越南富國島大停電│海底電纜遭打樁擊斷 電力公司：最快明年1月初才可完全恢復

越南旅遊熱島富國島（Phú Quốc）是近年港人熱門旅遊地點，可是該島近日卻陷入前所未有大停電危機！11月29日晚，一家承包商在興建海岸道路時，竟將樁柱誤打入「河仙—富國島」110kV海底電纜，導致全島電力瞬間癱瘓，數萬居民與數千間酒店、餐廳連續30至40小時無電無水。南方電力公司最新表示，即使天氣持續配合，海底電纜修復作業最快要到2026年1月初才能完成，期間將持續輪流停電。

富國島近日陷入前所未有大停電危機。（Getty Images）

酒店每日燒37萬港幣油錢 員工排隊四處搵柴油

Leaf Hotel經理張氏翠驤向記者哭訴：「這兩天全靠發電機頂住，每天開10小時以上，光柴油錢就花掉近1,000萬越南盾（約港幣37,700元），比平時營運成本暴增3至4倍！」員工要分批騎摩托車到島上各處搶購柴油，常常排隊兩三小時才買到。由於停電也影響抽水馬達，酒店一度要偷偷拉水管到附近民居抽井水，才勉強維持客房沖廁及基本用水。

富國島停水停電，旅遊業大受打擊。（Getty Images）

居民：為沖涼要投奔親戚 全家睡門口地墊散熱

島上居民同樣苦不堪言。謝姓女子無奈表示：「家裡完全沒水沒電，要洗澡得到十幾公里外的親戚家，晚上熱到睡不着，大人勉強忍，小朋友就一直哭，整晚只能全家睡在屋前地墊上吹風。」不少人乾脆把床墊搬到馬路邊乘涼，場面淒涼。

旺季住房率本達95% 停電至少持續到1月初遊客卻步

富國島旅遊協會前秘書長黎氏海珠擔憂地說：「現在本來是旺季，很多酒店到2026年2月前都訂滿85-100%，但停電要到明年1月初才有望完全恢復，聖誕、新年、農曆春節黃金檔期全受影響，遊客一聽到就取消訂房。我們最怕影響口碑，好不容易疫情後才回溫的旅遊業，又要再受重創。」

祝富國島電力和生活早日恢復。（Getty Images）

電力公司：沒環網只能輪流停電 海底電纜最快2026年1月初修好

南方電力公司最新說明，目前富國島只有一條海底電纜供電，另一條堅平線尚未形成環網，因此只能分區輪流停電，影響約3萬用戶。雖已緊急從安江省調來12台總計2.3MW的移動發電機，讓大部分民宅恢復基本供電，但525座商業專用變壓器仍未完全恢復供電。真正修好海底電纜，在天氣配合且無新變數下，最快要到2026年1月初才能全面恢復正常供電。

官方震怒：安全走廊早有標示 承包商恐官司纏身兼賠到喊

事件曝光後，越南當局怒批承包商「無視法規」。110kV海底電纜安全走廊早在設計圖明確標示，嚴禁任何打樁、挖掘、拋錨行為。堅江省政府已下令徹查，承包商除面臨巨額賠償，還可能面臨行政處分甚至刑事責任。

富國島這場「人禍停電」讓原本天堂般的度假勝地瞬間變成「發電機島」，柴油味瀰漫街頭，居民與遊客只能苦等2026年1月初電力全面恢復，盼這片蔚藍海島早日重現光芒。

