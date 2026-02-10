越南男子涉走私逾11公斤犀牛角 抵曼谷機場時被捕

（法新社曼谷10日電） 一名男子涉嫌將超過11公斤的犀牛角藏在包裝肉品中走私，遭到泰國當局逮捕，官員今天稱本案跟一個國際野生動物走私網絡有關。

泰國國家公園、野生動物和植物保護局發布聲明指出，這名36歲越南男子昨天飛抵曼谷主要國際機場時，因涉嫌非法輸入野生動物遭到拘留。

根據保護局資料，這名男子從剛果民主共和國城市盧本巴希（Lubumbashi）出發，在衣索比亞和泰國轉機，準備前往寮國。

機場當局與警方在一個保麗龍箱中查獲6塊犀牛角及大約12公斤用來夾藏犀牛角的不明肉品。

廣告 廣告

保育局說：「行李X光檢查時發現異常，於是相關單位進行檢查。」

保育局CITES科（瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約）負責人薩度迪（Sadudee Panpakdee）告訴法新社，當局還不確定被查扣的犀牛角價值有多少，也無法確認使用肉品的種類。

官員表示，這些物品已送交野生動物鑑識實驗室進一步鑑定。

若罪名成立，犯嫌最高可處10年有期徒刑，並可處最高100萬泰銖（3萬2000美元）的罰金。