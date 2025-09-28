趙露思超腹黑！《許我耀眼》看3分鐘快窒息

▲趙露思（如圖）在《許我耀眼》中假扮千金嫁豪門，首集中和婆婆溫崢嶸過招，在快被揭穿時，打出悲情牌，讓溫崢嶸心軟。（圖／翻攝自Netflix）

[NOWnews今日新聞] 趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》目前在Netflix上線4集，這也是趙露思復工之後首部戲劇作品，劇中她飾演許妍，假扮千金身分嫁入豪門，第一集就和婆婆溫崢嶸過招，讓許多觀眾看了都說，「我比許妍還緊張！要窒息了。」

▲趙露思要假爸媽背好假身分的背景。（圖／翻攝自Netflix）

趙露思、溫崢嶸婆媳過招 《許我耀眼》第一集超刺激

趙露思在劇中飾演知名主持人許妍，看似家庭背景富裕，但其實一切都是她捏造的，只為了翻轉貧窮的人生，第一集中，她和陳偉霆即將論及婚嫁，雙方父母見面時，婆婆溫崢嶸不斷出題，趙露思也都一一化解。

原來在見面之前，趙露思就找來臨時演員假扮她的父母，把她給的「背景」背誦好，趙露思甚至準備了兩本父親著作的書，送給公婆，但其中一本是沒有簽名的，為的就是要讓爸爸在他們面前親自簽名，而有簽名的那一本，是她事前先去找作者簽好的，拿回家讓爸爸狂練。

▲溫崢嶸飾演趙露思的婆婆，對她的身分起疑心。（圖／翻攝自Netflix）

不過最後在用餐時，溫崢嶸發現，趙露思不吃雞蛋，但媽媽卻往她盤子裡盛了雞蛋，嗆趙露思，「有些事，假的真不了。」眼看就要被揭穿，趙露思馬上眼眶泛淚，「對不起，我說謊了。」溫崢嶸本以為自己將獲勝，沒想到趙露思說，其實自己從小是跟姥姥長大，父母為了前程早就出國工作，因此自己從沒感受過父愛母愛，悲情牌讓溫崢嶸也招架不住。

許多觀眾看了都在微博討論，「天，我比許妍還緊張」、「真的好看，太刺激了」、「趙露思演技進步好多」，但也有人說她的臉很僵，台詞也說得含糊不清，已經不像過去在《偷偷藏不住》、《星漢燦爛》裡的自然。

▲趙露思最後打出悲情牌，讓溫崢嶸軟化。（圖／翻攝自Netflix）

趙露思鬧翻公司 從爆紅到陷入低潮



趙露思過去與陳哲遠合作《偷偷藏不住》爆紅，與劉宇寧的《珠簾玉幕》、搭檔吳磊《星漢燦爛》都有不錯的成績，去年她在拍《戀人》時和前公司鬧翻，身心受創暴瘦，重新學吃飯、走路的過程讓粉絲都很捨不得。



《許我耀眼》是她康復後首部公開的作品，原訂6月底播出，但因為趙露思正在和經紀公司銀河酷娛跑解約流程，雙方在微博隔空嗆聲，趙露思更註銷擁有3000萬粉絲的微博帳號。

