Trip.com酒店減$500、機票減$200
越南中部持續降雨引發洪水 增至16死5失蹤
（法新社河內20日電） 隨著越南中部持續降雨引發洪水，救援人員從被淹沒房屋的屋頂救出受困民眾。越南政府今天表示，上週末迄今已造成至少16人死亡，另有5人失蹤。
法新社拍攝的照片顯示，沿海旅遊勝地芽莊整個街區被淹沒，數百輛汽車浸沒在水中。
越南國營媒體報導，救援人員昨天在嘉萊省和得樂省出動船隻，撬開窗戶、破壞屋頂以協助被大水圍困的居民。
環境部表示，自週末以來已造成至少16人喪生，目前仍在搜尋另外5名失蹤者。超過43000戶民宅被淹，多條主要道路因山崩仍無法通行。
國家氣象局表示，大叻旅遊重鎮周邊高地道路也發生致命山崩，部分地區自週末以來降雨量達600公釐。
越南鐵路總公司表示，由於洪水影響，北南多條鐵路路線已暫停運行。
自10月底以來，越南中南部連續遭遇猛烈降雨，多個沿海熱門度假地區已多次遭受洪水襲擊。
根據越南國家統計局資料，今年1月至10月，自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。越南每年6月至9月容易發生強降雨，但科學證據顯示，人為氣候變化使極端天氣更頻繁且破壞力更大。
其他人也在看
地盤工涉持刀強姦非法禁錮女拳手 辯稱為性交易非強姦全罪脫
一名地盤工人在酒吧認識兼職女拳手後，將女方誘至油麻地的家中非禮後持刀威脅，並捆綁女方雙手及封口，繼而強姦。他否認3罪受審，案件完成7日審訊，4男3女陪審團今日(19日)退庭商議近4小時後，裁定被告全部罪名不成立，獲當庭釋放。 被告陳漢邦(46歲)，被控猥褻侵犯、強姦及非法禁錮共3罪，涉於2023年8月11日在油麻am730 ・ 1 天前
白田邨男子高處墮下 昏迷送院不治
【on.cc東網專訊】石硤尾有人墮樓。今晨(20日)10時49分，一名姓鄧(67歲)男子於白田邨潤田樓高處墮下，倒臥天井位置。救援人員接報到場，消防登上天井拯救將事主移至地面，交由救護車送院救治，其後被證實死亡。經初步調查，相信事主從上址一單位墮下。警員於現場沒on.cc 東網 ・ 7 小時前
俄羅斯襲烏克蘭西部城市 至少25死包括3兒童
（法新社烏克蘭特諾皮爾19日電） 俄羅斯今天對烏克蘭西部發動空襲，炸毀一棟公寓大樓的頂層，造成至少25人死亡，其中包括3名兒童。國家緊急服務部表示，這起攻擊造成包括3名兒童在內的25人死亡，另有92人受傷，包括18名兒童。法新社 ・ 9 小時前
死因庭裁陳輝旺非法被殺 警員林偉榮再申覆核挑戰押明年訊 官拒頒令有結果前禁檢控
的士司機陳輝旺與乘客爭執，被警員拘捕時遭「箍頸」，其後全身癱瘓、留醫期間死亡。事件經歷兩次死因研訊，陪審團均裁定陳「非法被殺」。警員林偉榮早前入稟高院提司法覆核，再次要求推翻死因庭裁決，並申請臨時禁制令，禁止律政司在司法覆核有結果前，採取檢控行動。法庭線 ・ 1 天前
青森熊害海上版連環警報！ 獵人乘船10時撲殺黑熊！
哎喲，青森的秋冬本該是漁民撒網賞海景的愜意，誰知11月13日早上9點30分，野邊地町港口漁民出海北行陸奧灣，離岸幾百米竟見黑熊頭探水面，像在海上散步！Japhub日本集合 ・ 1 天前
蔡一傑經中環街市目擊火警 見義勇為即報警：10分鐘後消防員迅速到場
跳唱組合草蜢成員蔡一傑今日（11月19日）在社交媒體發布影片，講述目睹火警現場的驚險事！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
聖誕好去處2025｜中環繽紛冬日巡禮閃耀登場！6層樓高聖誕樹、金色星光長廊、8大地標合演光影匯
香港旅遊發展局（旅發局）年度盛事「香港繽紛冬日巡禮」將於即日起至2026年1月4日舉行，今次活動首次聯手置地公司，帶來頭炮活動「冬日小鎮．中環」，分別於中環皇后像廣場花園打造「聖誕天地」、遮打道亮起浪漫的「星光長廊」、置地廣塲中庭呈獻歷年最大型聖誕互動裝置「Noëlia at LANDMARK」，甚至首次聯乘中環八幢地標合演沉浸式多媒體表演「光影匯·中環」，點亮中環！Yahoo 旅遊 ・ 9 小時前
天文台今早錄得最低 13.2 度 入秋以來最低｜Yahoo
受強烈東北季候風影響，本港今早（19 日）天氣顯著較涼。天文台錄得最低氣溫 13.2 度，是今年入秋以來的最低紀錄，而新界普遍再低一兩度，大帽山今早更錄得 3.2 度低溫。此外，一道廣闊雲帶正覆蓋華南。Yahoo新聞 ・ 1 天前
葵涌女子過馬路被小巴撞倒 昏迷送院搶救
【Now新聞台】葵涌下午有女子被小巴撞倒，昏迷送院搶救。 女傷者頭部受傷，由救護車送到瑪嘉烈醫院。下午近3時，警方接報指一名女子行經葵涌禾塘咀街55號對開，被一輛專線小巴撞倒，女事主受傷，倒臥行車線昏迷，救護人員到場將傷者送往醫院搶救，涉事司機在場協助警方調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
天文台錄得最低氣溫13.2度
【Now新聞台】天文台錄得最低氣溫13.2度，是今年入秋以來的最低紀錄，新界普遍再低一兩度。 在紅磡碼頭有泳客無懼寒風，如常游早水。市民上班上學都要添衣，穿上羽絨、大衣保暖。天文台表示，受強烈東北季候風影響 ，本港今早天氣顯著較涼，新界部分地區寒冷 ，日間最高氣溫約17度，天氣非常乾燥。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
廟宇文化節12月中車公廟外舉行 免費體驗非遺工作坊 8間古蹟廟宇設導賞 市民「打卡」可換領禮品 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】兩年一度的「廟宇文化節」將於 12 月 13 至 14 日一連兩日於沙田車公廟外舉行，華人廟宇委員會今年以「廟宇漫遊」作為主題，期望加深市民對本地廟宇的認識，融入非遺技藝工作坊，推動文化傳承。除車公廟以外，另外六間法定古蹟、兩間一級歷史建築廟宇亦設有導賞，又推出手機應用程式鼓勵大眾一年內到全港不同廟宇「打卡」，所有活動費用全免。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
6 人涉毀選舉海報及恐嚇被捕 有人疑不滿街站聲浪過大 4名男童貪玩破壞海報｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】立法會換屆選舉將於12月7日舉行，警方今（19日）表示，近日接獲三宗案件涉不滿街站聲浪作出刑事恐嚇、惡意破壞選舉海報，共拘捕 6 人。Yahoo新聞 ・ 1 天前
火炭黑幫謀殺案｜警再拘 3 人 涉謀殺及串謀謀殺 累計 10 人被捕｜Yahoo
今年 3 月 16 日，火炭發生一宗黑幫謀殺案，綽號「蛤蟆東」的 52 歲男子在街頭被人斬傷不治。警方周二（18日）拘捕多 3 名男子，分別涉嫌謀殺及串謀謀殺。警方早前已就此案拘捕 5 名男子及 2 名女子被捕，其中有 3 人被落案起訴。案件累計 10 人被捕。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
日本大分縣住宅區大火仍未撲滅 當局發現一人心臟驟停
日本大分縣大分市一個住宅區昨日下午約5時發生的大火，至今仍未撲滅，當局指一名76歲居民下落不明。當地傳媒報道，當局在大火現場發現一名男子心臟驟停，暫時未知身份。大分縣當局表示，火勢波及170多座建築物，周邊森林也受到波及，截至昨晚約11時，已有115個家庭共175人被疏散到避難場所。日本陸上自衛隊應大分縣的請求，今日派出直升機協助滅火。(ST)infocast ・ 1 天前
調查指美感恩節傳統大餐成本跌至四年低 火雞零售價按年跌16%
《路透》報道，據American Farm Bureau Federation公布年度感恩節餐費調查，美國感恩節傳統大餐成本按年跌5%至55.18美元，連續第三年下跌，創2021年以來最低。但仍較2019年新冠疫情前高出約13%。其中零售商對火雞大幅打折，16磅火雞零售價按年跌16.3%，但多數配菜價格上升，反映農場持續面對勞工短缺及農場工資急升壓力。AASTOCKS ・ 6 小時前
日本大分市火災逾170棟建築物起火 一名老翁失蹤
日本大分市發生大規模火災，超過170棟建築物起火，燃燒超過半日仍未救熄，一名76歲老翁失蹤。大分縣政府將175名居民撤離到社區活動中心。大火在昨日下午近6時發生，大分市佐賀關地區的民眾報案指寓所起火，之後火勢蔓延到附近的多間住宅和山林，燒毀面積估計近4.9萬平方米。火勢甚至飄洋過海，距離火場1.4公里外的無人島也起火。陸上自衛隊出動UH-1直升機協助救火。(ST)infocast ・ 1 天前
葵盛西邨單位起火 一名少年獲救送院
【Now新聞台】葵盛西邨有單位起火，一名少年吸入濃煙不適送院。 起火單位外牆熏黑，消防員在場調查。早上七時許，葵盛西邨第八座一個單位起火，消防派出煙帽隊開喉將火救熄，在起火單位內救出一名14歲少年，他懷疑吸入濃煙不適，由救護車送院治理。火警期間約50名居民自行疏散到樓下暫避，起火原因有待調查。#要聞now.com 影音新聞 ・ 9 小時前
天氣報告｜早上清涼有一兩陣微雨 最高氣溫約18度
【Now新聞台】本港今日(11月20日)天氣預測，大致多雲。早上相當清涼，有一兩陣微雨。下午部分時間天色明朗及非常乾燥，最高氣溫約18度。吹和緩偏北風，初時離岸風勢清勁。 展望明日日間漸轉天晴，氣溫回升，天氣非常乾燥。隨後數天日間溫暖，日夜溫差頗大。#要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
深圳華發冰雪熱雪奇蹟娛雪票開售！人均每小時低至$99.6｜深圳好去處
今年9月底開幕的全球最大的室內滑雪場「華發冰雪熱雪奇蹟」，終於在11月21正式開放娛雪區！即使不滑雪，都可以好好體驗冰天雪地玩耍的樂趣～娛雪區有14項冰雪遊樂設施，包括旋轉木馬、速降迴旋雪圈道、冰上碰碰車、搖擺/迷你漂流/波浪/直線雪圈道、雪上卡丁車，男女老幼都啱玩。現時門票有優惠，人均每小時低至$99.6～Yahoo 旅遊 ・ 10 小時前
旺角街頭2毒男遇查 檢176萬元貨當場就逮
【on.cc東網專訊】深水埗區警員經深入調查後，昨日（18日）在旺角展開打擊毒品行動。行動中，人員在塘尾道發現一名43歲本地男子和一名38歲內地男子形迹可疑，遂上前截查，並在他們身上檢獲共約3008克的懷疑海洛英，毒品市值約176萬港元。經初步調查，人員以涉嫌「on.cc 東網 ・ 1 天前