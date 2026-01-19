趙又廷25歲「痞帥神顏」讓人難忘！《痞子英雄》吳英雄平頭+野性眼神成經典

還記得2009年播出的《痞子英雄》嗎？當時25歲的趙又廷就是透過這部戲出道，他在劇中飾演的「吳英雄」留著小平頭，眼神銳利，讓觀眾留下深刻印象，也成為許多人心中難以取代的青春記憶。

趙又廷當年以極短髮亮相，完整露出額頭與下顎線條，深眼窩與單眼皮的組合，讓這個充滿正義感的角色多了幾分叛逆與衝勁。當年演藝圈流行較精緻、柔和的偶像路線，讓他剛強的形象尤為突出，也加深吳英雄帶點野性卻又正直的特質。劇中時而嚴肅、時而帶笑的神情，也讓這個角色在硬派與青澀之間取得平衡。

《痞子英雄》既是趙又廷的出道作，也是代表作。時至今日，許多觀眾看到當年的劇照，仍會忍不住稱讚他的眼神。只是隨著時間推移，他的氣質漸漸轉為成熟、內斂，即使理了和當年相近的短髮，呈現出的面貌也比以前更為沉穩。不少網友對比後認為，25歲時的他象徵著張揚、直接的青春樣貌，如今則多了歷練後的收斂感，兩種階段各自留下不同印象。

