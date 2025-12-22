宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
越式法包與家
【本文獲 城市日記 Urban Diary 授權轉載，原文見連結】
城市日記的團隊扎根 灣仔多年，近日因為辦公室搬遷，來到中西區的上環。這裡新舊交融，既有百年老字號，亦有新一代開設的餐廳、小店，商業大廈與住宅並存，百花齊放，營造了獨有的舊區面貌。在「我們的上環鄰居」系列，我們將介紹城市日記的新鄰居，包括食肆、茶行以及花店等商戶，從他們的故事中認識上環，亦認識幾代香港人的人生軌跡。
要繼續工作，填飽肚子當然是頭等大事。所以，搬到上環，最先認識的鄰居是位於辦公室樓下地舖、主打越南法包的食店「Bun Me奔咪」。
漂泊的歷史：潮州家庭的東南亞歲月
Bun Me店內面積不足200呎，門口掛上黃色花紋屏風小布，店面有一半為廚房及收銀，其餘位置則擺放方形小枱、吧枱及小量椅子，供數名食客堂食。
負責人Joely Wong十分好客，不時與食客閒聊，天南地北，什麼都談。到訪時聽到她正在分享兒時的經歷，好奇心驅使，促成今次訪問，透過她的家庭窺看上一代華人移民流徙的軌跡以及東南亞歷史。
在1950年，Joely的父親由潮州，漂洋過海前往東南亞，最終抵達柬埔寨。經友人介紹下，他與同是潮州人的母親結婚，在當地組織家庭，合共生了九名子女，在60年代尾出生的Joely排行第六。
Joely說父親一直堅持從商，拒絕「打工」。一家人在柬埔寨做過不同的生意，最記得是曾生產玻璃鏡子，因為原材料水銀為姊姊帶來不少疤痕。
1975年，紅色高棉，又稱赤柬，攻入首都金邊，執政近四年，在短時間內將城市人口強制遣散到農村，大量年老體弱者和婦孺死於飢餓、疾病和疲勞，不服從強迫遷移的人、非高棉人和佛教徒等異見份子則被屠殺。在2009年，聯合國與柬埔寨簽訂協議，設立柬埔寨法院特別法庭，審判紅色高棉領導層。根據該法庭的數字，估計赤柬時期至少有170萬人死亡。
Joely說，因為父親一直從商，對周遭觸角敏銳，早在劫難發生前的兩年已觀察到社會氣氛有變。1972年，她只有約五歲，只依稀記得一家九口分兩批離開。先是母親帶同姊姊及弟弟啟程前往鄰國老撾，隔了數個月，再由爸爸帶同她與妹妹出發。當時唯獨是大家姐，由父親安排到香港，跟隨叔叔生活。
「如果遲多兩年左右，就趕唔切了。當時我沒有感覺，只係唔捨得媽媽，好記得分開時大家都喊。」沒料到，逃離後兩年，柬埔寨成為人間地獄。
她的學齡時期在老撾渡過，「去到老撾就係賣衫，喺街市賣嘢，之後（爸爸）無端端走去買咗一間牙膏廠」。家族式經營牙膏工廠，她年紀小，負責將牙膏漿倒入容器等包裝工序，「工廠有機器，所以我爸爸話，製作牙膏時曾發生工業意外，佢因為咁而無咗隻手指甲。」
因為美金保值，家人當時會將收入兌換成美金生活。住了三年多，原以為生活安頓下來，沒料到父親與二家姐兌換外幣時突然被「捉走」，被指控是華人間諜，要家人交贖金才獲釋放。他們唯有再次「走難」，今次選擇啟程前往香港，與大家姐會合。
他們同樣是分兩批逃難，媽媽率先抵達香港，她與爸爸及部分姊妹殿後。當時走得倉卒，各人在腰間、鞋底纏上一些金器，與老撾的鄰居說一聲「去探媽媽」便走。原打算先坐飛機到泰國再轉到香港，怎料在泰國被當成難民，滯留近一年後，父親偷偷帶她到澳門，怎料再度滯留。前後花了一年多的時間，最終在1976年，成功躲在澳門漁船來港，差不多抵岸時大伙兒跳下水，爭相爬上岸。
一家終在香港重逢
甫登岸，闊別多年的一家人終於在香港一家茶餐廳重逢。一家 11 口在九龍城寨居住，擠在300呎的小房子。她笑說對香港第一印象是「原來香港係咁污糟」，又不及老撾的大房子，更加沒有兒時食物 ── 法包。
當時她沒想到，一家人會在這片小島居住數十載，告別過往飄泊的日子。她近年開始「做生意」。她說，在東南亞成長時經常與家人食法包，所以到了香港，亦會到處找尋這份童年的味道，「拍拖都去搵法包食」。想做生意時，動念與人分享這份回憶。
越式法包有點像茶餐廳的三文治，夾著不同的餡料。Joely的版本是以豬肝醬、越南扎肉、自家製鹹豬手粒，配上青瓜、蕃茄、醃蘿蔔絲。喜歡吃辣的，可以選擇加一些指天椒及芫茜 提升味道。她最初在石硤尾的工業大廈一帶開外賣店，後來因為希望嘗試在港島開店並增設堂食，上環這個新舊交集、商業味不太濃的地方便很適合她和Bun Me這家小店。
店名「Bun Me 奔咪」，其實是越南文「 譯，意指法包。常有人問，她的招牌法包是否正宗，她說越式法包像港式沙嗲牛肉麵，沒有所謂的正宗，好食就可以。
那麼Joely版本的法包是否好食？可以看看店內貼上的小字條：「石硤尾食到上環！仍然好食」、「一食難忘」、「試過都話正」，便略知一二。
Joely在2024年中於上環落腳，生意並沒有想像中好，但屢有客人回頭讚賞。「如果無人讚，鼓勵我繼續，其實可能已經一早唔做。」Joely笑說，這些賞識 「毒了她」，且看能堅持多久。
