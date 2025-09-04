超驚人家世背景曝 丫頭現身前署長公公壽宴

▲丫頭與老公王惟立攜手出席公公王卓鈞壽宴，溫馨畫面曝光，她以白色蝴蝶結上衣亮相，優雅又甜美，展現良好婆媳情，而丫頭過去也曾透露過婆家的超狂家世背景，老公的爺爺是「特務局長」，公公則是「警察之光」。（圖／翻攝自丫頭IG@ava112411）

[NOWnews今日新聞] 藝人丫頭（詹子晴）2020年與前警政署長王卓鈞之子王惟立結婚，婚後常透過社群分享家庭點滴，昨（3）日她在IG曬出壽宴合照，只見她身穿一身優雅白色上衣，並在IG甜蜜寫下：「爸爸生日快樂，祝平安沒事，開心沒事，健康沒事。」展現與婆家深厚的感情。此外，丫頭過去也曾透露過婆家的超驚人家世背景，老公的爺爺竟是「特務局長」。

▲丫頭（右一）一身白衣優雅出席公公的壽宴。（圖／翻攝自丫頭IG@ava112411）

優雅造型成焦點 公婆家世背景亮眼

從曝光的限時動態可見，丫頭當天穿著白色短袖上衣，領口搭配蝴蝶結綁帶設計，散發甜美氣息。她將頭髮紮成簡單公主頭，清爽又優雅，與老公一同出席更顯得溫馨甜蜜。現場布置低調卻溫暖，桌上生日蛋糕與親友合影，氣氛熱鬧融洽。

丫頭曾打趣表示，老公不僅有「特務局長」爺爺王魯翹，更有「警察之光」父親王卓鈞，如今還迎娶「演藝圈小闆娘」的自己，她幽默強調：「老公上輩子一定做很多好事。」言談間不改搞笑本色，卻也流露出對這段婚姻的珍惜。

▲丫頭婆家家世背景十分驚人。（圖／翻攝自丫頭IG@ava112411）

王惟立曾是不婚族 遇丫頭打破原則

值得一提的是，王惟立過去自認是不婚族，認為婚姻像商業合約，代表彼此缺乏信任。但認識丫頭後，他被對方自律與節儉的生活態度深深吸引，認定她是能與自己共度人生高低的伴侶，因此打破原則，決定步入婚姻，讓外界見證他們的幸福。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

丫頭砸1200萬澳洲買房！完全沒看直接線上購 認了：其實是衝動

成軍20年！黑Girl合體可能性曝 小薰認了卡關、丫頭1句話有蹊蹺

快訊／丫頭驚爆離婚5年尪！「合曬身分證」怒駁斥：配偶欄看到沒