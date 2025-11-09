超級颱風鳳凰即將登陸菲律賓 恐釀大規模洪患

（法新社馬尼拉9日電） 颱風「鳳凰」（Typhoon Fung-wong）今天增強為超級風暴。這個暴風半徑幾乎籠罩整個菲律賓的強颱，預計將於今夜登陸。

加丹杜安尼斯（Catanduanes）這個菲國氣象單位表示恐遭颱風鳳凰「直擊」的小島，清晨時分已經出現強風豪雨，暴潮影響下海浪衝上沿海街道。

鳳凰在颱風「海鷗」（Kalmaegi）重創菲律賓數日後來襲，目前以每小時185公里的中心風速向西移動，陣風可達230公里。

政府氣象學家艾斯塔瑞加（Benison Estareja）向媒體表示，鳳凰預計將帶來逾200毫米的雨量，可能引發大規模洪患。

短短數天前，颱風海鷗席捲宿霧省多處城鎮，政府統計數據顯示至少204人喪生，109人下落不明。根據全球災害資料庫EM-DAT數據，海鷗是2025年傷亡最慘重的颱風。