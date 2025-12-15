趙家賢47人案獲釋後首受訪 向國家及香港致歉 稱當年「人在江湖身不由己」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】在「 35+ 」串謀顛覆國家政權案中被裁定罪成、判囚 7 年的趙家賢，因被認為獄中表現良好，上月底提早獲釋。《無綫新聞》今日（15 日）刊出趙的專訪，趙表示在囚期間閱讀多本與國家發展相關書籍及政策文件，認為有助糾正以往偏頗的價值觀，並就案件衝擊憲制秩序向國家、香港及市民致歉，稱未來不會再打「擦邊球」。

擔任從犯證人「有責任說出真相」

趙家賢在案中被列為「首要分子」之一，他說因獲相關方面信納有悔過決心而得以提早釋放，形容獲釋前會先自我糾正偏頗價值觀，期望得到社會接納。他又稱，判刑後便「開 Turbo」閱讀大量與國家發展相關書籍，亦透過家人送來國家政策文件等，希望成為在囚、涉及國安罪行年輕人的參考，提醒對方不要「躺平」。

他又表示，在未被判刑、扣押初期已想協助控方擔任從犯證人，稱「有責任說出真相」，但承認獲釋後擔心被人報復。他提到早在反修例期間已不認同暴力，並舉出兩宗事件令他最為反感，包括涉暴動案、被稱為「健仔」的曾志健被游說付款潛逃後最終被「出賣」一事，以及馬鞍山一名伯伯與示威者爭執後，被人淋易燃液體點火燒傷。

趙家賢（無綫新聞截圖）

就衝擊憲制秩序誠摯道歉

趙家賢稱，修例風波由暴力到「初選案」在他眼中屬同一「套路」，認為背後有別有用心人士操控；他本人在「初選案」中衝擊特區政府及國家的憲制秩序，「很想就自己過錯」作出誠摯道歉。

趙家賢（無綫新聞截圖）

不再打「擦邊球」

他亦說在囚期間未能見患癌父親最後一面，未來最重要是為家人而活，並指若事情未能百分百確保合法合規，便不會以「擦邊球」或「偷雞」方式處理，覺得有問題就一定抽身；他同時表示不會移民。