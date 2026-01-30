越南擬售張美蘭資產 女首富涉貪變階下囚 法庭拒留兩Hermès袋予子孫｜Yahoo

越南女首富張美蘭 (Photo by STRINGER / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】越南女首富張美蘭（Trương Mỹ Lan）2024 年因虧空款項遭判死刑，2025 年 改判終身監禁。越南政府當局為彌補其詐騙帶來的損失，計劃出售張美蘭名下資產，正尋求2個Hermès Birkin袋估值，另外，張美蘭的一艘豪華遊艇亦定於 2 月 12 日拍賣，底價為 493 億越南盾（約 1,514 萬港元）。

掏空440 億美元

張美蘭被指控過去 10 年透過一系列空殼公司掏空西貢商業銀行（SCB）達 440 億美元的貸款和現金，檢方指，其中 270 億美元被挪用，120 億美元被判定為貪污，被形容為全球規模最大金融罪案之一。

廣告 廣告

張美蘭目前被終身監禁，同時被勒令歸還 270 億美元（約 2,106 億港元）。案中另有逾 80 人同案受審，包括張美蘭的丈夫及外甥女等，全部被裁定罪成。

要求保留Hermès手袋遭拒

執法部門表示，已沒收張美蘭多項資產，包括兩個Hermès袋、名牌衣服和手錶。案件審理期間，張美蘭試圖保留兩個Hermès袋，她在庭上表示，其中一個在意大利購入，另一個是馬來西亞商人贈送，她表示，想將手袋當作「紀念品」（keepsakes）留給子孫。

法庭拒絕她的要求，裁定手袋屬於非法所得。除手袋外，當局亦沒收張美蘭衣物、手錶等個人物品，及超過 1,200 項資產，包括公司股權和房地產。

遊艇下月調低底價重新拍賣

當局目前正陸續出售張美蘭相關資產，去年 10 月，張美蘭位於胡志明市市中心的一處物業以超過 6,000 億越南盾（約 1.84 億港元）拍賣售出。另外，名為 Reverie Saigon 的遊艇月初以 524 億越南盾（約 1,609 萬港元）底價拍賣無人問津，當局調低至 493 億越南盾，2 月 12 日重新拍賣，有意競投者須繳交相當於底價 20% 的按金，張美蘭名下另外兩艘船隻亦將分別以 48 億越南盾拍賣。

來源：BBC