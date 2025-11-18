四大飲食平台網購優惠碼大放送！
趙雅芝71歲了！驚人美貌宛如「逆生長」！不老秘訣曝光：一週運動5天、餐餐好油、睡前必泡腳
趙雅芝在71歲生日拍下的這組粉紅主題寫真，再次把「逆齡」三個字刻在大眾眼裡。
她穿著漸層花瓣長禮服站在被玫瑰花瓣圈出的心形中央，腰線筆直、肩頸乾淨、皮膚細緻，與其說是七十出頭，更像時間停在她四十歲那年！另一組蛋糕照裡，她把雙手合起來許願，彩紙飄落在她周圍，呈現出一種「氣質與狀態都沒被歲月動過」的穩定感。
不過其實她的逆生長不是天賦，而是可拆解的生活細節！她的飲食習慣很節制，長期以深綠蔬菜、莓果、水果花青素類食材為主，把身體維持在不負擔的狀態；她不靠暴力節食，而是靠「長期乾淨飲食」讓皮膚自然清透，尤其優質油脂更是餐盤裡不可少的重點，例如亞麻仁油或橄欖油，才能讓皮膚在年齡上升後仍保持光澤。
而趙雅芝的體態線條則是用一周至少運動5~6天的運動節奏打底！她把瑜伽、慢跑和游泳分散在不同天做，讓肌肉處於柔韌狀態；尤其她很在意背部線條的訓練，因為這決定一個人的站姿與精神面貌，尤其熟齡女性可以常做背部伸展或啞鈴後肩動作，讓肩背線條長期維持在「提氣」的狀態。
她的睡眠與夜間保養方式更是具體到可複製！她會在睡前一小時把燈光調暗，讓身體進入緩慢的休息節奏，接著用約40℃的熱水泡腳，把一天累積的緊繃從腳底往上釋放；若當天特別疲憊，她會在下午一點到三點之間補個20到30分鐘的短睡，維持整體能量不失衡。她的膚況之所以能在寫真中呈現出均勻光澤，就是這套固定節奏累積出的穩定底子。
從今年的生日照就能看出，逆齡不是神話，是可被複製的生活方法，趙雅芝用71歲的狀態證明：飲食乾淨、運動穩定、睡眠有儀式、情緒不堆積，歲月自然會放慢腳步。
看更多 CTWANT 文章
韓女砸3億整型400次「連肚臍、耳朵都動刀」！揭背後陰影：男友嫌醜讓她自卑3年
71歲林青霞生日再發近照！氣色紅潤、笑容溫柔 網讚：歲月不敗真女神！
其他人也在看
60歲鞏俐頂銀髮亮相！戴51克拉寶石項鍊霸氣十足 網讚：老了照樣是女皇
60歲的鞏俐亮相北京卡地亞晚宴，以一頭自然銀髮和51.70克拉海藍寶石眼鏡蛇項鍊成為全場焦點。她大方展現歲月痕跡，氣場依舊強大，被許多網友讚為「優雅老去的代表」。姊妹淘 ・ 1 天前
51歲陳煒《巨塔之後》美貌再掀熱話 私下素顏照超驚艷！「逆齡秘訣」全公開 靠6大凍齡法養成少女肌
踏入52歲的陳煒近日再次以新劇《巨塔之后》掀起熱話，她在劇中飾演幹練果斷又有心機的方欣，與宣萱飾演的董一妍同場飆戲，火花四濺。觀眾不但被她的演技震懾，更對她的凍齡美貌讚不絕口。到底陳煒是如何在踏入50歲後依然保持凍齡美貌？以下6大凍齡法則，讓你一次學會她的保養秘訣！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
出口暴跌｜意大利出手抵制 新疆蕃茄醬出口受阻 冷凍庫積存半年出口量
外媒報道指，中國作為全球最大的蕃茄醬生產國和出口國，如今卻因遭意大利出手抵制，導致出口量暴跌，冷凍庫積存高達6...BossMind ・ 16 小時前
科大籌辦第3間醫學院 將自資20億建醫學樓 目標2028年迎50新生
【on.cc東網專訊】鑑於本地醫療人手短缺，政府早前提出於北部都會區預留土地成立本港第3間醫學院，及後浸會大學、理工大學和科技大學相繼表態有意籌辦，並提交建議書。港府今日(18日)宣布由科技大學籌辦本港第三間醫學院，指科大的方案策略定位非常清晰，融合科研與醫療於on.cc 東網 ・ 19 小時前
《全民造星VI》專訪｜明志拍攝期間曾送院 Andy獲封「翻版姜濤」Dave被花姐封大熱望證明值得被喜愛
《全民造星》不知不覺已來到第6屆，今年再度以全男班作賽，同時花姐亦回歸監製之位。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
閃兵案︱王大陸當庭鞠躬認罪稱「無知犯錯」 陳柏霖等藝人遭求重判
【on.cc東網專訊】台灣藝人王大陸早前曾因涉嫌花360萬新台幣（下同，約90萬港元），透過「逃兵集團」偽造文書逃兵役遭逮捕，佢依家按規定服一年替代役；同時，案件牽扯出另外多位男藝人包括修杰楷、陳柏霖、張書偉、謝坤達及廖允杰5人同涉閃兵。王大陸今日（18日）現身東方日報 OrientalDaily ・ 19 小時前
港男丁小琥赴台灣招募 6 名現役退役軍人 被指為中共收集軍事情報遭起訴｜Yahoo
台灣高等檢察署今日（18 日）表示，香港籍男子丁小琥多次假借商務活動或觀光名義申請前往台灣，實質在當地發展、吸收成員，為中共刺探和收集台灣的軍事、國防及公務等機密敏感資料；丁小琥與另外 6 名現役及退役軍人被控違反《國家安全法》遭起訴，檢察官並要求法院判處重刑。檢察署並形容，涉案軍人出賣國家人民，嚴重危害國家安全令人痛心，「背叛自己的袍澤，背叛自己的國家，應受到法律最嚴厲的制裁。」Yahoo新聞 ・ 16 小時前
前補習教師K Kwong涉港鐵站扶手梯偷拍裙底 認罪候判
前化學補習教師鄺士山（K Kwong）被指於 2024 年 2 月，在大圍站上行扶手電梯上偷拍裙底，被事主揭發。鄺在警誡下指，不知為何資料會出現在手機，「唔知咩情況影低」。法庭線 ・ 1 天前
泫雅瘦到49kg的代價，是身心被逼到極限...暈倒背後的殘酷真相，身材飽受批評的她堅強得令人憐愛
現年33歲的南韓著名女歌手泫雅（HyunA），一直以性感身材和自信的舞台魅力聞名。從4Minute時期到單飛，她總是以最亮眼的姿態出現在鎂光燈前。然而，雅最近在澳門WaterBomb音樂節的演出時突然暈倒，這一幕讓現場觀眾與網民都陷入一片震驚中。Yahoo Style HK ・ 1 小時前
港姐亞軍施宇琪突宣布轉做財經主播 直言：做藝人我顏值不夠
應屆香港小姐亞軍施宇琪（Angela）擁有超強學歷，小學和初中就讀於香港頂尖名校，高中因父親工作關係搬到新加坡，於國際學校讀IB，以45/45滿分畢業，其後入讀英國劍橋大學，並以一級榮譽畢業。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
英國宣佈提高難民入籍門檻 港人永居條件修訂本周內揭盅
英國內政大臣馬曼婷（ Shabana Mahmood）昨日（17 日）在下議院宣佈庇護及遣返政策的改革方案，建議把難民狀態由永久改變為臨時，難民狀態由五年減至兩年半，只有在難民無法回國時才會延續其難民資格；難民亦必須在英國等待 20 年方能申請永久居留，不是現在的五年。至於持 BN（O）申請移民英國的人士，入籍條件亦將有修訂，英國政府將於本周內公佈。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
謝嘉怡被爆同高大型男商場拍拖啜爆齊齊返愛巢 無名指疑似戴定情戒指好事近？
現年30歲的中英混血美女謝嘉怡（Lisa），於2020年以大熱姿態成為香港小姐冠軍及最上鏡小姐，獲讚是「最美混血港姐」，惟疑因廣東話欠佳而窒礙演藝發展Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
張曼玉逛街穿搭曝光！愛揹「GUCCI托特大包」，皮衣外套＋1物穿出好比例
張曼玉開通小紅書後，就會不定期更新自己的生活日常，在近日發布的Vlog中，還介紹了2隻愛犬給粉絲們認識～而帶著愛犬去逛街的她，一身率性又不失優雅的皮衣外套穿搭，成熟幹練中又帶著她一貫的輕盈氣質，身上揹女人我最大 ・ 1 天前
中日關係緊張｜中國官媒連日抨擊日本首相 日本消費股急跌
日本首相高市早苗在國會接受質詢時提到「台灣有事」的答詢，令中日關係急速惡化。外交部提醒中國公民近期避免前往日本...BossMind ・ 1 天前
林子博剖白攜仔女移英三大原因 人在異地曾對亡妻照片哭泣
現年54歲嘅前TVB娛樂新聞台主播林子博，2003年與圈外人董燕君（Shirley）結婚，其後誕下囡囡林詠渝及囝囝林卓楠，一家四口幸福美滿。但喺2019年林子博慘食「無情雞」被TVB不再續約，而其太太亦喺20年不敵癌症逝世。唔經唔覺林子博與一對仔女已經移民4年，近日佢哋接受傳媒訪問，剖白移英三大原因及分享移民背後嘅心路歷程。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
新蒲崗老榕樹群鼠橫行 目擊者：全部都係老鼠 康文署、食環署：即日視察偵查源頭︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】鼠患問題不時都困擾市民。香港舞台劇演員梁景堯在threads上載一條新蒲崗寧遠街一棵老榕樹的短片，片中見十多隻老鼠空群而出，老鼠見拍片者走近也不懼人。梁不禁慨嘆「全部都係老鼠，點搞呀？」食物環境衞生署及康樂文化事務署回覆《Yahoo新聞》查詢時均稱，涉事地點非鼠患黑點，已即日派員視察。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
2025全球最受歡迎韓國演員排行榜出爐！李敏鎬奪冠、宋慧喬第三居女演員之首
韓國文化產業振興院於日前發布的《2025 韓流白皮書》中，公布了「全球最受歡迎韓國演員」排行榜 Top10，根據調查結果，「韓劇男神」李敏鎬以極高的人氣再度奪冠，從這份榜單可看出，男性演員在全球市場仍具壓倒性人氣，而女性演員中以宋慧喬、全智賢與 IU 最具國際代表性。bella儂儂 ・ 15 小時前
霍啟仁與「泰國朱千雪」Namfon玉龍雪山辦婚禮 霍震霆朱玲玲坐前排
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
大埔推單車男子被輾斃 妻子與親友傷痛認屍
【on.cc東網專訊】本周日（16日）下午1時許，一輛掛有「P牌」的貨車沿大埔安邦路行駛期間，撞倒一名推着單車橫過馬路的姓魯（52歲）男子，魯男被捲入車底遭車輪輾斃。今晨（18日）9時許，魯男的妻子由親友陪同下，到達大圍富山公眾殮房辦理認屍手續。至11時許，眾人on.cc 東網 ・ 21 小時前
木村家舊照沙發擁抱真相！ 全家福美炸的父女萌陷阱？
今年Cocomi先發難，po出一張舊時光一家四口沙發合照，木村拓哉被三位女孩緊抱，臉上那種「被女兒包圍的幸福」笑意滿分。Japhub日本集合 ・ 1 天前