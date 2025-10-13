超貴耳機線真係有用？Effect Audio Centurion II 百夫長2代 vs 原裝線 | AK NOVUS + AME Mousa兩大名器實測！

為咗公平比較，我用咗 Astell&Kern SP4000 作為播放器，搭配兩大名器：AME Mousa（15 單元 6 路分頻，阻抗 8Ω，易推但 bass 重口味）和 AK x Empire Ears NOVUS（13 單元 Quadbrid 配置，holographic 音場王者）。實測方法簡單直接：先用原裝線聽，然後即時換升級線 A/B 比較。

📐 技術規格大解構：工藝極致，調音針對性強

Effect Audio 作為高端升級線大廠，今次出盡法寶。百夫長II 是品牌 16 週年限量傑作，設計靈感來自羅馬百夫長，端子造型獨特霸氣。核心係 UP-OCC（Ultra-Pure Ohno Continuous Cast）冶煉工藝，混合多種貴金屬合金導體：

鉑銀合金 ：全新超旗艦材質，提升聲音密度與精準度。

金鍍金銀合金 ：業界首創，豐富層次感和音場擴展。

金鍍銀 + 額外純銀、鈀金銀合金、鈀銀合金：優化高頻通透與低頻控制。

結構上，24AWG 8 股導體 + 專有（Septuplet Multi-sized Bundles）幾何設計，不同尺寸股線交織，改善訊號分離度，避免傳統單粗導體的瓶頸，讓 bass 更乾淨、中高頻更細緻。外皮用 EA UltraFlexi 絕緣套管，柔軟耐用，長度 120cm。連接創新係 ConX 可換插針系統（支援 2-pin、MMCX、Pentaconn Ear 等），螺絲式即插即用，超方便！端子則係雙鍍層 4.4mm（鈀 + 金鍍銅），專為調音設計，提升音場闊度與細節還原。

同場加映的(埃及妖后)，這條限量 50 條的 Founder’s Edition，更有創始人親筆簽名 + 編號，分線器右側鐳雕限量碼，收藏價值爆燈！導體三重奏：Celestial Crystal UP-OCC Silver Litz（純銀，清澈高頻）、UP-OCC Palladium-Plated Silver（銀鍍鈀，豐潤中頻）、UP-OCC Gold-Copper Alloy（銅金合金，溫暖低頻）。26AWG 8 股 + 多股黃金比例複合線芯結構，優化立體感。分線器與插頭外殼用鈦合金 CNC 精雕，EA UltraFlexi 外皮一樣柔韌。連接同樣 ConX + TermX 可換 4.4mm OFC 端子（純金色設計），強調「控制」而非「修飾」，重構系統聲音基礎。

🎵 實測心得：從溫暖氛圍到監聽級解析，差別天壤！

先講百夫長II 配 Mousa（原裝 Eletech 線本已豪華，7N 銅 + 純銀）。用原裝線聽《寂寞的男人》，背景靜黑、張學友人聲溫暖有感情，鋼琴尾音毛噪已修飾得不錯，低頻深沉營造氣氛，音場寬大如廳堂。但換上百夫長II？哇！鋼琴毛噪幾乎消失（原裝 10 度毛噪，升級後只剩 2 度），琴鍵按下時連琴後弦聲和機械噪都捕捉到，細節如錄音室現場！人聲殘響突出，像咪高峰罩被撥開，直擊耳膜——溫暖感減低，變得篤定有力，如監聽喇叭專為你服務。低頻更乾淨收緊，thump 彈性十足但不洩，色士風等樂器分離度 Max，音場更立體聚焦。整體由「氛圍導向」轉「精準監聽」，適合古典或 rap 等複雜曲目。

再試 NOVUS（Quadbrid + Dual BC 骨傳導，bass 震撼），百夫長II 讓其 holographic 音場更闊，EST 高頻 airy 無刺，背景如金字塔下星空，黑到爆！低頻延伸深（5Hz 起），但控制力強，動態範圍大，聽電子曲時層次分明，絕對 TOTL 級提升。

埃及妖后 配 Mousa，則係中庸平衡王。鋼琴毛噪中間（約 5-6 度），線條分明但不如百夫長II 極致。人聲添甜味，磁性溫暖保留，色士風舒服自然；低頻收緊爽快，鼓聲彈性好但闊度稍窄，下潛深但量少，適合 rock 或流行。三頻乾淨清晰，音場闊但低頻控制更「討巧」，像撥開一層沙，回歸錄音室環境。配 NOVUS 時，高頻亮度與質感平衡，背景深邃但分離稍遜百夫長II。

總結聲音：百夫長II 強調「氣場」與控制（靜黑 + 精準），埃及妖后 偏「豐潤」與平衡（甜味 + 彈性）。兩條都重構系統，非簡單補償——但聽過旗艦後，再聽次旗艦，生理心理都覺得有差（哈哈，小瑟親身體驗）！

💭 值唔值？發燒友專屬，試聽先知！

坦白講，$48K 百夫長II 對純聽流行、無線耳機就夠的用家，絕對一笑置之——無需浪費！但如果你係 Head-Fi 發燒友，愛管弦樂、高質錄音流行曲，或系統已達 AK SP4000 + Mousa/NOVUS 級別，呢條線絕對明顯提升：背景黑到讓細節「浮現」，分離度如升級喇叭，工藝極致（限量 + ConX 通用）值回票價。埃及妖后 更親民，限 50 條珍貴，適合入門旗艦。

小瑟建議：去香港 Futex 陳列室（荔枝角）或耳機店試聽！購買係為享受，唔使理人言——試過後，你可能念念不忘，換線成癮（笑）。呢次實測係我首度深入 Effect Audio 後真係上癮，升級線真能「重構」聲音基礎。

