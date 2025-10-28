越南順化市24小時降雨量破千毫米 刷新全國紀錄

（法新社河內28日電） 越南環境部今天表示，中部城市順化（Hue）24小時降雨量突破1000毫米，打破20多年前創下的全國紀錄。

根據越南環境部發布的聲明，26日晚間7時至昨天晚間7時，順化3個測站分別記錄到1700毫米、1100毫米與1000多毫米的降雨量。

聲明指出，之前的24小時降雨紀錄為1999年的990毫米，地點同樣是在順化。

自週末以來，越南中部沿海地區因豪雨淹水，學校因此停課，聯合國教科文組織（UNESCO）世界遺產順化皇城也受到大雨影響。

越南環境部表示，基於嚴重洪災與土石流風險，自25日以來，4個中部省分已將8600多人撤離至學校及其他公共建築安置。

科學家指出，人為造成的氣候變遷讓風暴與洪災等極端天候事件變得更加致命且具破壞性。