超颱「樺加沙」逼近 港鐵稱颱風期間會在安全情況下盡量維持服務

因應天文台預期吹襲香港的超強颱風「樺加沙」將對本港天氣帶來顯著影響，港鐵今日(22日)表示，颱風期間港鐵會在安全的情況下盡量維持服務。當8號熱帶氣旋警告信號生效時，港鐵服務會大致維持正常，而港鐵巴士則會在8號信號生效3小時後暫停。

為保障乘客和港鐵人員安全，當9號或更高信號生效時，重鐵露天段（包括機場快綫全綫、東鐵綫及屯馬綫部分路段等）及輕鐵會暫停服務，至於當時正在露天段服務乘客行駛中的列車，會於安全情況下，盡量行駛至原定終點站或有連接商場的車站等相對安全的地方。所有車站會在颱風期間於服務時間，盡量維持開放。

港鐵指出，颱風期間天氣或會急劇轉變，港鐵呼籲市民應盡量留在安全的地方，避免不必要的出行。而由於颱風吹襲期間，有可能造成塌樹或其他損毀，視乎實際情況，即使8號以上的風球陸續除下，港鐵的車務團隊可能需要較長時間檢視鐵路設備狀況，及完成一切所需的修復工作，才可逐步恢復列車服務。

港鐵又稱，車務團隊已加強檢查車站和鐵路設施的防洪設備、排水系統以及附近渠道，確保運作正常及可有效疏導雨水，而維修團隊亦會候命，在安全的情況下及有需要時，出動進行清理及搶修工作。此外，港鐵管理的屋苑及商場，均已實施一系列防風措施，包括檢查及清理所有去水渠以確保暢通，並於適當位置放置沙包，當中包括位於港島的杏花邨，共28座位於下杏花邨的住宅大樓已安裝防洪閘門及於大堂設置臨時抽水設施。該屋苑地庫停車場的車輛亦將會暫時遷移至杏花新城的停車場或移至上杏花邨。

