兒童坐私家車須用安全座椅 11月1日起實施
超速的士青衣南橋撞斃單車少年 七旬司機認危駕還柙
七旬的士司機超速駛經青衣南橋時，乘客提醒時已撞上前方的單車，17歲少年送院後不治。司機今日（24日）在西九龍法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情時由律師代向少年家人致歉，承認犯了不能彌補的錯誤。法官下令索取被告背景報告，押後至11月21日判刑，被告須還柙。
事發時的士車速約為時速94公里
案情指，去年7月3日凌晨，被告駕駛的士接載乘客由葵涌前往青衣，的士沿葵青路快線駛至青衣南橋，少年在葵青路快線上騎單車，位於的士前方。當的士駛近時，乘客提醒前方有單車，然而被告並未有任何減速跡象，的士仍從後撞上單車車尾。意外後，的士擋風玻璃碎裂，少年失去知覺，倒臥在地，送院後不治。根據專家報告，事發時的士車速約為時速94公里，誤差為正負9公里，涉事路段車速限制為每小時 70 公里。
死者家屬冀政府立法限制司機年齡
死者多名家屬到庭旁聽，死者父親為免目睹案發過程，一直在庭外逗留。庭上播放事發片段，死者家人於庭上痛哭。死者祖母向傳媒表示，接受司機的道歉，但更希望司機親自向他們道歉。死者父親向傳媒提及，事主是家中獨子，學習成績不佳，但自小喜歡車輛，報讀汽車維修課程，更獲豐田汽車聘用為維修部學徒。死者父親及祖母皆認為，冀政府立法限制司機年齡。
辯方代被告向死者的家人道歉
辯方求情指，被告已駕駛的士約40年，只有一次違反交通燈指示的紀錄，案發時超速不足1分鐘。辯方提及，被告並非故意無視乘客提醒，因反應不及，而撞上單車。辯方補充，事主當時在快線踩單車，未有穿反光衣，加上體積較小，在夜晚難以看見。辯方又代被告向死者的家人道歉，指被告犯了不能彌補的錯，事後亦患上抑鬱症及創傷後壓力症。
被告劉楚希（70 歲，的士司機），被控於2024年7月3日，在青衣葵青路上危險駕駛的士，引致男子黃皓進死亡。
案件編號：DCCC 198/2025
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/超速的士青衣南橋撞斃單車少年-七旬司機認危駕還柙-/611809?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
