越南西貢半日遊每位$262！漫遊特色燈籠街+最古老市場+品嚐傳統月餅 送燈籠及迎賓禮物

中秋節快到，想提早感受節日氣氛，可以參加越南西貢這個半日遊，漫步於氣氛十足的燈籠街，前往西貢最古老市場之一「平西市場」，以及品嚐當地美食和傳統月餅，每位只需$262，還送一盞燈籠作紀念品呢！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

中秋節被視為兒童節

越南的中秋節同時也被視為「兒童節」，傳說古代中秋節之前，正是稻穀收割的季節，大人們忙於農事沒時間陪小孩，直至農事告一段落、在中秋節這天，便以小朋友為中心，全家團聚，一起說故事、吃月餅、賞花燈、看舞龍舞獅的表演，街上大大小小的商店，早已掛滿各式各樣色彩繽紛的燈籠，小朋友亦提著燈籠結伴上街玩樂，氣氛十足！

越南的中秋節同時也被視為「兒童節」。（相片來源：Klook）

每位$262漫遊特色燈籠街+最古老市場

今次推介的越南西貢中秋節徒步之旅，由導遊帶領到訪西貢燈籠街，它位於第五郡的LuongNhuHoc街，已有50多年歷史，每逢中秋節來臨前都掛滿成千上萬盞令人驚歎的燈籠，大家可看到燈籠製作畫面，亦能買到不同種類的特色燈籠，當然可拍攝出IGable的照片。行程將到訪西貢最古老的市場之一「平西市場」，建築風格融合了東方傳統與西方元素，擁有數千個商鋪，販售各類商品，包括糧食、食品、衣物及日常用品等，種類繁多，能體驗地道的在地風味，並品嚐到濃厚華人風格的小吃美食。每位只需$262，價錢已包月餅品嚐、晚餐、小食、迎賓禮物及燈籠一盞，出發日期由即日起至9月7日，讓大家率先感受中秋氣的濃厚氣氛。

西貢中秋節燈籠 & 月餅徒步之旅

價錢：$262

出發日期：9月1-7日

西貢燈籠街是位於第五郡的LuongNhuHoc街，已有50多年歷史，每逢中秋節來臨前都掛滿成千上萬盞令人驚歎的燈籠。（相片來源：Klook）

西貢最古老的市場之一「平西市場」，建築風格融合了東方傳統與西方元素。（相片來源：Klook）

每位參加者可得到一盞燈籠作紀念品！（相片來源：Klook）

價錢已包月餅品嚐及晚餐。（相片來源：Klook）

