蛋糕食譜｜超鬆軟台灣古早味蛋糕 Castella
喜歡的話可以使用蜂蜜代替糖 也是不錯的選擇 ? 詳細歡迎參考影片： https://youtu.be/Gi7wzsMeJiQ ▷ Daruma Cooking Happy Cooking : ) #台灣 #古早味 #雞蛋糕 #蛋糕 #鬆軟
製作時間: 30分鐘內
份量人數: 3-4人
食材
植物油 50 克
牛奶 60 克
低筋麵粉 65克
蛋黃 4個
雲尼拿香油 適量
蛋白 4個
糖 65 克
作法:
1 ：
倒入蛋糕模型中。 烤盤上注入熱水。 使用150度焗 60 分鐘。 放涼以後就可以享用了！ 完成！
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51806
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
