食物安全 食安問題

食物安全中心9月5日公佈，一款越南進口預先包裝「去皮石斑魚塊」（300克裝，5件）被檢出金屬雜質甲基汞（俗稱水銀）含量超標66%。涉事產品最佳食用日期為2026年4月8日，進口商浩運食品有限公司已緊急回收，市民可致電熱線9802 9338查詢。

網店抽檢揭發 甲基汞超標恐損神經系統

食安中心透過恆常監測計劃從一網上商店抽取樣本，驗出甲基汞含量達每公斤0.83毫克，遠超法例標準的0.5毫克，超過6成。甲基汞為汞的主要存在形態，攝取過量會影響胎兒腦部發育，對成人則可能損害視力、聽覺及記憶力，嚴重時更會破壞中樞神經系統。世界衞生組織亦提醒，進食捕獵性魚類是人類攝入甲基汞的主要途徑。

越南進口石斑魚塊水銀超標6成急回收 甲基汞超標恐損神經系統 孕婦幼童高危（Getty Images）

受影響產品資料

產品名稱： 去皮石斑魚塊

來源地： 越南

包裝： 300克（五件）

進口商： 浩運食品有限公司

此日期前最佳：2026年4月8日

高危人群慎選魚類 避食大型捕獵魚種

中心發言人強調，捕獵性魚類因食物鏈累積效應，汞含量通常較高。因此，較容易受汞影響的人士，包括孕婦、計劃懷孕婦女及幼童應避免進食體型較大或捕獵性魚類，例如吞拿魚、金目鯛、鯊魚、劍魚、旗魚、橘棘鯛和大王馬鮫魚等，首選體型較小的非捕獵性魚種，從而減低攝入過量金屬污染物。

根據香港法例，任何出售金屬雜質濃度高於法定上限的食物，均屬違法，一經定罪，最高可被判處罰款五萬元及監禁六個月。

