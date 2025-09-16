Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

超薄 iPhone Air 手機殼點配搭？5 款女生一眼心動款式推介

全新 iPhone Air 不僅以極致纖薄的設計和優雅美感驚豔全場，更成為時尚女生們展現個性與品味的完美搭配。若果你已準備搶購這部夢幻手機，當然要挑選一款既能保護愛機又能凸顯氣質的手機殼。Yahoo Tech 精選了 5 款讓女生一眼心動的手機殼，從簡約純色到浪漫花卉，從實用防摔到高級質感，不僅貼合 iPhone Air 的輕薄設計，還為你的日常穿搭增添一抹亮點！

Blue Hydrangea Iphone Case By Ann Upton

這款手機殼的設計以夢幻藍色花卉為主題，展現出清新優雅的自然美感。圖案由一片片晶瑩剔透的藍色與白色花朵組成，彷彿覆蓋著一層薄薄的水晶光澤，增添了細膩的立體質感。保護殼採用獨家 EcoShock 及 Duo-Lock by Casetify 防護科技， 低調外型卻深藏不露， 通過 2 米防摔測試，具 3 倍軍事級防摔標準，提供最佳防護。配備了靈活相機環支架，可自由調整至 150 度最佳觀賞角度，讓你隨時解放雙手投入手機世界。

Casetify 售價 HK$669

立即購買

You are My Flower Bobo 鏡面手機殼 MagSafe 兼容

鏡面手機殼一直是女生大愛的款式，可以方便地隨時整理妝容，保持最佳狀態，再加上可愛的貓咪圖案，叫人如何抗拒呢！鏡面手機殼配備加高邊框及相機環， 成功通過 1.5 米防摔測試及 達到 1 倍 MIL-STD-810G 軍事級防摔標準。

Casetify 售價 HK$549

立即購買

iPhone Air MagSafe 護殼 – 霜雪色

這款超薄透明護殼專為極致纖薄的 iPhone Air 而設，透明設計還原機身原本色彩，而內層略帶磨砂質感，而外層則呈高光效果，背板僅 0.9 毫米，配以聚碳酸酯框架，保留手機超薄的特色。全新按鈕設計，帶來精準分明的觸感，反應靈敏，還可流暢配合相機控制功能使用，識別點按和滑動等細微手指動作。

保護殼設有兩個連接點，可穩固連接斜孭掛繩，方便女生將 iPhone 掛上身，騰出雙手。而內置的磁石，和 iPhone Air 完美對位，無線充電更方便快捷。

Apple 售價 HK$369

立即購買

Kate Spade New York iPhone 17 Air Case - Crystal Pave Nightfall

Kate spade new york 是一個全球的時尚品牌，手機殼擁有獨特的時尚設計，融合了優雅與實用性。它以黑色為基調，加上閃爍效果點綴，散發出奢華感。手機殼提供 12 英尺的抗摔保護，抗刮塗層能有效防止刮痕和意外碰撞造成的損壞，確保裝置安全無虞。而且配備強大的內置磁鐵，確保與 MagSafe 充電穩定連接，並輕鬆兼容各種配件，以提升整體使用體驗。

Amazon 售價 US$69.99 （約 HK$545，免運費）

立即購買

Kate Spade New York iPhone Air Case - Cherry Dot Gems

喜歡俏皮一點的設計，這款櫻桃閃石手機殼一定能讓你心動吧！手機殼明基底上裝飾著鮮豔的紅色櫻桃圖案，搭配金色的細節，活潑可愛，完全展現了 Kate Spade 品牌的獨特風格和創意。手機殼亦支持 MagSafe 充電，方便與各類配件配合使用。

Amazon 售價 US$54.99 （約 HK$428，免運費）

Amazon

