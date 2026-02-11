趙薇16歲女兒小四月相貌娟好備受關注 網民：和媽媽一點點都不像

曾於經典劇集《環珠格格》系列飾演小燕子的趙薇早年淡出幕前，她與富商黃有龍於2024年離婚，二人育有一名女兒小四月，據悉小四月現年16歲，長得亭亭玉立的她成為了網民的焦點。

小四月於2010年在新加坡出生，小學時期曾在香港就讀國際學校，有指她中學飛往瑞士升學，一年學費更高達數十萬人民幣。趙薇自2021年8月開始被內地封為「劣跡藝人」並封殺至今，暫未有機會回到幕前跟觀眾見面。不過，趙薇的女兒小四月相貌娟好，備受網民關注。網民指趙薇跟媽媽以前的可愛形象不同，認為母女相似度不高，成為了網民熱議的話題人物。網民留言：「看不出來長得像誰，不太明顯。」、「星二代很少有比父母更出色的」、「和媽媽一點點都不像，太可惜了」、「長得完全不像趙薇」。

