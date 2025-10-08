越南北部爆發破紀錄洪災 已釀8死5失蹤

（法新社河內8日電） 麥德姆颱風帶來的豪雨造成越南北部出現破紀錄洪水，數個村莊的街道今天遭淹沒。越南環境部表示，多山的越北地區6日起爆發突發性洪水和土石流，至今已造成8人死亡、5人失蹤。

在越南首都河內以北約80公里的太原市一帶，洪水高及車頂甚至屋頂，數以萬計民眾受困家中或被迫逃離水患。

越南氣象局表示，截至今天上午，貫穿太原市的梂江（Cau River）水位已較去年9月摩羯颱風來襲時創下的歷史紀錄28.81公尺高出1公尺多。

廣告 廣告

越南國營電視台報導，從昨晚到今天，越北的平江（Bang River）、滄江（Thuong River）和中江（Trung River，譯音）最高水位已達到接近40年高點，超過1986年以來未曾見過的水準。其中中江位在與中國接壤的諒山省，其最高水位預估將比原先紀錄高出近2公尺。

從昨天深夜到今天上午，太原、高平和諒山3省民眾的親友在社群媒體發文求援，指當地有停電及物資短缺情況。

有人寫道：「我們（在太原省的住家）1樓已完全淹沒。我的父母和5個小孩受困，沒有足夠的食物和水。昨晚開始就失去聯繫，他們急需協助。」類似貼文有數百則。

麥德姆（Matmo）颱風6日接近越南時強度雖已減弱，仍在越北釀成重大災情。1週前越南中部才遭到博羅依（Bualoi）颱風襲擊引發大規模洪災，造成至少56人死亡，經濟損失估計超過7億1000萬美元（約新台幣217億元）。

越南軍方表示，他們已在諒山省利用2架直升機在淹水地區空投了4公噸的水、泡麵、餅乾、牛奶和救生衣，以援助災民。