港片告急？電影金像獎入圍有危機
越南進口石斑魚塊水銀超標6成急回收 甲基汞超標恐損神經系統 孕婦幼童高危
食物安全中心公佈，一款越南進口預先包裝「去皮石斑魚塊」（300克裝，5件）被檢出金屬雜質甲基汞（俗稱水銀），即睇內文：
食物安全中心9月5日公佈，一款越南進口預先包裝「去皮石斑魚塊」（300克裝，5件）被檢出金屬雜質甲基汞（俗稱水銀）含量超標66%。涉事產品最佳食用日期為2026年4月8日，進口商浩運食品有限公司已緊急回收，市民可致電熱線9802 9338查詢。
👉🏻全新Yahoo Food Instagram上線啦！立即Follow獲取更多飲食攻略
網店抽檢揭發 甲基汞超標恐損神經系統
食安中心透過恆常監測計劃從一網上商店抽取樣本，驗出甲基汞含量達每公斤0.83毫克，遠超法例標準的0.5毫克，超過6成。甲基汞為汞的主要存在形態，攝取過量會影響胎兒腦部發育，對成人則可能損害視力、聽覺及記憶力，嚴重時更會破壞中樞神經系統。世界衞生組織亦提醒，進食捕獵性魚類是人類攝入甲基汞的主要途徑。
受影響產品資料
產品名稱： 去皮石斑魚塊
來源地： 越南
包裝： 300克（五件）
進口商： 浩運食品有限公司
此日期前最佳：2026年4月8日
高危人群慎選魚類 避食大型捕獵魚種
中心發言人強調，捕獵性魚類因食物鏈累積效應，汞含量通常較高。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕婦女及幼童應避免進食體型較大或捕獵性魚類，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等，首選體型較小的非捕獵性魚種，從而減低攝入過量金屬污染物。
根據香港法例，任何出售金屬雜質濃度高於法定上限的食物，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁六個月。
全新訂座平台「Yahoo訂餐廳×Openrice」正式上線！
更多食物安全
食物安全｜南韓Orion魚仔蛋糕驗出霉菌 7月曾攔截同品牌問題批次 食安中心急令回收新批次
食物安全｜City Super法國生牛奶芝士受污染 志賀毒素大腸桿菌恐致溶血尿毒症 食安中心籲立即停食
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
食物安全｜1款本地生產雪糕大腸菌超標40%！食安中心下令停售下架及回收
更多近期熱話
本地結業潮｜翡翠拉麵小籠包兩間分店同時結業！九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場9.15結業
北角 「人人和平」宣布旗下兩品牌「HONGrill」及「人人和平Hopers’ Base」即將進軍倫敦 老闆指籌備過程中飽受文化衝擊
食物安全｜英國德文郡爆H5N1禽流感 香港暫停進口其禽肉及禽類產品
旺角版蘭桂坊｜旺角康樂餐廳受留學生歡迎 $100任食小炒任飲啤酒？
米線關注組大推佐敦富金軒街市搬地舖 必食黃酒雞米線/公司米線
結業潮2025｜東京過江龍壽司店「Sushi Tokami」結業 曾連續兩年奪香港米芝蓮一星
人氣小店「Dear Bakery」進駐九龍塘TASTE 營業至晚上11時 手工Bagel$18起
結業潮2025｜「番茄師兄」深水埗店8月底結業 僅存荔枝角最後一間分店
結業潮2025｜尖沙咀AV主題拉麵「朝日大勝」宣布9月結業 老闆為港產AV女優繪麗奈忠實粉絲
結業潮2025｜旺角潮州打冷「長沙灣福哥茶記開業兩日即拉閘 街坊爆「最短命茶記」停業真相引熱議
鴨脷洲熟食中心8月大規模翻新 70年老店陳新記預告2026再見鴻發餐廳小廚」尋求頂手 1600呎地鋪月租高達15萬
>>按此下載<< 全新Yahoo APP，領取最新餐廳優惠、氣炸鍋食譜、自助餐優惠，仲有飲食達人教你識煮識食，讓你成為真正全面的美食家，仲唔立即下載？
其他人也在看
娛樂好好玩｜陳凱琳唔鍾意「最吸金KOL」稱號 吳家樂指Grace改變鄭嘉穎「好犀利」
日前（15日）播出一集嘅網上娛樂節目《娛樂好好玩》繼續大談圈中熱話及大爆秘聞，期間講到陳凱琳（Grace）及鄭嘉穎。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
48歲謝安琪「飽滿蘋果肌」樣子仍像少女！兩孩靚媽的保養大法：每天2.5公升室溫水起跳
謝安琪日前宣布開世界巡迴演唱會，入行20年的Kay，首次在馬來西亞開個唱。演唱會海報上，穿著藍色露肩裙裝的Kay，一如以往如女神般示人。海報一發布後隨即引起熱話，老公張繼聰更轉載到Threads分享指：「希望唔使食炒價……」幽默地支持老婆。Yahoo Style HK ・ 1 天前
打風｜天文台：今晚掛1號風球，料星期六掠過香港！第三個低壓系統最強？預測下星期幾最接近香港？
今年香港特別多颱風，今個星期又有風暴消息。天文台表示，今晚起至周四（18日）初時發出一號風球，並會評估是否需要在周五（19日）改發更高熱帶氣旋警告信號。位於呂宋附近的低壓區昨晚已增強為熱帶低氣壓，正橫過呂宋一帶並進入本港800公里範圍。香港天文台預報維持風暴會在汕尾附近登陸，而內地中央氣象台的預報路徑則較早前北調，預期風暴會在汕尾至大鵬半島一帶轉向，甚至有機會在香港境內掠過。而另外2個低壓會否發展為熱帶氣旋，變數仍大，但廣東及香港沿岸由本周後期起，或會持續受驟雨及強風影響，大家要記得留意天天台的天氣預報。Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
施政報告2025｜消息：長者樓換樓計劃屬雙贏局面
《施政報告》公布，推出房委會資助出售單位「長者業主樓換樓計劃」。Fortune Insight ・ 19 小時前
暴跌九成！中國機器人租賃價格大跳水 日租金從近3萬元人民幣暴跌到只剩不到3000
最新數據顯示，中國機器人租賃行業正經歷價格大跳水的慘況，日租價格較巔峰時期跌逾 9 成。這場始於今年春晚舞台的機器人租賃狂歡，短短半年內就經歷戲劇性的市場崩塌。鉅亨網 ・ 1 天前
五索坐跑車揭示有錢人如何「離地」落旺角 疑似馬生衝落車買珍奶氹女友
網紅「五索」鍾睿心（Rachel）被爆與已婚大生銀行主席馬清鏗暗交9年，兼為男方誕下4名孩子。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
Jennie同款Stanley水杯聯名亮相！讓BLINKS更愛飲水，還附上水豚卡比巴拉吊飾
BLACKPINK四位都是「帶貨女王」，近期密密推出聯名的有這位「Jennie女王」，早前才見她成為Ray-Ban代言、與Beats聯名的紅色耳機都上架了，現在手上拿著的Stanley水杯都出聯名，而且還附上她最愛的水豚君吊飾，讓一眾BLINKS都要愛上飲水了！Yahoo Style HK ・ 1 天前
《港樓》傳政府擬「拆牆鬆綁」加快發展北都 不排除「直接批地」
行政長官李家超明日(17日)將發表新一份《施政報告》，消息指，其中重點是加快發展北都，政府會「拆牆鬆綁」，精簡規劃及行政等流程，便利產業進駐。AASTOCKS ・ 1 天前
「美誠月餅」殺到北美？多款「香港月餅」應市 售價僅美心四分之一
中秋臨近，北美驚現多款標榜「香港製造」月餅，卻是港人聞所未的品牌，疑涉「洗產地」引發爭議。Yahoo財經 ・ 1 天前
傳中資遭禁買英偉達AI晶片 黃仁勳：失望
根據《CNBC》報導，輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳周三 (17 日) 表示，對於媒體報導中國禁止企業採購其人工智慧 (AI) 晶片感到「失望」。鉅亨網 ・ 13 小時前
聯儲局減息0.25厘 料今年再減半厘
美國聯邦儲備局決定減息0.25厘，聯邦基金利率降至4厘至4.25厘之間。Yahoo財經 ・ 8 小時前
內地男星于朦朧墜樓亡惹熱議 相隔五日母親發聲明已處理後事兼曝光死因
曾參演《三生三世十里桃花》飾演白真的內地男星于朦朧日前墮樓身亡，工作室發聲明悼念，不過其死因卻一直惹來各方熱議。昨晚（16日），相隔于朦朧離世五日，其母親透過于朦朧工作室發聲明，表示已低調處理于朦朧身後事，並曝光死因，同時呼籲網民不要再作胡亂猜測。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
不是泰國和日本 內地客首選外遊目的地係......？
由於中國旅客對泰國日益嚴重的安全問題感到擔憂，包括詐騙中心猖獗以及今年初發生的一起中國演員綁架案，使越南取代泰國，成為中國旅客的首選旅遊目的地。 這股新的旅遊浪潮由一群獨立、追求真實體驗的旅客所推動，不僅讓越南今年的旅遊業收入創下歷史新高，也預示著東南亞數十億美元旅遊市場正在經鉅亨網 ・ 1 天前
港股行T+1新制 篤手指時代將告終？
《施政報告》有關港股市場改革部分，未提到手數縮減措施，不過就透露會探索港股結算縮短至T+1。一旦落實，以往部分散戶勇士熱衷玩的「篤手指」，將難以話篤就篤。Yahoo財經 ・ 21 小時前
《施政報告》港府擬發行更多人民幣債券 研究以人民幣支付政府開支
行政長官李家超指，香港是全球最大離岸人民幣業務樞紐，為增加本港離岸人民幣市場的流動性和全球輻射能力，金管局將利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，向企業提供貿易、日常營運、資本支出所需且年期較長的人民幣融資，支持實體經濟使用人民幣，並持續探討更多元化的跨境資金獲取渠道，為市場提供穩定且成本較低的人民幣資金。金管局亦會研究推動人民幣與區內本幣在港進行更便利的外匯報價與交易。AASTOCKS ・ 22 小時前
張曼玉同款Balenciaga Le City，帶回千禧復古手袋熱潮？2025秋冬手袋趨勢，5款實用返工大手袋推薦
張曼玉這位國際級大人物，不只能演，她的氣質以及穿搭也是很很多學習的範本。以前就已經常聽說，曼玉穿衣很前衛，千禧年代經已年著Balenciaga Le City手袋、Coach的Cintage斜肩包，現在這些手袋都要回歸大熱，成為Gen Z追捧的手袋目標。在物色手袋入手款嗎？來參考張曼玉的手袋時尚，看看2025年的手袋熱潮會是怎麼樣！Yahoo Style HK ・ 3 小時前
Goyard「飯盒包」Vanity為何爆紅？多種配色＋2種尺寸，這款新手袋太懂女生了
Goyard全新飯盒包真的太懂女生需求了！不僅帶來多種繽紛配色，更推出2種不同尺寸，從日常必備物品收納到小物件整理，幾乎能滿足女生對包包的所有期待，難怪一登場就吸引不少目光！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
大快活「橙色營銷」 飲食寒冬絕地反擊？
本港多間上市餐飲集團去年業績倒退，本地消費意願依然疲弱，持續陷入飲食寒冬；其中大快活（0052）截至今年3月底止全年業績，純利按年急跌29.8%，毛利率與同店銷售均告下跌，內地業務亦蝕上千萬元，中港市場競爭壓力巨大。不過近日適逢iPhone 17「宇宙橙」推出，引起網絡炒熱「大快活橙」，而最新大快活亦連發多項營銷手段，未知能否作絕對反擊，把握機會吸引情緒消費Yahoo財經 ・ 1 天前
95歲巴菲特生活罕見曝光 熬夜看拳王爭霸
美國當地時間上周六（13 日）深夜，傳奇拳擊手特倫斯 · 克勞福德在拉斯維加斯擊敗墨西哥拳王卡內洛 · 阿爾瓦雷斯，以職業生涯 42 勝 0 敗的成績，成為世界拳擊史上首位統一三個級別四大組織金腰帶的拳王。鉅亨網 ・ 1 天前
Fed開會在即！專家以史為鑒警告降息陷阱：恐對美股與經濟帶來意想不到後果
聯儲局 (Fed) 周二 (16 日) 將召開利率會議，全球投資人正密切關注這場可能決定美國經濟走向的關鍵會議。市場普遍預期 Fed 將宣布降息，以提振疲軟的經濟和金融市場，但 Leuthold Group 投資長 Doug Ramsey 周一 (15 日) 示警別對降息效果過於樂觀，因歷史經驗顯示降息恐帶來意想不到的負面後果。鉅亨網 ・ 1 天前