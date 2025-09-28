趙露思新劇空降播出收視高開 公司包場力撐疑初步達成和解

【on.cc東網專訊】內地女星趙露思今年8月與經理人公司鬧翻，演藝工作遭到停擺。但近日她與陳偉霆主演的劇集《許我耀眼》卻突然在前日（26日）無預警空降播出，更被發現其經理人公司有包場支持，令不少網民猜測她是不是與公司已初步達成和解！

雖然與經理人公司鬧翻後，趙露思的曝光率不及從前，但她日前現身西安出席活動時，遭成萬人空巷的景象，足以證明其人氣依然高企，而在事前沒有任何宣傳下，《許我耀眼》突然空降播出，無論收視還是熱度都依然高企，在多個排行榜上勇奪第一名。

有網民發現劇集開播當日，其經理人公司有為劇集進行1萬座位的雲包場，並在官網上貼出趙露思的照片宣傳，並寫下：「雲包場邀你觀看《許我耀眼》，共赴耀眼之約。」還被發現官網IP位置顯示在四川，而此舉被不少網民解讀為有關負責人，應可能是在四川與趙露思進行談判，而劇集能夠開播，亦有可能初步談判進行了和解，甚至乎有網民笑指其經理人公司離不開趙露思，畢竟對方還是有商業價值的搖錢樹。

