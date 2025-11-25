Alo Yoga官網全網7折
香港女星趙雅芝如何71像40歲？中醫解析「凍齡」關鍵：掌握4大原則，保持年輕狀態
從中醫以及現代醫學角度解析凍齡體質的形成。
趙雅芝多年維持的飲食、運動與生活習慣，很符合抗發炎、抗氧化、維持氣血流暢的凍齡三大原則。這些習慣讓她的身體內環境維持在較低負擔、低發炎的狀態，自然能比同齡人更加年輕。
乾淨飲食：降低發炎、減少老化負擔
她偏好深綠蔬菜、莓果類（花青素）、好油脂（橄欖油、亞麻仁油）、少加工、少糖、低油炸
現代醫學觀點：
這類飲食符合抗發炎飲食模式，可降低：
自由基損傷
糖化反應（會讓皮膚鬆弛、臉色暗沉）
血管老化速度
內臟脂肪累積
同時，好油脂富含 Omega-3，可改善皮膚屏障與關節、心血管功能，使外觀更輕盈、精神更明亮。
中醫觀點：
此飲食偏向清淡、養肝、養陰。
深綠蔬菜：疏肝、養血
莓果類：養陰、補腎，延緩衰老
好油脂：潤燥、補腎精
中醫認為腎主骨生髓，其華在髮，腎精足的人氣色、頭髮、皮膚自然年輕。
每週運動 5～6 天：維持代謝和肌肉年輕
她以瑜伽、慢跑、游泳交替，這組合非常理想：
瑜伽：改善筋膜彈性→中醫稱肝主筋，筋柔則人不易老
慢跑：促進心肺功能、加速代謝
游泳：減少關節負荷、全身肌群啟動
為什麼運動讓人不容易老？
提升粒線體功能
改善肌肉量
增加血液循環→皮膚看起來更亮
幫助睡眠→減少壓力荷爾蒙
肌肉與心肺的狀態決定一個人的年輕度，能每天運動的 70+，本質上已經比同齡人年輕20歲。
重視睡眠：修復能力強的人比較不會老
研究顯示：每晚睡足 7 小時的人，皮膚屏障＋膠原蛋白修復速度明顯快於睡眠不足的族群。
中醫也強調：
晚上 11 點後是肝膽修復時間
睡不好＝肝血不足導致氣色差、容易疲倦、皮膚暗
趙雅芝能保持亮麗，非常關鍵的因素正是睡得夠、睡得深。
除了她的做法，我們也能做到的抗老習慣
(臨床上最容易實行、也最有效）
1.午餐吃一份蛋白、一份青菜、一份全穀：
比減肥更重要的是：穩定血糖＝減少發炎反應。
2.每週固定兩天早睡日：
不是天天完美，而是 兩天修復＞五天熬壞。
中醫：補腎、養肝、調陰陽
西醫：降低皮質醇、減少糖化
3.每天 5–10 分鐘深呼吸或冥想：
長期下來可有效降低壓力荷爾蒙，改善自律神經，減少皮膚老化與胃腸不適
4.少吃三白＝白糖、白麵粉：
不是不吃，是盡量換成原型食物、帶殼穀物，讓血糖波動減少，加速體內修復能力。
每週運動三次，提升心肺功能並把筋拉開(臀部、髂腰肌、肩頸)：許多人看起來老，是因為肌肉緊繃、血流差、姿勢不良、鬆筋不夠，運動伸展改善循環，臉色自然變亮。
趙雅芝看起來不到70歲，是因為她的日常習慣讓身體維持低發炎＋高代謝＋氣血流暢＋修復力佳的狀態。這四項是所有凍齡體質的核心。而她的方法其實每個人都能做到，只要吃得乾淨、動得規律、睡得安穩，再搭配幾個簡單的生活修復習慣，就能讓身體年輕 5–10歲以上。
山茶花中醫診所院長 簡心潔
