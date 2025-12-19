超過60項本地創新發明加入香港創新發明展覽會 拓展國際商機

香港出口商會與瑞士日內瓦國際發明展續簽五年合作協議 推動國際創科業界交流

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年12月19日 - 香港出口商會舉辦2025年度「香港創新發明展覽會」項目，成功招募超過60項本地創新發明加入。部份參與項目的初創獲邀參與來年3月，於瑞士日內瓦舉辦的國際發明展，向全球商界展示香港的創新科技實力。





香港創新發明展覽會參與創業日2025



自2023年起，香港出口商會連續三年舉辦「香港創新發明展覽會」項目，在多個國際展覽展示超過150個本地創新發明，推動國際創科業界交流。參與初創可透過項目，免費參與國際展覽，接觸海外商家和消費者。今屆展示的創新發明種類眾多，涵蓋智慧城市、智能家居與生活、智能金融、健康技術及藥物、智能交通及智能工業。



展出的創新發明經由行內專業人士嚴格評審，考核發明的新穎性、創新和發明水平、技術實用性和象徵意義。展品均為原創，並已在市場上推出的製成品，且具有專利保護或正進行專利申請。



續簽五年合作協議



香港出口商會亦與瑞士日內瓦國際發明展主辦機構Palexpo SA，續簽五年合作協議。香港出口商會將繼續在香港舉辦「亞洲創新發明展覽會」比賽，為來自亞太地區包括大中華地區、泰國等市場的專家和發明家，提供展示創新發明和解決方案的平台。



瑞士日內瓦國際發明展是備受創科界的年度盛事，是全球企業、大學等組織展示他們的發明、研究成果和新產品的平台。香港創新發明展覽會將於2026年，第三次帶同香港創新發明，到當地參展。



關於香港創新發明展覽會

「香港創新發明展覽會」自2023年起，由香港出口商會主辦、香港特別行政區政府創新科技署贊助，旨在向世界展示香港的創科潛力，並把香港創科成品帶上國際舞台。本項目亦將促進創科業內的夥伴合作，並培育充滿活力的創新和科技文化。



項目更多詳情，請瀏覽：

https://hk-ii.com







關於香港出口商會

香港出口商會成立於1955年5月，為註冊於《香港公司條例》的非牟利貿易團體。商會致力為為香港出口商服務及為會員增值，發展香港成為貿易的中樞。



此新聞稿由 Mitopia Limited 代香港出口商會發出。







