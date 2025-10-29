越南豪雨成災致7死 逾十萬民宅淹水

【Now新聞台】警方國安處拘捕5人，涉於2019年為示威者提供武器，據了解其中一人為爆炸品案脫罪被告吳子樂。 周二下午警方國安處在九龍及新界拘捕2男3女，介乎32至60歲，涉嫌協助及教唆暴動、串謀煽惑暴動等罪，行動中檢獲25萬現金。他們涉於2019年為示威者製造及提供武器，意圖造成嚴重傷亡，其中34歲被捕男子亦涉嫌在社交媒體多次發布煽動文章，內容包括煽動他人憎恨香港特區政府及作出不守法的行為。另一名50歲被捕女子則涉嫌企圖協助一名被捕男子，移走可能與案件有關的證據，涉嫌妨礙司法公正。據了解，其中一名被捕人是2020年爆炸品案脫罪被告吳子樂。被問到該身份，警方稱，此案獨立於其他案件。國家安全處警司張伯傑：「個別人士的身份，因為我們的案件仍在調查中，現階段我都不方便具體透露或評論，但我要強調一點，本案是完全獨立於以前的一些舊案件，證據都是基於全新的證據而進行調查的。」警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。#要聞

now.com 新聞 ・ 4 小時前