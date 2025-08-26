越南颱風死亡人數上升 倒塌樹木阻礙救援

（法新社榮市26日電） 颱風「劍魚」（Kajiki）在越南造成的死亡人數上升至3人。救援人員奮力清除被連根拔起的樹木和倒塌的電線，大面積洪水導致首都河內街頭混亂。

「劍魚」昨天以高達時速130公里的風力襲擊越南中部，掀翻數千棟房屋的屋頂，並導致超過160萬人斷電。

當局今天表示，颱風已造成3人死亡，13人受傷，並警告稱，隨著「劍魚」暴雨持續肆虐，8個省份可能出現山洪和走山。

越南中部榮市的街頭，士兵和救援人員使用伐木設備清理堵塞道路的數十棵樹木和屋頂。

越南長期以來一直受到季節性颱風影響，但人類活動造成的氣候變遷，正導致天氣模式更加猛烈和難以預測。

這可能導致破壞性洪水和風暴更易發生，尤其是在熱帶地區。