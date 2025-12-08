趙露思名媛Look坐頭排睇騷 甩抑鬱轉玩聖誕Feel

【on.cc東網專訊】內地小花趙露思昨日（7日）以全球品牌代言人身份亮相上海舉行的品牌時裝騷，是她宣布成立新公司後的首個品牌線下活動。她以粉色連身短裙配名貴皮草上陣，狀態大勇，獲讚是千金名媛，一出場就引來全場尖叫。趙露思獲安排坐在頭排看騷，她經過觀眾席時，隨手收下粉絲送上的禮物，見對方把目錄掉在地上，她即時為對方拾起，又將身上大衣讓給身邊衣着單薄的女生披着，行為暖心，完騷後她不但跟粉絲合照，又摸摸對方的頭，相當寵粉。今次是她與品牌聯乘的服裝，她有份擔任設計師，講到構思，她將蘋果作為設計元素，她解釋：「因為快到年底，覺得蘋果帶有祝福及幸運的意思，希望大家平平安安度過每一年，第二點是白雪公主不是有吃毒蘋果，它的熱烈顏色及渾沌的外表會讓人激發保護欲及勇氣。」而她早前為品牌拍攝廣告硬照，她分別穿上粉藍及鮮紅的外套，甚有聖誕氛圍。

