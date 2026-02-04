市建局向 1,700 名宏福苑業主發放樓宇更新全額資助
趄薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】政制及內地事務局局長曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞近 6 年局長任期，除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）在通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。
《Yahoo 新聞》已經就有關情況向港府查詢，正待回覆。
黃有龍與趙薇2021 年秘密離婚 表弟為佘智江
ICIJ 去年的報道指，一名「H 先生」成為了中國當局追緝的目標。報道引述法庭文件，「H 先生」是一名企業家， 2025 年報道發表時年齡 48 歲，在法國波爾多有一座葡萄酒莊，經常跟他的妻子趙薇登上中國的八卦媒體封面。翻查資料，趙薇曾有一段婚姻，她在 2008 年跟湖南出生的新加坡籍商人黃有龍結婚，兩人在 2021 年秘密離婚，直至女方在 2024 年底宣布相關消息。值得一提的是，黃有龍的表弟就是柬埔寨籍華裔商人佘智江，他在去年 11 月被引渡回中國，被指經營犯罪集團開設 200 多個網絡賭博平台，甚至被指是緬甸「KK 園區」的主要控制者之一。
馬雲：「他們說只有我能夠勸你回來」
2021 年春天，身處波爾多的「H 先生」即黃有龍，突然收到好友兼商業夥伴馬雲的電話，馬雲表示是受中國當局所托才打電話給他，而當局希望黃能夠立刻回國，「他們說只有我能夠勸你回來。」早在黃接到電話的幾個星期前，他已經因為一份紅色通緝令而被法國當局拘捕，而該份通緝令是由東莞檢察機關請求國際刑警發出，內容指控黃有龍涉嫌一間內地借貸公司「團貸網」的洗錢罪行。
「我自己覺得，你也沒別的路」
ICIJ 在報道中指，過往都有批評意見認為專制政權有機會經常濫用紅色通緝令機制。根據法庭文件，中國當局希望召回黃有龍返國的真正目的，是要他出庭為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。黃有龍在通話期間已經詢問馬雲，如果他能夠為孫力軍案作供，當局是否保證不追究他在「東莞的事情」，馬雲就回應指，「我自己覺得，你也沒別的路」，又指如果黃不回來，「他肯定往死裏弄你。」
曾國衞是「朋友」 提醒當局可出「兩招」整治
往後幾日，黃有龍再收到來自中國的大量電話，致電者包括中央紀委專案組副組長隗甫杰、駐港國安公署副署長李江舟，以及黃有龍的「朋友」曾國衞。隗甫杰表示，如果黃願意歸國，就會撤銷他的紅色通緝令，不追究他的刑事責任，出入自由，解封銀行戶口。至於曾國衞就跟黃有龍說：
「他們來來去去還是那兩招，第一個把你所有錢給你凍結了，第二個就是拿你家裏人威脅你。」 － 曾國衞
及後，黃有龍就曾經跟馬雲說，知道當局「把我姐搞進去威脅我」。其後李江舟就曾經跟黃通話，表示黃有龍姐姐的事「不是條件」，「（黃有龍）你就盡快回來吧」，又指可以就各項事情「再問一下」，然而黃有龍最終仍然選擇不回中國。
孫力軍曾請黃有龍投資保安公司 僱員包括涉暴前警察
在 2021 年 5 月，即黃有龍與馬雲首輪通話的一個月後，中國當局正式向法國政府提出引渡黃的請求。波爾多檢察官檢視中方請求時，黃的代表律師就表達，黃與孫力軍的唯一聯繫，就只是來自 2018 年一宗商業交易：當時孫力軍請黃投資約 500 萬元到一間安保公司，而該間公司聘用了數名在香港民主運動期間被指控濫用武力的警察。翻查資料，在 2014 年「雨傘運動」的「七警案」當中，7 名警員被指毆打曾健超，最終除了 2 名警員上訴得直獲撤罪後，其餘 5 名警員被裁有意圖而導致身體受嚴重傷害、以及普通襲擊罪成，判監 15 至 18 個月。
委員會：不可忽視黃有龍案件之「政治性質」
最終在 2021 年 7 月，波爾多上訴法院駁回了中國對黃有龍的引渡請求，幾個月後，國際刑警組織檔案控制委員會（CCF）就批准將黃的姓名與紅色通緝令，從國際刑警組織數據庫中刪除的申請，但判定國際刑警組織本身並無過錯。根據 2022 年 1 月一份機密決定，CCF 指他們的職責不包括「審查證據，或對國家法院被告的有罪或無罪作出判斷」，又指東莞檢控部門已經就黃的涉案情節提供具體且令人滿意的細節。不過 CCF 同時表示，波爾多法院關於本案「具有政治性質」以及黃若被遣返回中國所面臨風險的結論，表示「不可忽視」。
中國捐助國際刑警金額僅次於美國
ICIJ 報道指，中國是國際刑警組織的第二大財政捐助國，2024 年就繳納了 1,370 萬美元，僅次於美國的 1,980 萬元。中國政府就指，過去十年已通過國際刑警組織鎖定、逮捕並遣返回國至少 479 名涉嫌犯罪者；在 2015 年公布的「百名紅通人員」中，已有 62 人被遣返。
其他人也在看
郭耀明拍片為朋友賀壽 61歲型佬味大爆發 《真情》歸亞南疑因有男密友未受力捧
90年代TVB男藝人郭耀明，憑俊朗外表獲得唔少演出機會，但到2007年拍完《通天幹探》之後郭耀明都離巢外闖，更有傳佢已經轉投保險業，甚少露面。
Lisa和媽媽靠頭合照「就像複製貼上」！ 母女神基因驚豔粉絲
BLACKPINK成員Lisa近期和媽媽的溫馨合照在網路上引發討論。母女倆極其相似的外貌與自然互動，讓粉絲直呼簡直是「複製貼上」，也讓這位國際巨星與家人的緊密關係再次成為話題。
「開心舞」龍懷騫長大成才女 憑專業知識回饋社會
【on.cc東網專訊】提到經典廣告電視對白，相信唔少港人都會想起2003年沙士肆虐期間，在電視短片中以自身經歷並在文化中心外跳開心舞，鼓勵全港市民的視障人士龍懷騫，其經典對白：「我有一樣比人叻就係我唔怕黑，但我同其他人一樣我都係怕凍嘅。」更是瞬間掀回憶殺。而時隔
大S逝世周年仔女竟去廣州玩 小S兩個女反更親近？
【on.cc東網專訊】尋日（2日）係台灣女星大S（徐熙媛）離世一周年，老公具俊曄及S家於金寶山名人碑林區為其雕像揭幕及舉行紀念追思會，一行多人愁眉不展，加上綿綿細雨更顯悲情。惟大S與前夫汪小菲所生嘅一對仔女玥兒、箖箖未到場，同一日有人於廣州餐廳目擊汪小菲帶住玥兒
鄭俊弘何雁詩帶兒子外遊 Asher興奮拍凳網民批滋擾 媽咪解畫原來有周詳安排
鄭俊弘（Fred）同拍拖多年嘅女友何雁詩（Stephanie）於2020年結婚，2022年誕下囝囝鄭讚廷（Asher），囝囝後來被診斷患上罕見基因突變病天使綜合症，因此需要入讀特殊幼稚園。
中年好聲音4｜「白眉鷹王」獲5燈直接晉級 網民齊齊估呢位《愛·回家》演員係真身
TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》日前播出第10集，70強選手競逐40強位置，而焦點就落喺兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」身上，「白眉鷹王」演唱歌曲《假使有日能忘記》，憑出色表現，喺評審們手上獲得5燈直接晉級，實至名歸。唔少網民都化身偵探，齊齊估「白眉鷹王」真身。
美斯同意 由國際邁阿密回歸母會
球王美斯（Lionel Messi）效力國際邁阿密，盛傳同意了令人出人意表的回歸舊會的安排。
名媛望族丨朱晨麗角色原來執二攤 演技造型均被一面倒留言喪插
TVB重播劇集《名媛望族》日前引起網絡上廣泛討論，唔少劇中場口成為全城熱話之外，劇中演員嘅演技亦成為網民熱門討論話題。劇集搵嚟劉松仁、韓馬利、楊茜堯（楊怡）、陳玉蓮、江美儀等實力派演員主演，唔少網民都話睇得好過癮；不過當時仲係新人嘅朱晨麗就被網民紛紛留言負評，仲話佢係成套劇嘅「唯一敗筆」。
新地馮秀炎涉貪被停職 年薪2400萬「商場一姐」是怎樣煉成的？
新地執行董事馮秀炎據報涉內地商場營運貪腐遭停職，年薪 2,400 萬的「商場一姐」如何建立新地商場王國？
背包卡纜車吊半空心跳停！ 昆士蘭家屬奔日帶骨灰回家！
這起滑雪場悲劇震驚全球，一名來自澳洲昆士蘭陽光海岸的22歲女子Ella Day Brooke（布魯克·戴伊），在日本長野縣栂池高原滑雪場度假時，1月30日上午9:15左右搭乘Tsuga No. 2 Pair Lift纜車，背包腰帶扣環未扣牢，卡在吊椅機械上導致她無法下車，被拖行吊掛在半空約幾分鐘，巡邏員緊急停機救人時她已心臟驟停，送往醫院搶救無效，於2月1日宣告不治。
洪天明移居深圳一家適應良好 兩個仔讀國際學校 「本地學校入唔到」
唔少藝人將事業重心放喺內地之後，都會考慮全家遷居內地。早前洪天明同周家蔚就由原本居住嘅大埔比華利山別墅豪宅，搬到深圳定居。
中國主婦的淘金夢碎：48小時從獲利60%迅速慘賠84%
黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。
食物安全｜央視踢爆高毒性農藥「毒番薯」流入全國 農戶：一口都不敢吃
央視踢爆「毒番薯」流入全國？央視近日踢爆，有農戶偷用劇毒農藥「甲拌磷」種植番薯，而這些「毒番薯」更已流入內地多個省份，令人心惶惶！
【Aeon】周三新鮮日（只限04/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
「立春」2月4日踏入馬年，是招財好日子！把握「這吉時」儲錢開運，讓錢流動招財一整年
2026 年的「立春」落在 2 月 4 日（農曆十二月十七日），這天不僅是二十四節氣之首，更象徵正式告別舊歲、踏入丙午馬年的開端。在玄學與民俗中，立春是一年氣場交替、生氣最旺的節點。若能在這天透過「錢財流動」來啟動能量，據說能為一整年的財運奠定穩固基礎。
75歲李龍基被爆隱居「貨倉屋」 已搬離昔日與王青霞愛巢
被稱為TVB「御用皇帝」嘅75歲李龍基，與年齡相差36年嘅王青霞（Chris）展開「爺孫戀」，並已到訂婚階段，但王青霞被揭美國有未婚夫又曾欠債等，更因涉逾期居留、使用虛假文書等6項控罪被判入獄，不過當時李龍基仍心繫女友，仲話等佢出獄就即結婚。喺王青霞出獄後，李龍基多次被發現形單隻影，疑似被飛，之後更被爆出已婚及育有一名16歲嘅兒子，李龍基原來係「第三者」，最終分手收場。去到噚日（3日）有傳媒指李龍基已搬離昔日與王青霞嘅村屋愛巢，並已獨自遷入山旮旯隱居生活。
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
想打造慵懶又顯貴的日常造型？最近的「Quarter-zip」拉鏈領穿搭正流行！這種穿法將拉鏈微微拉下，形成隨性的V領效果，休閒中帶著不刻意的精緻感，是營造「老錢風」氛圍的關鍵單品。阿Sa蔡卓妍剛好也有在穿Ralph Lauren的Quarter-zip，想要穿出貴氣來就來參考她的同款穿搭吧！
彭羚57歲生日上載運動短片 圈中好友齊送祝福
90年代樂壇天后彭羚（Cass），1998年與林海峰結婚，婚後誕下囡囡林泳及林清，淡出樂壇專心相夫教女，生活非常低調。考獲禪柔運動導師牌嘅彭羚，不時喺社交網站上載運動短片，噚日（2日）係佢57歲生日，並喺IG上載做運動嘅短片，記錄過去做運動鍛鍊身體嘅日子。
吳尊慶祝「戀愛30週年」！曝光夫妻青澀約會照 浪漫愛情長跑如真實偶像劇
2月1日，吳尊在社群平台發文，紀念與妻子林麗吟相識30週年，分享兩人從學生時代一路走到成家、生兒育女的點滴，也曝光多張橫跨多年的合照，令網友感慨「簡直是真實偶像劇」。
Starbucks買一送一｜全線分店適用！抹茶控最愛鮮奶抹茶都有 呢個時段去飲最抵
迎接2026情人節，Starbucks星巴克驚喜推出窩心分享優惠，由即日起至2月14日推出買一送一！今次優惠不止有咖啡控最愛、口感細膩的「維也納醇滑鮮奶咖啡」，連平時極少做優惠的「醇滑鮮奶抹茶」都開放優惠。無論係想同另一半放閃，定係同同事「開心Share」都得，即看內文優惠時間詳情！