《尋秦記》專訪｜古天樂被林峯視為真師傅
超越想象的輕薄「電量怪獸」，HONOR Power 2 真機及規格流出
文章來源：Qooah.com
榮耀旗下 WIN系列因全系搭載 10000mAh 青海湖電池而受到關注，智能手機電池容量正式進入「萬級」時代。而繼該系列之後，榮耀又有一款大電池新機為 HONOR Power 2。
根據已有消息，HONOR Power 2 將提供黑色、橙色與白色三種配色。其背部採用了橫向大矩陣鏡頭模組，右側配有條形閃光燈，上方印有「Power」標識。橙色版本的視覺效果與 iPhone 17 Pro 的星宇橙頗為相近，具有較高的外觀辨識度。
規格方面，該機搭載 6.79吋 1.5K LTPS 直屏，處理器選用聯發科天璣8500 Elite，前置鏡頭為 1600萬像素，後置則採用 5000萬主鏡加500萬副鏡的組合。其內置了 10800mAh 的超大容量電池，並支援 80W 有線閃充。
與上一代相比，HONOR Power 2 不僅在電池容量上突破 10000mAh，成為目前電池最大的智能手機，同時還升級採用了金屬中框。儘管電池容量大幅提升，其機身厚度仍控制在 7.98mm，重量為 216g，相比 iPhone 17 Pro Max 顯得更為輕薄。
這款新機預計將在明年1月正式發佈。
其他人也在看
馬斯克迎最強對手？委內瑞拉裔富豪發射藍鳥6號 用巨型天線硬剛SpaceX星鏈「小衛星群」
近日，印度太空中心見證了一場震撼的太空發射，一顆重達 6100 公斤、天線展開面積近 223 平方公尺的龐然大物送入預定軌道，是人類迄今部署在低軌上最大的商業通訊衛星－AST SpaceMobile 公司的「藍鳥 6 號」(BlueBird 6)。 這場發射不僅刷新了印度火箭承鉅亨網 ・ 15 小時前
Google終於開放更換Gmail地址 印度先上線
《CNBC》報導，Google (GOOGL) 近期悄然推出一項備受期待的新功能，讓 Gmail 用戶終於可以更換原有的 @gmail.com 電子郵件地址，同時完整保留帳戶內的資料與各項服務。這項更新被不少用戶視為「遲來的聖誕禮物」，特別是多年來一直受困於學生時代尷尬信箱名稱的使用者。鉅亨網 ・ 1 天前
蘋果新品多 招銀看好果鏈股 全球出貨料贏三星 來年推摺機受期待
時隔14年，蘋果今年有望重奪全球最大智能手機廠商的寶座。招銀國際研究部副主管及科技行業分析師伍力恒表示，儘管受記憶體漲價及內地補貼紅利退坡影響，明年全球智能手機出貨量預測按年下降5%，至11.8億部，但蘋果將迎來「創新大年」，包括發布備受期待的首部摺機，有助進一步鞏固領先地位，故偏好蘋果供應鏈。 上月底，調研機構Counterpoint發表報告預測，今年iPhone出貨量有望按年增長10%，蘋果的出貨份額達到19.4%，使其自2011年以來首次超越三星，成為全球最大智能手機品牌。 記憶體提價 無損iPhone優勢 伍力恒表示，由於蘋果的定價策略較以往保守，提升產品性價比，令iPhone 17表現超預期。未來蘋果或保持相對三星的領先優勢，且差距可能拉大。三星在中低端市場面臨國產手機品牌的競爭壓力，因此將策略重心轉向高端市場，然而要搶佔高端份額並非易事，蘋果的軟件生態使得其用戶有更高黏性。 手機廠商明年面對一大挑戰，是記憶體價格大幅上漲導致的成本壓力。伍力恒指出，今次記憶體短缺及加價，主要是人工智能（AI）發展令記憶體需求劇增，存儲晶片廠商即使增加產能，也至少需要一年才能投產。為應對記憶體信報財經新聞 ・ 1 小時前
普渡大學獲得 150 萬美元資助 研發無需 GPS 的空地 AI 機器人團隊
機器人可能很快就能像士兵一樣理解危險，而無需地圖、信號或第二次機會。美國普渡大學的研究人員正在開發人工智能驅動的機器，能夠感知敵對地形，隨時調整行動，並在GPS失效的情況下協同作業。該項目獲得了美國陸軍作戰能力開發指揮部陸軍研究實驗室提供的五年期150萬美元（約 HK$ 1,170,000）合作協議，旨在賦予自動化系統一種戰場直覺。這個目標不僅僅是移動性，還包括意識——機器人能夠理解其位置、周圍環...TechRitual ・ 1 天前
青馬大橋男子危坐壆邊突躍下 救援船隻救起送院不治
【on.cc東網專訊】青馬大橋有人跳橋亡。今晨(27日)11時51分，青馬大橋往機場方向，一名姓洪(53歲)男子突然跨越大橋近中段位置的圍欄，危坐橋邊壆位。救援人員接報趕至，嘗試勸喻事主返回安全位置，惟他一直聽而不聞，其後突然一躍而下。事主由救援船隻救起，旋即被on.cc 東網 ・ 1 天前
泰國再現罕見平頭貓 30 年來首次發現
在一項令人振奮的發現中，當局在泰國首次發現了瀕臨絕種的扁頭貓，這是過去 30 年以來的首次。值得注意的是，這次的觀察不僅僅涉及單一個體。根據記錄，最後一次在泰國-馬來西亞邊界附近觀察到這種以魚類為食、體型如家貓的貓科動物是在 1995 年。到了 2014 年，泰國官員擔心這種稀有物種在其境內已經絕種。由於缺乏證據，當局認為再也無法找到這一物種。然而，根據 Mongabay 的報導，國際自然保護聯盟...TechRitual ・ 1 天前
網上熱話｜聖誕派對公司抽獎 大獎由iPhone變4日年假「全場靜咗3秒」
公司舉辦聖誕派對兼玩大抽獎，令員工可以開心過聖誕，又增加士氣。不過，有網民在平安夜發文，指公司今年聖誕派對抽獎，大獎竟然由iPhone變成4日年假，令他大感不滿。am730 ・ 1 天前
爆一爆｜年尾頻撲水 周大福企業露底（Louise）
經過中環海濱，看見四叔生前以$500億投下的中環旗艦地標，正式命名為「Central Yards」不禁要說聲「世上只有爸爸好」。這個摸頂之作，曾一道令銀行界擔憂恒基（0012.HK）的債務水平並與新世界（0017.HK）齊名。不過，四叔仙遊前私人借咗$600億俾恒基（0012.HK），彰顯四叔對公司的承諾令股東及銀行都鬆一口氣，亦睇到四叔家族嘅私人錢包幾咁「叠」。Yahoo財經專欄 ・ 1 天前
葵涌邨住戶「打橫」晾衫 房屋署表示非常關注已警告住戶
葵涌邨有住戶在單位外牆，「打橫」伸出晾衣架，晾曬大批衣服。房屋署表示非常關注事件，已嚴正警告有關住戶，應正確使用單位內設置的標準晾衣架，切勿在外牆位置掛放任何物品。 鎖定涉事單位及進行家訪 有網民在社交平台Threads上載片段，看到一個位於葵涌邨的單位外有「打橫」的晾衣長桿，「表示好神奇」。房屋署回覆傳媒am730 ・ 1 天前
兩名港人烏克蘭戰死 入境處確認接獲家屬求助
【Now新聞台】俄烏戰爭持續，有指為烏軍作戰的兩名港人在當地執行任務期間遇襲身亡，本港入境處確認接獲求助，正了解事件。 據了解，兩名港人分別23及30歲，上月抵達烏克蘭。入境處回覆查詢表示，接獲相關求助後已即時透過外交部駐港特派員公署及中國駐烏克蘭大使館了解情況，包括有關人士身份，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。處方稱，會繼續與公署大使館及當事人家屬保持聯繫，積極跟進事件。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
美國工程師正被AI「大屠殺」 程式設計師就業率暴跌27.5%
美國科技軟體產業正經歷一場前所未有的「大屠殺」。根據最新數據，美國程式設計師的就業率暴跌 27.5%，將近三分之一的工作崗位憑空消失。這並非危言聳聽的預言，而是正在發生的現實。鉅亨網 ・ 1 天前
「前夫」Edan早知小儀婚事 讚「情敵」：玉樹臨風！
人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）昨晚（26日）到中環出席活動，談到頭號雀屎（粉絲暱稱）阮小儀（小儀）宣布婚訊，Edan直言小儀早已告知他婚事，惟沒有説明日子，很替對方高慶，他笑謂：「我變成前夫，好替佢開心，作為前夫，佢事前都有通知我，問准咗我，哈哈！佢完成婚禮都即時通知我。」東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【McDonald's】指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8
麥當勞App一連三日帶來終極2025壓軸優惠，12月29日至12月31日期間，指定超值早晨套餐減$5、指定超值套餐減$8！YAHOO著數 ・ 7 小時前
馬鞍山有市區的士衝紅燈撞死過路狗狗 肇事司機不顧而去
【動物專訊】緊急緝兇！一隻哥基犬昨日（12月27日）清晨6時20分左右在馬鞍山恆泰路隨主人在行人過路燈綠燈過馬路時，慘被一輛衝紅燈的紅色的士撞到輾過，當場身亡，據目擊者所述，肇事的士事不但沒有停車，但即場逃跑不顧而去。狗主已經報警，現急尋拍攝到當時情況的目擊證據，盼將兇徒繩之於法，為慘死狗狗討回公道。 知情者對本報表示，當日清晨6時20至25分左右，有叔叔與狗狗在馬鞍山恆泰路臨近迴旋處出口的士站斑馬線位，於行人過路燈綠燈時過馬路，怎料一輛紅色的士竟衝紅燈直接撞到和輾過狗狗，狗狗慘被撞出幾米外，肚子及下半身有輪軚印，在狗狗後面的狗主也幾乎被撞到，而該的士撞死狗狗後更不顧而去。 他表示，當時看到那叔叔在馬路中心看著狗狗哭，有好心人幫他報警，並聯絡了他幫忙，他到場時狗狗已經離世。 他又表示，警方到場指事發位置沒有閉路電視，因此在附近貼上告示，尋找更多目擊證據。不幸離世狗狗名叫Youmi，是只得4歲的狗女，平時非常聽話，會跟着人行走及會聽指令，希望有人拍攝到事發經過，提供證據去緝拿兇徒。 根據《道理交通條例》，衝紅燈罪行有機會觸犯「危險駕駛」罪，如經公訴定罪，最高罰款2萬元及監禁3年。 另根據香港動物報 ・ 14 小時前
港男攜胡椒噴霧赴日 機場安檢揭發被捕
機場警區昨日(27日)接獲報案，指一名準備前往日本的35歲香港男子在出境安檢時被揭發行李內藏違禁物品。消息指，保安人員在檢查其兩件手提行李時，發現內藏兩枝懷疑胡椒噴霧，隨即通知警方。警員到場後確認物品屬違禁品，男子涉嫌違反《火器及彈藥條例》，當場被捕。該男子其後獲准保釋候查，案件交由機場警區刑事調查隊第四隊跟進。am730 ・ 10 小時前
新城勁爆︱鍾柔美洩「蜜」後首露面 親揭與劉展霆關係
《新城勁爆頒獎禮2025》今日舉行，其中薛家燕率領一眾歌手合唱張學友的《祝福》，獻給宏福苑災民，當中「聲夢小花」鍾柔美（Yumi)更是疑錯手Post...東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
【Aeon】冬日水果、壽司、甜品、食材優惠（即日起至07/01）
AEON為大家搜羅咗各式冬日食材，準備好同你一起溫暖過冬！無論係冬季當造嘅新鮮蔬果、豐富海鮮，定係優質肉類，都應有盡有，精選產品包括日本福岡甘王士多啤梨 $165/盒(2包)、MEIRAKU 飲品(含果肉) $16.9、井村屋宇治金時抹茶雪條 $29.9/2件！YAHOO著數 ・ 12 小時前
2026香港市道預言：動漫節或變「新國風」 來年過鰲拜聖誕節
今年本港市道變化大，除了遊客消費模式改變外，本港市民亦大舉外遊兼北上消費，以大家樂首席執行官形容「市道捲、一齊捲」。新一年即將來臨，來年市道的變量因素經已逐一出現，包括原定2月重返會展的亞洲動漫節突然無故延期，以內地近年新消費倡議趨勢，棄日本IP的「新國風」可能會全面進場，至於港人又會否需要跟從國策，來年不過聖誕節，當中亦存在風險Yahoo財經 ・ 17 小時前
大埔大火災民索償路崎嶇 保險理賠如講數 斥精神虐待二次傷害
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑大火至今(27日)已過去一個月，但疑有已購買保險的居民至今仍未得到保險索償。據網上社交媒體貼文指，有購買保險的宏泰閣災民梁小姐，其家居保的保額達120萬港元，但在火災後家園盡毀，申請賠償時卻遭到保險公司以「精神虐待」的方式去處理，on.cc 東網 ・ 1 天前
【百佳】辛辣麵、長城牌火腿豬肉、佳之選餅乾買1送1（即日起至01/01）
百佳多款精選產品買1送1，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！精選產品有農心辛辣麵5包裝/不倒翁芝士拉麵平均$21.5/包、全線 SELECT佳之選餅乾買1送1、長城牌火腿豬肉340克平均$19.95/罐！YAHOO著數 ・ 1 天前