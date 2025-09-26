【越打越無效？】Z世代醫美新常態 劑量累積加劇抗藥性風險¹⁻² 肉毒桿菌素點打先有效 醫生專家拆解關鍵在成分

近年醫美風氣越來越流行，越來越多「Z世代」的年輕人將醫美視為日常保養，透過定期注射醫美針劑以維持日常的最佳狀態。當中因為肉毒桿菌素的應用範圍廣泛，成為一眾愛美人士和年輕人追捧的美容療程。

你注射的肉毒桿菌素夠純淨+嗎？

Z 世代 25 歲就踏入醫美人生，一生恐累積過百次療程，更應重視成分！

「Z世代」年輕人興起「預防式抗老」，近四成消費者在 25–34 歲已進行首次肉毒治療3，治療動機多為緊緻輪廓線條，或讓外表看起來更年輕。這正正反映醫美已不再是解決現有的困擾，而是被新世代視為長期投資。中華民國美容醫學醫學會常務理事王修含醫師表示， 若25歲就開始注射肉毒桿菌素，到60歲時便可能累積過百次療程、數千單位劑量4。傳統肉毒含有雜質*，並非「純淨+」，有機會引發身體的免疫反應，令療效遞減。

尤其 Z 世代常注射肉毒於咀嚼肌、肩頸等大肌肉位置，或進行淺層注射以改善膚質。高劑量注射令到免疫風險不容忽視。然而，大部份的消費者仍未意識到含雜質*非純淨+的肉毒可能是效果下降的主因。他強調，肉毒的「純淨度+」是目前醫美日常化時代下，消費者與醫生都應該關注的安全標準：只保留有效成分、避免不必要雜質*，才能確保療程「次次有效、長期安心」。

80%香港肉毒用家曾感到療效遞減5！別因為選擇錯誤，讓自己成為「越打越沒效」的一群

德國免疫學博士 Dr. Michael Martin 指出，肉毒桿菌素中，只有活性神經毒素是達成治療效果的必要成分。若肉毒製作過程中殘留複合蛋白與其他雜質*，免疫系統可能將其視為外來物，引發抗體反應，長期累積下來，有可能產生抗藥性1-2，導致療程成效下降。

根據調查顯示，八成5香港受訪者出現肉毒桿菌素療程效果逐漸減退的情況，而情況更有按年上升的趨勢，較2021 年﹙76%10）及2018年﹙72%11）為高。台灣皮膚專科曾繁聞醫師指出，很多愛美人士都遇過「越打越無效」的情況，並會因為效果下降而在短時間內反覆補充，在同一個部位「越打越多」，因此可能提高抗藥性風險1-2。所以曾醫師提醒：「一旦出現抗藥性1-2，即使更換品牌、更換療程部位也難以改善，只能等待身體自然代謝，因此建議用家在首次使用肉毒桿菌素時，便應選擇零雜質*的配方。」

成分革命！香港唯一^純淨+零雜質*肉毒桿菌素XEOMIN®！

科學家®Dr. Juergen Frevert在早前XEOMIN®台灣上市10週年的現場分享，90年代初首次證實肉毒抗藥性1-2存在，並在無數次實驗後，以「純淨+」為肉毒桿菌素的最高標準，研發出零雜質*的XEOMIN®肉毒桿菌素。

香港唯一^純淨+零雜質*肉毒桿菌素Xeomin®自2005年上市以來，累積發表超過466篇學術文獻6，全球超過450萬人體驗7，以及成為韓國銷量No.1#。通過美國FDA認證，採用德國專利 XTRACT®雙重淨化技術，除去所有雜質*，只保留活性神經毒素以減低身體產生抗體的風險。

臨床研究顯示， Xeomin®不僅在3-4天內見效8-9，更能做到精準、自然不僵的美感，效果維持4-6個月8-9。長期追蹤發現，持續治療長達8年的49位用家中，均未出現抗藥性1-2的案例，實證長期注射仍然每次有效。

* 雜質是指複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌DNA1-2

+ 純淨是指不含複合蛋白、非活躍神經毒素、鞭毛蛋白和細菌 DNA。1-2

^ 與其他香港註冊肉毒桿菌素品牌比較1,2 ; 香港註冊藥劑製品: www.drugoffice.gov.hk

^^ No.1 Imported brand in Korea. Based on MFDS’s 2020 Total Imports (50U + 100U) Record Data

