趙薇被封殺4年「突現身直播間」！和女主播親密摟抱親臉 10分鐘秒遭平台封鎖

女星趙薇自2021年8月被中國列為「劣跡藝人」後，演藝工作全面停擺，幾乎從娛樂圈消失近4年。2024年她先是在微博發文宣布早已與富商黃有龍離婚，隨後又遭法院凍結股權，涉及金額達1,600萬元人民幣，凍結期限為3年，生活可說是處處碰壁。

不過，網友發現她近幾個月來動作頻頻，先是在去年12月初發文悼念恩師瓊瑤，勾起不少網友對《還珠格格》中「小燕子」的回憶；之後又在社群平台上傳街頭遛狗影片。近期她在機場被粉絲認出來，也改變以往低調的作風，會大方替粉絲簽名、合照，還應要求摘下口罩互動。

趙薇被列為劣跡藝人後，近年鮮少現身。（圖片來源：微博 趙薇）

此外，趙薇也多次在自家酒莊直播間以「連線」方式現身，只說話不露臉。女主播笑說粉絲聽到她的聲音「開心如過年」，趙薇回應：「我天天來，就天天像過年，就沒有什麼值得慶祝了。我們選特定的日子連連線。」當被稱讚歌喉時，她也感嘆至今仍沒有機會開演唱會，並說：「有生之年，大家就活久一點，總會等到。」還提到「有很多愛我的人在這裡，有愛的地方就是人最想存在的地方」，被解讀為有意重新回到大眾視線。

就這樣順利直播了幾次之後，趙薇去年底某日凌晨2點突然登場，這次直接高調現身在鏡頭前，不僅化上精緻妝容、悉心打扮，全程情緒亢奮，還對女主播抱抱、貼頭、親臉，親密互動一度帶動銷量上升，引發網友熱議。不過她僅直播10分鐘左右，畫面就突然轉黑，直播間隨即遭平台封鎖。

事後趙薇在粉絲群以錄音訊息安撫大家，表示之後不能再用這樣的方式連線。有說法指出，直播間被封並非因為互動過於親密，而是她身為劣跡藝人，依法不能公開露面。隨後，中國官媒也發表評論，直指要「讓違規復出的劣跡藝人沒市場、無流量」，並點名劣跡藝人透過商演、直播帶貨或打著公益名義「洗白」等行為，已觸碰公序良俗底線，強調：「文娛行業不是失德者逐利的『逍遙場』，對漠視監管、挑戰公序良俗的行為，必須堅決整治、從嚴糾偏。」

此次直播遭到「秒殺」，加上官媒態度明確，外界普遍認為她想復出的空間相當有限，恐怕又得再低調噤聲一段時間。也有粉絲建議，她如果真的想回到大眾視野，不妨向范冰冰一樣轉往海外，或許還有機會東山再起。

