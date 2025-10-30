越南中部暴雨成災！會安/順化/峴港雨量破紀錄，遊客坐船撤離 當局指未來數日仍持續暴雨

越南中部連日暴雨，會安、順化、峴港等旅遊熱地點錄得破紀錄雨量，引發嚴重水災及山泥傾瀉，造成最少9人死亡、5人失蹤。政府氣象預報機構表示，未來兩日仍會持續暴雨，部分地區於周三（10月29日）清晨至周四10月30日晚間可能再錄得超過400毫米雨量，準備出發越南中部的旅客記得留意天氣報告。

越南中部連日暴雨，會安、順化、峴港等旅遊熱地點錄得破紀錄雨量，引發嚴重水災及山泥傾瀉。（相片來源：AFP News Agency @Youtube）

會安/順化/峴港等地雨量破紀錄

越南中部地區會安、順化、峴港等，在周日至周一24小時內，錄得超過千毫米雨量，創下歷史紀錄。暴雨令河流水位暴漲、水壩排洪，多地出現嚴重水浸，當局出動橡皮艇疏散居民，超過三十萬戶停電。會安變成澤國，大部分地區被洪水覆蓋，多棟房屋浸至屋頂，懷河（Hoai River）水位升至近2米，附近一帶約4萬名遊客被迫以船隻撤離；順化標誌性的香江（Perfume River）水位已上升至4.62米，40個鄉鎮中有32個被洪水淹沒，影響35,000戶家庭，軍隊已動員超過6千名軍官與士兵，撤離3,238名居民；另一重災區峴港，洪水淹沒70多個住宅區、超過75,000戶，多座水庫已滿水，河流水位已達到危險等級。

會安變成澤國，大部分地區被洪水覆蓋，多棟房屋浸至屋頂。（相片來源：AFP News Agency @Youtube）

暴雨令河流水位暴漲、水壩排洪，多地出現嚴重水浸，當局出動橡皮艇疏散居民，超過三十萬戶停電。（相片來源：AFP News Agency @Youtube）

懷河（Hoai River）水位升至近2米，附近一帶約4萬名遊客被迫以船隻撤離。（相片來源：Vietnam Today@Youtube）

當局指未來數日仍持續暴雨

受水災影響，自10月28日起河內與胡志明市之間的鐵路服務已全面暫停。當局估計，暴雨未來數日仍會持續，呼籲公眾留意天氣。

