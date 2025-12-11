趙震雄少年犯爭議遭切割！韓法學教授逆風挺

▲趙震雄（如圖）黑料連環爆宣布引退，韓國法學教授逆風相挺，認為社會應該給他一個機會。（圖／記者嚴俊強攝）

[NOWnews今日新聞] 韓國影帝趙震雄日前被爆料高中時期曾經是少年犯，偷車、無照駕駛，到涉嫌車內性暴力樣樣來，更因多次暴力糾紛進出警局，不僅遭到民眾撻伐，也遭到合作電視台切割，為此他宣布退出演藝圈為過往行為負責。昨（10）日高麗大學法學院教授在廣播節目中逆風表態，認為大眾應該給趙震雄機會，讓他繼續演戲。

法學教授逆風挺趙震雄：社會要給他機會

高麗大學法學專門教授朴慶信昨日在廣播節目《聰明的Radio生活》中，為趙震雄退圈一事表態，他認為，「雖然過去犯下錯誤，但是給第二次改過的機會是非常重要的，我不認為趙震雄需要引退負責，他應該要繼續演戲。」朴慶信強調，趙震雄從行為來判斷「已完成教化」，不應該再繼續追究他的過往。

朴慶信也批評了電視台在一出事後馬上切割趙震雄的行為，認為趙震雄的爭議需要進行更多的社會討論，同時建議趙震雄需要再次向當年的受害者真誠道歉。

雖然學界紛紛逆風為趙震雄說話，不過韓國人民似乎不是這樣想的，韓國網站發起「趙震雄是否要為年少時期過錯負責」投票，4480人參與後顯示，多達60％網友認為趙震雄要為過往行為負責，「是否要給第二次機會」則保持中立立場。

▲趙震雄過往爭議連環爆，不僅遭到撻伐，還被電視台切割。（圖／＠sarament_official IG）

趙震雄爭議連環爆！宣布退出演藝圈

趙震雄（本名趙元俊）被揭發年少時是少年犯，從高中時期的偷車、無照駕駛，到涉嫌在車內施暴等事件，都被重新翻出。後來，他選擇用父親本名「趙震雄」作為藝名出道，被外界認為是想將不堪的過往掩蓋起來。事件爆發後，趙震雄的經紀公司Saram娛樂向媒體回應，坦言趙震雄未成年時的確有不良行為，但對性暴力相關指控則全盤否認。消息曝光隔天，趙震雄宣布退出演藝圈，表示：「我虛心接受所有指責，從今天起停止所有演藝活動，為我的演員生涯畫下句點。我認為，這是面對過去過錯應承擔的責任與本分。」

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

※ 拒絕暴力請撥打：113、110

