牙語演出的超級盃藝人。身為全球最有影響力的藝人之一，壞痞兔曾多次公開批評美國總統川普對移民的嚴厲政策。

他的演出還邀來女神卡卡（Lady Gaga）和瑞奇馬丁（Ricky Martin）助陣，不過整場表演大多避開政治議題。

然而未到場觀賽的川普還是在社群媒體發文，稱中場表演內容是對美國的「侮辱」，還譏諷沒人聽得懂表演內容。

前三節雙方都沒有達陣，愛國者進攻受阻，海鷹則選擇保守打法，主要依靠跑鋒華克（Kenneth Walker），他單場貢獻135碼的推進。

進入第4節後戰況丕變轉為進攻大戰，雙方共出現4次達陣。海鷹達諾德率先傳向A.J.巴納（A.J. Barner）拿下達陣分數，沉寂許久的愛國者則由梅耶傳球給霍林斯（Mack Hollins）完成達陣。

西雅圖隨後再度突破，梅耶再度被擒殺並掉球，海鷹線衛諾蘇（Uchenna Nwosu）生涯首度攻下達陣，愛國者則在比賽尾聲追回一記達陣聊備一格。

預估有超過1.2億美國觀眾收看這場在加州聖克拉拉（Santa Clara）可容納7.5萬人的李維體育場（Levi's Stadium）舉行的全美最盛大體育賽事。

對被稱為「邪惡帝國」的常勝軍愛國者來說，本季在年度最佳教練弗拉貝爾（Mike Vrabel）帶領下重生，卻以失望作收。這支傳奇球隊未能拿下傲視全聯盟的第七座超級盃。