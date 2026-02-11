黎智英案判刑｜相關報道列表一次睇
趙薇16歲女兒小四月相貌娟好備受關注 網民：和媽媽一點點都不像
曾於經典劇集《環珠格格》系列飾演小燕子的趙薇早年淡出幕前，她與富商黃有龍於2024年離婚，二人育有一名女兒小四月，據悉小四月現年16歲，長得亭亭玉立的她成為了網民的焦點。
小四月於2010年在新加坡出生，小學時期曾在香港就讀國際學校，有指她中學飛往瑞士升學，一年學費更高達數十萬人民幣。趙薇自2021年8月開始被內地封為「劣跡藝人」並封殺至今，暫未有機會回到幕前跟觀眾見面。不過，趙薇的女兒小四月相貌娟好，備受網民關注。網民指趙薇跟媽媽以前的可愛形象不同，認為母女相似度不高，成為了網民熱議的話題人物。網民留言：「看不出來長得像誰，不太明顯。」、「星二代很少有比父母更出色的」、「和媽媽一點點都不像，太可惜了」、「長得完全不像趙薇」。
陳凱琳鄭嘉穎細仔3歲舉行盛大生日派對 Carlos完美遺傳父母美貌 網民：小帥哥
現年34歲嘅人妻兼靚媽陳凱琳（Grace），2013年參加香港小姐競選奪得冠軍、「最上鏡小姐」、「旅遊大使獎」及「最受傳媒歡迎獎」獎項，以「四料冠軍」姿態簽約TVB。自2018年與鄭嘉穎結婚並先後誕下三名囝囝鄭承悅（Rafael）、鄭承亮（Yannick）及鄭承太（Carlos），一家五口幸福滿瀉。
台北北投溫泉情侶離奇命案｜女友泡湯時間過長、男友受驚過度雙亡
台北北投發生一宗離奇溫泉命案。一對中年情侶在北投行義路一間溫泉餐廳浸溫泉時，女方疑因身體不適或環境因素在湯屋內猝死；男方隨後入內察看，疑因目睹摯愛慘狀受驚過度，引發心血管疾病發作，雙雙撒手人寰。
山頂陽光花園大宅兩度流拍 9,000萬劈到7,000萬都冇人要 銀主出奇招求甩手
再有罕見豪宅銀主盤推出拍賣。忠誠拍賣行公布，山頂加列山道48號陽光花園一幢單號洋房，將於本月26日以「一開即售」形式推拍。
金像獎2026 提名名單｜衛詩雅宣布陳家樂入圍影帝爆喊 DQ事件爾冬陞：若見諸相非相，則見如來
第44屆香港電影金像獎，今日(10日)公布提名名單。董事局爾冬陞主席率先致辭，表示香港電影金像獎的協會成員已經增加至17個，總共有超過2,500位個人及公司會員。
屯門酒樓片皮鴨放題驚現發霉餅皮 網民：應該係黑松露
近日有屯門街坊在社交平台群組爆料，指於區內一間酒樓光顧片皮鴨點心放題時，竟發現自助取用的餅皮疑似發霉，畫面相當嚇人。帖文一出即在網上引起熱議，不少網民直呼「好恐怖」，亦有人忍不住以黑色幽默回應，帖文隨即引起街坊對該酒樓衛生環境的關注。
「吳若希家」成Google地圖新地標 面對被惡搞高EQ回應
Google嘅地圖功能可自行編輯，繼江若琳2024年於尖沙咀加連威老道炒車，因而被網民於Google Map上修改該地點至「江若琳灣」引起爆笑；近日，吳若希亦被惡搞，Google Map上山頂嘅位置出現「吳若希家」，唔少網民即截圖，笑言今次Google又被惡搞成功。
屯門謀殺案死者女兒失聲驚叫 街坊入屋赫見男子頭顱布滿乾涸血漬
【on.cc東網專訊】屯門新秀街井頭中村昨日發生謀殺案。一名63歲男子頭部有嚴重受傷當場證實死亡，人員經調查後拘捕死者妻子。
【Aeon】周三新鮮日（只限11/02）
聽日係AEON周三新鮮日，精選多款TOPVALU產品、新鮮蔬果、肉類海產、糧油雜貨、零食飲品；今期精選有中國香印提子 $25、加拿大海參 $45、卡樂B北海道薯條三兄弟 $75！特定aeon分店指定特許銷售商仲有周三新鮮日優惠！
醫美直擊 首爾篇 ｜何依婷主持醫美旅遊攻略節目 57歲綠葉黃梓瑋醫美應對「豪華臀」
由何依婷（Regina）主持連同兩位「花生友」關嘉敏、陳嘉佳合作，共12集攻略式扮靚旅遊節目《醫美直擊 首爾篇》。
食客怒斥酒樓團年飯套餐七個餸 網民：加一味「美點雙輝」就解決問題
農曆新年將至，不少家庭都會預訂酒樓團年飯，寓意一家人齊齊整整、好意頭。不過近日就有食客因為「七個餸」問題而大感不滿，在網上發文怒斥酒樓安排失禮，隨即引爆網民熱議，更掀起一場關於「食七」與傳統圍菜規矩的討論。
傳S媽請律師防具俊曄爭大S遺產 小S發聲：心思非常骯髒
台灣女星徐熙媛（大S）去年2月2日不幸因病離世，其家人好友及粉絲都傷心不已。上星期，大S離世一周年，由其丈夫具俊曄設計打造的紀念雕像揭幕，S媽、小S、具俊曄及大S生前一眾好友都有現身墓園。不過近日有傳S媽因大S遺產事宜請來律師團隊，在遺產事宜上防範具俊曄。
2026丙午馬年，農曆新年初一穿錯色小心破財？Threads熱討12生肖「漏財色」，火太旺會燒掉財運
2026丙午馬年，看到丙午同為火的屬性就知道今年火很旺！火旺的話，對於屬土的人可以加強運勢，但太旺又不是太好，小心隨時旺到燒走財運！Threads就有貼文提醒12生肖在2026的「漏財色」，穿了隨時會令火氣太旺太衝動而漏財呢！
UNIQLO x JWA 2026春夏系列2.27登場！請鎖定Baggy牛仔褲、Quarter-Zip、襪子、背包都很好看
UNIQLO皇牌JW ANDERSON 2026春夏設計師聯名系列在2月27日登場！各位想以親民價入手Dior創意總監Jonathan Anderson的設計，來來來，在UNIQLO都可以尋到寶，一起來看這季的學院風設計服裝。
卻奧斯：C朗一走沙超聯玩完
【Now Sports】有關基斯坦奴朗拿度最近與沙特阿拉伯聯賽之間的爭拗，前皇家馬德里隊友卻奧斯直言，如果他們趕走了這名超級球星，這個聯賽不會有人看。基斯坦奴朗拿度因不滿沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）資源分配不公，沒有給予他所效力的艾拿素足夠支持度，因此罷踢了該隊最近的兩場比賽，以示抗議，但也有官員走出來指責C朗此舉是得罪了「米飯班主」。卻奧斯（Toni Kroos）最近在自己的網上平台節目，則認為C朗如果決定離開沙特的話，損失的是沙特：「C朗到來前，幾乎無人知曉這個聯賽的存在，而現在他們卻對這位將他們推向世界球壇的功臣如此不敬。如果C朗明天離開，這個聯賽將失去所有魅力，沒有他，根本沒有會問沙特聯賽的賽果。」事實上，這名退役球星一向不同意球星為錢而去沙超聯征戰，而他重申：「沙特聯賽就是一種奇怪的現象，突然因為球星加盟而得到關注，所以沒有了球星，他們根本難成氣候。」
英超 ｜曼聯連勝斷纜 絕平韋斯咸 紅魔死忠「髪再生」
曼聯絕平韋斯咸，未能5連勝，令紅魔死忠球迷「髪哥」Frank Ilett未能如願剪髪，他已493日未曾踏入理髮店，繼續「髪再生」。
卡域克長勝斷纜：絕不是曼聯最佳水準
【Now Sports】曼聯在看守領隊卡域克回歸後首次失分，錯失升上三甲，他坦言球隊今仗未能展現最佳水準。曼聯周二作客韋斯咸，僅憑後備上陣的錫斯高補時建功，以1:1逼和對手，未能延續卡域克上任後的4連勝強勢，他賽後說：「我們有點兒失望，絕不是我們的最佳水準。在那時候，只能找方法向前走，我為此感到懊惱。」不過他為球隊再次展現士氣表示鼓舞，又稱讚錫斯高入球出色。「我們只有短時間在一起，今仗到最後只取1分，這是得來不易，我們會從中得到一些正面東西。」由於曼聯已在英格蘭足總盃下馬，故下仗是10天後聯賽作客愛華頓，有足夠時間調整。卡域克最後亦不忘祝福前效力球會：「我希望他們護級成功，那是我人生重大的一部份，有過美好回憶，希望他們留在英超。」
22歲谷愛凌冬奧摘銀，強心臟堅定金句令自己更強大：我以我的滑雪表現為榮
谷愛凌在2026年的米蘭冬奧會上，於女子自由式滑雪坡面障礙技巧賽奪銀，也是她個人冬奧生涯的第4枚獎牌。谷愛凌賽後表示，「這絕對是我完成過最棒的一次坡面障礙技巧（slopestyle）滑行。我的第一輪滑行的落地就是我希望來這裡能有的表現，我感到開心，亦以我的滑雪表現為榮。」
東張西望︳廁所漏水工程天花鑿出大窿 苦主驚見神秘之手從天而降 涉事網紅裝修師傅爆粗鬧人
《東張西望》日前報導屯門有大廈單位去年11月起發現慘遭樓上漏水影響，廁所天花滲水之外，揭開假天花更驚見石屎裂痕同大量水滴。
蛋卷推介2026｜10+間蛋卷品牌優惠推介！買一送一、低至$17.5盒/抹茶蜂巢蛋卷/台灣爆餡流心蛋卷
蛋卷香脆可口，絕對是農曆新年美食之一！新年送禮，除了年糕、蘿蔔糕、蝴蝶酥、新年禮盒之外，蛋卷亦是個不錯的選擇，現時蛋卷口味種類繁多，無論是港式、台式都各有特色，而且還有分傳統跟新派，想揀啱心水蛋卷，立即繼續看下去！
中國減持已連綿多年 折射出美國國債面臨的更大風險
2萬億美元貿易順差正在推動這股購買熱潮。企業和銀行並沒有將出口利潤轉回國內，而是增加了對海外資產的購買，以獲取更高的回報。倫敦Eurizon SLJ Capital的聯合創始人Stephen Jen稱，鑒於中美地緣政治緊張局勢加劇，如此大的美元資產敞口令中國決策者擔憂。「把錢借給大對頭這個概念，在北京應該已經不再受歡迎了，」他說。推薦閱讀：中國的天量貿易順差去哪了？民間對外資產激增給全球市場帶來深遠影響格陵蘭之憂而幾周之前，川普威脅要吞併格陵蘭，在1月再次震動了市場。當月，規模250億美元的丹麥退休基金AkademikerPension宣布要賣掉其持有的1億美元美債，荷蘭退休基金Stichting Pensioenfonds ABP表示，它已在截至9月的六個月內，將美債持倉削減了約100億歐元，至190億歐元。彭博策略师称.中国持有的美债规模在过去十多年里持续下降，但这并未催生美债或美元熊市。\- Markets Live策略师Skylar Montgomery Koning除歐洲外，印度的持倉也降至五年低點，因為該國在努力支撐本幣以及推動外匯存底多元化。巴西的長期美債持有量也減少了。