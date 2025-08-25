越南加速南海填海造島 恐超越中國規模

【on.cc東網專訊】美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）旗下亞洲海事透明倡議（AMTI）上周五（22日）發表報告指，近日衞星圖像顯示，越南今年以來已在有主權爭議的南海南沙群島至少8個未曾填海造地的島礁上大興土木，恐超越中國造島規模。

報告稱，越南今年大幅加速在南海填海造島的步伐，最新工程涵蓋此前未納入河內於2021年開始填海造島工作範圍的島礁，包括在六門礁、鬼喊礁、東礁、瓊礁、舶蘭礁等開展疏浚和填海工程。越方也在三處此前已進行過中等規模造島的島礁上進行新一輪擴建，分別為安波沙洲、染青沙洲和西礁。

據報告，截至今年3月，越南在南沙群島的造島面積已達中國的約70%，加上8個新島礁的填海工作幾乎可確保將在造島規模上追平甚至超越中國。上述工程意味越南在南海實際控制的21個岩礁和低潮高地，均已擴建為人工島。衞星圖像顯示，在越南聲稱擁有主權、疏浚工作接近完成的島礁上，開始出現彈藥庫等基礎設施。

