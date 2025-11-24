趙樂際訪問澳洲國會 保安部門指令議員關手機閂門窗

中國全國人大常委會委員長趙樂際，被視為中共領導層第三號人物。(Photo by Liu Bin/Xinhua via Getty Images)

中國全國人大常委會委員長趙樂際正在新西蘭及澳洲進行正式友好訪問，澳洲天空新聞報道，澳洲國會議員及國會大樓職員接獲指令，在趙樂際訪問國會期間，須關掉手機、關上窗和門，作為保安措施。官方機構澳洲安全情報組織（ASIO）的總監 Mike Burgess 日前曾警告，澳洲的關鍵基建、電訊及能源網絡，正受到恆常的嚴重破壞威脅，又不點名指出「一個國家」一直嘗試滲透澳洲的關鍵基建設施。

指示開啟鎖定模式 關掉 Wi-Fi、藍牙

趙樂際今日（24 日）訪問澳洲聯邦議會，澳洲國會服務部保安部門向國會大樓內工作的人員發出通告，表示今日大樓內的 Wi-Fi 可能會間歇中斷，又指令議員及工作人員關掉手機、平板電腦和手提電腦；如果必須使用這些設備，應確保設備已更新至最新軟件版本，並開啟鎖定模式，同時關閉 Wi-Fi 和藍牙功能。

通告並要求，在趙樂際代表團訪問國會期間，附近的辦公室和房間，應關閉窗簾和房門，以保障私隱。

澳洲前外交部長唐納最近曾警告，北京已入侵了澳洲電腦系統一段長時間，目的是截斷澳洲的電訊系統，截斷澳洲國內通信的能力。