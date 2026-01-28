趙薇被官方點名「劣跡藝人」 神隱四年現身直播即被封

出演《還珠格格》一炮而紅的內地女星趙薇2021年起被內地官媒點名為「劣跡藝人」，原因眾說紛紜，趙薇自此被封殺，於娛樂圈消失近四年。之後，網上屢傳有關趙薇傳聞，如婚變及癌病逝世等，直至前年12月，趙薇突然宣布與新加坡富商老錢黃有龍已於2021年秘密離婚，才再次正式出席於大眾視野。

現身直播

趙薇雖然被封殺，不過近期亦多次試水溫，如以文字、短片在直播透過連線形式出現，早前神隱四年的她於除夕更高調現真身於直播出現，有指她當時全程表現亢奮，對女主播親親抱抱，一度帶動銷量上漲，不過隨後畫面突然變成黑屏，更顯示「該直播間因違規已被封鎖」。其後，趙薇於粉絲群以錄音短訊安撫，更指以後不能再連線，似乎封殺令仍未解除。

有官媒近日更以「讓違規復出的劣迹藝人沒市場、無流量」為題發表評論，直斥劣迹藝人線上線下違規復出的現象屢屢發生，如下沉縣域商演撈金、直播間改名換姓帶貨，污染文化傳播生態。