越南洪災增至90死12人失蹤 近13萬戶仍停電

（法新社河內23日電） 越南環境部今天表示，越南近日豪雨及土石流導致嚴重水災，死亡人數已升至90人，另有12人下落不明。

自10月底以來，越南中南部地區持續豪雨，幾個知名旅遊勝地發生多次洪災。上週，沿海的芽莊市（Nha Trang）許多地方地區淹水；高原重鎮大叻（Da Lat）周邊山路也發生致命土石流。

官方消息指出，南部沿海慶和省（Khanh Hoa）上週猛烈洪水沖毀了兩座吊橋，導致許多家庭被隔絕。

廣告 廣告

環境部指出，今天全國多處國道因洪水或土石流受阻，仍未恢復通行，部分鐵路也繼續停駛。

上週電力中斷下，受影響人數高達百萬以上，目前仍有逾12萬9000戶停電。

環境部今天說，這次水災造成5省經濟損失，達3億4300萬美元。

根據國家統計局數據，越南今年1月至10月自然災害已造成279人死亡或失蹤，經濟損失超過20億美元。（編譯：紀錦玲）