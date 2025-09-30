Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

越南芽莊酒店｜Fusion Resort Cam Ranh五感沉浸式度假體驗！主打全包水療/奢華打卡體驗+港人獨家延遲check out

香港快運（HK Express）直飛芽莊（Nha Trang）航線，一眾港人又多個旅遊熱點。Fusion Resort Cam Ranh度假村，只需15分鐘車程便可抵達金蘭國際機場（Cam Ranh International Airport），度假村主打壯麗的海灘景致、全包式水療服務及「隨時隨地早餐」，更以獨特的自給自足農場體驗，將慢活與可持續旅遊融合至極致。為配合HK Express航班回港，度假村更表示只有香港旅客可享有延遲check out，大家又怎可以錯過？

不同房型全包每日免費SPA、「隨時隨地早餐」

Fusion Resort Cam Ranh度假村座落於金蘭灣一帶、從金蘭國際機場出發約15分鐘可達，以開闊視角俯瞰被譽為世界美麗海灣之一的海岸線。度假村提供9種以上房型配置，其中池畔別墅是王牌：自帶私池、花園與起居餐敘空間，可容納大型家庭入住；部分別墅面積達百餘平方米以上，採室內外融合設計，視野收攬泳池與大海，兼顧隱私與儀式感。

雙臥室海景泳池 Villa

海濱泳池 Villa

別緻套房

其中部分池畔別墅可容納大型家庭入住，並備有私人池畔及廚房，部分房型甚至配有室內水療設施，方便客人在房內享受專業按摩放鬆時光。

品牌標誌性的All-Spa-Inclusive讓住客把療程當作每日儀式，每天可享不同的按摩療程，從經典的芳香、熱石，到招牌竹子按摩，皆由專業團隊提供，讓身心得到療癒。另外再搭配瑜伽、冥想、太極等靜心課程，全方位洗滌身心。

SPA的環境

每日都可以免費做SPA，超級relax！

戶外按摩超適合打卡

度假村主打「隨時隨地早餐」，從客房、泳池畔到海邊都可享用美食，假期不再被時間束縛。大家亦可根據自身需求選擇清新健康、地道越南或融合西式餐點，海濱雞尾酒吧、木柴窯烤薄餅、週末池畔燒烤，餐廳更為大家帶來人氣街頭美食，絕對有驚喜！

酒店餐廳更有BBQ之夜

廚師即場為你燒烤不同美食

大家可邊享受酒店泳池的景色，邊享受美食！

自家農場與不同小動物互動

園內設有規模巨大的Fusion Farm，以蛋蔬自給支援度假村內的餐飲，亦是親子與自然教育的好地方。農場飼養600餘隻動物並設有逾1,000平方米蔬果區，提供清晨拾蛋、動物照護及餵食、永續農作與烹飪課等互動項目。除了其他兒童活動外，度假村亦在特定檔期提供親子瑜伽、草本按摩等主題活動，讓家庭旅客共享身心療癒，而農場體驗令小朋友在遊戲裡理解自然與飲食的來源，延伸旅程的意義感。

大家更有機會看到剛出生的小動物！

大家可到農場親自撿拾雞蛋，於早餐時烹調成專屬蛋料理。

剛出生的小兔子，超可愛！

由員工的帶領之下，一同走入菜園挑選最新鮮的蔬菜、及水果等，直接帶到餐廳參與料理。

喜歡入廚的朋友，亦可選擇參加烹飪班，由度假村主廚指導如何選材、備料、烹煮在地美食。

Fusion Resort Cam Ranh度假村

地址：Lot D10B, Nguyễn Tất Thành, Street Bãi Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa 650000, Vietnam（地圖按此）

10-11月最平房價（連稅）：$1,674起，人均$837起

按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂

