趄薇前夫黃有龍曾遭「紅色通緝」 ICIJ去年爆曾國衞協助遊說回國：他們來來去去那兩招｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】政制及內地事務局局長曾國衞因為健康問題宣布辭職，上周二（1 月 27 日）獲國務院免職。曾國衞近 6 年局長任期，除了處理多場「完善」後選舉外，亦被指跟一次「特別任務」有關：國際調查記者同盟（ICIJ）去年曾經披露，國際刑警組織（INTERPOL）在通緝機制已經被中國當局濫用；ICIJ 更指阿里巴巴創辦人馬雲、以至曾國衞都有份協助游說「紅色通緝令」（Red Notice）人士歸國，對象涉及內地藝人趙薇前夫黃有龍。ICIJ 在報道並引述法庭文件指，黃有龍被游說回國的原因跟紅色通緝令內容無關，旨在期望他能夠為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。

《Yahoo 新聞》已經就有關情況向港府查詢，正待回覆。

黃有龍與趙薇2021 年秘密離婚 表弟為佘智江

ICIJ 去年的報道指，一名「H 先生」成為了中國當局追緝的目標。報道引述法庭文件，「H 先生」是一名企業家， 2025 年報道發表時年齡 48 歲，在法國波爾多有一座葡萄酒莊，經常跟他的妻子趙薇登上中國的八卦媒體封面。翻查資料，趙薇曾有一段婚姻，她在 2008 年跟湖南出生的新加坡籍商人黃有龍結婚，兩人在 2021 年秘密離婚，直至女方在 2024 年底宣布相關消息。值得一提的是，黃有龍的表弟就是柬埔寨籍華裔商人佘智江，他在去年 11 月被引渡回中國，被指經營犯罪集團開設 200 多個網絡賭博平台，甚至被指是緬甸「KK 園區」的主要控制者之一。

馬雲：「他們說只有我能夠勸你回來」

2021 年春天，身處波爾多的「H 先生」即黃有龍，突然收到好友兼商業夥伴馬雲的電話，馬雲表示是受中國當局所托才打電話給他，而當局希望黃能夠立刻回國，「他們說只有我能夠勸你回來。」早在黃接到電話的幾個星期前，他已經因為一份紅色通緝令而被法國當局拘捕，而該份通緝令是由東莞檢察機關請求國際刑警發出，內容指控黃有龍涉嫌一間內地借貸公司「團貸網」的洗錢罪行。

馬雲有份參與勸黃有龍返中國。 (Photo by Wang HE/Getty Images)

「我自己覺得，你也沒別的路」

ICIJ 在報道中指，過往都有批評意見認為專制政權有機會經常濫用紅色通緝令機制。根據法庭文件，中國當局希望召回黃有龍返國的真正目的，是要他出庭為前公安部副部長孫力軍的貪腐案件作供。黃有龍在通話期間已經詢問馬雲，如果他能夠為孫力軍案作供，當局是否保證不追究他在「東莞的事情」，馬雲就回應指，「我自己覺得，你也沒別的路」，又指如果黃不回來，「他肯定往死裏弄你。」

曾國衞是「朋友」 提醒當局可出「兩招」整治

往後幾日，黃有龍再收到來自中國的大量電話，致電者包括中央紀委專案組副組長隗甫杰、駐港國安公署副署長李江舟，以及黃有龍的「朋友」曾國衞。隗甫杰表示，如果黃願意歸國，就會撤銷他的紅色通緝令，不追究他的刑事責任，出入自由，解封銀行戶口。至於曾國衞就跟黃有龍說：

「他們來來去去還是那兩招，第一個把你所有錢給你凍結了，第二個就是拿你家裏人威脅你。」 － 曾國衞

及後，黃有龍就曾經跟馬雲說，知道當局「把我姐搞進去威脅我」。其後李江舟就曾經跟黃通話，表示黃有龍姐姐的事「不是條件」，「（黃有龍）你就盡快回來吧」，又指可以就各項事情「再問一下」，然而黃有龍最終仍然選擇不回中國。

李江舟向黃有龍表示，可以就他的情況「再問一下」，游說他先回中國。

孫力軍曾請黃有龍投資保安公司 僱員包括涉暴前警察

在 2021 年 5 月，即黃有龍與馬雲首輪通話的一個月後，中國當局正式向法國政府提出引渡黃的請求。波爾多檢察官檢視中方請求時，黃的代表律師就表達，黃與孫力軍的唯一聯繫，就只是來自 2018 年一宗商業交易：當時孫力軍請黃投資約 500 萬元到一間安保公司，而該間公司聘用了數名在香港民主運動期間被指控濫用武力的警察。翻查資料，在 2014 年「雨傘運動」的「七警案」當中，7 名警員被指毆打曾健超，最終除了 2 名警員上訴得直獲撤罪後，其餘 5 名警員被裁有意圖而導致身體受嚴重傷害、以及普通襲擊罪成，判監 15 至 18 個月。

委員會：不可忽視黃有龍案件之「政治性質」

最終在 2021 年 7 月，波爾多上訴法院駁回了中國對黃有龍的引渡請求，幾個月後，國際刑警組織檔案控制委員會（CCF）就批准將黃的姓名與紅色通緝令，從國際刑警組織數據庫中刪除的申請，但判定國際刑警組織本身並無過錯。根據 2022 年 1 月一份機密決定，CCF 指他們的職責不包括「審查證據，或對國家法院被告的有罪或無罪作出判斷」，又指東莞檢控部門已經就黃的涉案情節提供具體且令人滿意的細節。不過 CCF 同時表示，波爾多法院關於本案「具有政治性質」以及黃若被遣返回中國所面臨風險的結論，表示「不可忽視」。

中國捐助國際刑警金額僅次於美國

ICIJ 報道指，中國是國際刑警組織的第二大財政捐助國，2024 年就繳納了 1,370 萬美元，僅次於美國的 1,980 萬元。中國政府就指，過去十年已通過國際刑警組織鎖定、逮捕並遣返回國至少 479 名涉嫌犯罪者；在 2015 年公布的「百名紅通人員」中，已有 62 人被遣返。