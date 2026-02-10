黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
越南男子涉走私逾11公斤犀牛角 抵曼谷機場時被捕
（法新社曼谷10日電） 一名男子涉嫌將超過11公斤的犀牛角藏在包裝肉品中走私，遭到泰國當局逮捕，官員今天稱本案跟一個國際野生動物走私網絡有關。
泰國國家公園、野生動物和植物保護局發布聲明指出，這名36歲越南男子昨天飛抵曼谷主要國際機場時，因涉嫌非法輸入野生動物遭到拘留。
根據保護局資料，這名男子從剛果民主共和國城市盧本巴希（Lubumbashi）出發，在衣索比亞和泰國轉機，準備前往寮國。
機場當局與警方在一個保麗龍箱中查獲6塊犀牛角及大約12公斤用來夾藏犀牛角的不明肉品。
保育局說：「行李X光檢查時發現異常，於是相關單位進行檢查。」
保育局CITES科（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）負責人薩度迪（Sadudee Panpakdee）告訴法新社，當局還不確定被查扣的犀牛角價值有多少，也無法確認使用肉品的種類。
官員表示，這些物品已送交野生動物鑑識實驗室進一步鑑定。
若罪名成立，犯嫌最高可處10年有期徒刑，並可處最高100萬泰銖（3萬2000美元）的罰金。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
打擊新型撞車碰瓷黨 警旺角搜查一律師行
新型撞車碰瓷黨引起社會關注，多名司機在輕微交通事故發生後相隔一段長時間，遭人無理索取高額賠償，據了解多宗案件疑涉相同律師行和醫生，懷疑出現「集團式」敲詐。警方上周透露，已就有關案件以涉嫌串謀詐騙拘捕3男1女。據悉，其中兩名索賠人是一對均為37歲的夫婦，分別報稱的士司機及護士；另外兩人則為醫生。警方繼續調查事件，大批人員昨日搜查旺角一間疑涉案的姓林律師行，並檢走多箱證物。
緬北明家集團要犯明珍珍 庭上懺悔願擔責
【on.cc東網專訊】緬北明家犯罪集團首要分子明珍珍等11人，被浙江省溫州市中級人民法院以故意殺人、故意傷害、非法拘禁、詐騙、開設賭場等罪判處死刑，上月底已伏法。內地官媒周日（8日）播出明珍珍當庭懺悔的影片。
又再出事！世紀賤男羽賀研二涉非禮兩女第4度被捕
【on.cc東網專訊】64歲日本過氣男星羽賀研二，向來形象負面，過去曾多次爆出詐騙、恐嚇、性侵等醜聞，被封世紀賤男。昨日(9日)，他涉嫌於去年3月與沖繩的食肆內非禮兩名女性，相隔1年兩個月第4度被拘捕。
黎智英遭重判20年 聯合國要求立即撤銷判決放人
（法新社日內瓦9日電） 聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）今天譴責香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭重判20年有期徒刑，要求應「立即撤銷」這項判決並放人。黎智英等9人及前蘋果日報3家公司因觸犯國安法，香港高等法院今天宣判，其中黎智英被重判20年。
證券欺詐案主腦被判囚最長24個月 涉利用「唱高散貨」計劃社媒「股票貼士」無抵押賣空
證監會(SFC)公布，區域法院繼早前裁定兩名主腦及其各自妻子就涉及四家香港上市公司股份的證券欺詐罪名成立後，昨天(9日)分別判處兩名主腦監禁，而二人的妻子則被判社會服務令。
屯門井頭中村男子倒斃屋內頭有傷痕列作謀殺案 據了解警方拘捕死者妻子
【Now新聞台】屯門井頭中村發生謀殺案，一名63歲男子頭部有明顯傷痕，被發現倒斃在村屋單位內。據了解警方拘捕死者妻子。天亮後，有警員繼續在村屋調查。警方星期一傍晚六時許接報，一名63歲男子倒臥在井頭中村一間村屋的床上，當場證實死亡。警方懷疑死者曾被人用鈍物襲擊，頭部有明顯傷痕，暫列作謀殺案，交由屯門警區重案組跟進，死因有待驗屍確定。據了解，警方拘捕死者妻子，帶返警署扣留調查。#要聞
天水圍天瑞邨女子偷單車事敗 逃至河邊企跳被帶返安全位置
【on.cc東網專訊】天水圍有人偷單車事敗後企圖跳河。今晨(10日)11時38分，一名女子於天瑞邨企圖盜去一輛單車，店舖職員發現後喝止並報案求助。女子見事敗慌忙逃去，職員從後追截該女子至天瑞邨瑞輝樓對開一段天水圍河畔徑時。女子見逃跑不果後，於河邊一石壆危站並聲稱
黎智英案判刑｜法庭稱陳梓華證供對黎定罪非常關鍵 刑期最短 即睇各被告減刑因素｜Yahoo
壹傳媒創辦人黎智英被裁定串謀勾結外國勢力及串謀發布煽動刊物罪成，今日（9日）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭指出，從犯證人陳梓華的證供對於黎智英第三項控罪被定罪非常關鍵，鑑於各項求情因素，法庭給予他最多刑期扣減，最終監禁 6 年 3 個月，是眾多被告之中刑期最短。
黎智英案判刑｜法庭裁黎智英為串謀幕後主腦和推動者 判囚 20 年已考慮高齡及健康狀況｜Yahoo
78 歲壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力，今早（9 日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）被判處 20 年監禁。其餘 8 名被告，分別判囚 6 年 3 個月至 10 年不等。法庭裁定黎智英是「各項串謀的幕後主腦和推動者」，故此將其量刑起點提高，總刑期為 20 年的監禁。法庭並稱，有考慮到黎智英的高齡、健康狀況及被單獨囚禁等因素，認為會令其獄中生活比其他囚犯更為艱難，已對量刑作出扣減。
涉以虛假文件騙「車手獎」 無業女身體狀況未能完成社服令改判緩刑
一名女子前年訛稱車禍詐騙俗稱「車手獎」的社署交通意外援助，早前承認一項企圖欺詐罪被判200小時社會服務令，但因身體狀況未能完成，感化官遂向法庭報告情況，案件今日(10日)在東區裁判法院提訊。主任裁判官張志偉判刑時指案件嚴重，若被告成功詐騙社署，可獲得近5萬元援助，考慮到被告認罪及已完成24小時社會服務，最終接納醫療報告內容，應申請改判監禁4個月，緩刑24個月，另擱置社服令。被告劉昭言(26歲)，報稱無業，今自行行事。她早前承認於2024年3月26日至4月19日，向社署人員謊稱所交的交通意外援助申請表格，及9張醫生證明書上的資料屬實，誘使社署向其發放交通意外援助金。
黎智英案判刑︱78歲黎或監獄度餘生？李桂華：天先知道︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被判囚 20 年，為《國安法》實施以來刑期最重的被告。其餘 8 名認罪被告則被判囚 6 年 3 個月至 10 年。警方國安處總警司李桂華表示歡迎法庭的判刑，認為法庭判刑足以反映事件嚴重性，突顯他罪魁禍首及幕後推手的角色。被問到現年78歲的黎智英或會在監獄度過餘生，李桂華稱「天先知道」，強調黎「所獲刑期係佢十分應得」。至於警方會否就刑期作上訴，李稱要先與律政司商討，並指警方仍未完成調查案件，但詳情不便透露。
屯門井頭中村謀殺案 六旬翁倒斃屋內 警拘51歲妻子 夫妻有長期病、素有積怨｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】周一（9日）傍晚6時許屯門井頭中村發生一宗謀殺案，一名 63 歲男子頭部嚴重受傷，當場證實死亡。警方今（10 日）以「謀殺」罪拘捕51歲死者妻子，初步懷疑她用硬物擊斃事主。
二戰礦災調查背後致命隱患？ 台潛水員赴日撈骨命喪海底！
這起發生在日本山口縣宇部市的潛水悲劇，讓人忍不住感慨歷史的陰影竟延伸到現代。一名57歲的台灣魏姓男子，本是抱著公益心態參與打撈二戰礦難遺骨的調查，卻在下水僅半小時後突發痙攣，失去意識，最終心肺停止不治身亡。
網戀騙案一周逾15宗總損失逾1,100萬 39歲男Tg交友被呃逾300萬元
警方「守網者」平台公布，過去一周，接獲至少15宗相關網上情緣騙案，總損失金額超過1,100萬元。 日前一名39歲男士報案，指去年11月透過Telegram交友群組結識一名自稱來自台灣的女網友。對方聲稱「被逼良為娼」，短短兩個月內以還債、處理親人身後事等藉口向事主借錢。 事主因「戀愛腦」發作，誤信騙徒，分15次將超過300萬元轉賬給對方。其後騙徒失聯，事主才如夢初醒，發現受騙。 警方提醒，今時今日網上交友都好平常，但記住對方一講到錢、投資、以不同藉口要求銀行轉賬，要立即警惕，慎防被騙。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
黎智英案判刑︱通宵輪候市民憂秋後算帳：目擊排隊女子被搜出蘋果匙扣 遭警帶走︱Yahoo．睇片
【Yahoo新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被裁定「串謀勾結外國勢力」及「串謀發佈煽動刊物」罪成，案件今早於西九龍裁判法院判刑。過百名市民今早於開審前在法院外排隊旁聽，包括不少前《蘋果》員工。有排隊市民形容警方嚴陣以待，抄下出入隊伍的排隊人士身份證號碼。
李嘉誠基金會續贊助外傭遊覽香港迪士尼樂園 名額加碼至5,000人涵更多族裔
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼稱，2026年度將邀請5,000名各族裔外籍傭工暢遊樂園，旨在向默默耕耘的外籍家庭傭工致以由衷謝意。2026年度活動注入更多元文化色彩，增加名額，讓溫暖遍及不同族裔社群。 活動日期為2026年3月29日及4月12日。
李嘉誠基金會聯同迪士尼 邀 5000 外傭免費入園遊玩｜Yahoo
李嘉誠基金會聯同香港迪士尼，邀請 5000 名外籍傭工免費入園遊玩。活動將於 3 月 29 日及 4 月 12 日舉行，藉此向在港默默付出的外傭表達謝意。
黎智英國安案｜李桂華：因健康狀況的減刑是法庭額外施恩 黎智英所獲刑期十分應得(陳樂陶報道)
【Now新聞台】黎智英國安案判刑，警方國安處總警司李桂華歡迎法庭的判刑，認為是凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指他的刑期是應得，法庭因健康狀況作出減刑是額外的施恩。被告陳沛敏的丈夫、前《立場新聞》總編輯鍾沛權離開時，沒有就判刑作出回應。陳沛敏丈夫鍾沛權：「我真的沒話說。(覺得刑期會否很長？)我沒話說。(會否上訴，有甚麼感受？)辛苦了。」警方國安處歡迎法庭判刑，顯示法庭確定黎智英的罪行相當嚴重，凸顯他罪魁禍首及幕後推手的角色，又指經歷156日的審訊、2000多件的證物等，及以絕對公開透明的程序進行，這一個是香港法治精神最佳的寫照。對於黎智英因健康狀況獲得減刑，李桂華指不代表黎智英沒有誇大過。警方國安處總警司李桂華：「這實屬法庭對他額外施恩，並不等於他沒有曾經誇大他的狀況。黎智英會在獄中度過他的餘生，這個講法，我相信這個問題，我們在座之中沒有人能夠說得來，這個上天才會知道。但我想說一件事，他所獲得到刑期是他十分應得的。」被問到對於交換囚犯的立場，李桂華指沒有聽過此做法。李桂華：「交換囚犯，我好像沒有聽過這個名詞，交換人質我就聽過，或者交換戰俘我就聽過。我這樣說吧，你剛才說的問題是涉及一個
黎智英涉國安法案 香港法院重判20年
（法新社香港9日電） 香港民主派傳媒大亨黎智英因觸犯國家安全法中的「勾結外國勢力」及「煽動」罪，今天遭香港高等法院重判20年有期徒刑。法官在一份摘要文件中表示：「考量黎智英的犯罪行為極為嚴重且重大…本法院認為，黎智英本案總刑期應為有期徒刑20年。」