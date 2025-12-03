宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
趙露思「偽素顏妝」秘訣全公開！10款彩妝護膚愛用清單 最平$29入手眉筆/睫毛夾/捲髮器，打造初戀感自然美
趙露思直播神級淡顏妝同款好物清單，即看10款趙露思愛用美妝保養好物推薦：
「趙露思同款」這個關鍵字在內地搜尋熱度居高不下，全因內地女星趙露思在直播中的「淡顏妝」\「偽素顏妝」意外引起網民瘋狂討論。她將妝感控制得恰到好處，看起來像是素顏般，讓人覺得肌膚狀態很好，又說不出到底修飾了哪裡。在多場直播中，她邊與粉絲聊天邊示範日常彩妝與保養流程，大方地分享她的日常愛用好物，以下即看看有哪些彩妝護膚品值得入手吧！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
趙露思同款美妝妝護膚品攻略，輕鬆打造神級淡顏妝！
趙露思直播同款美妝好物1：Charlotte Tilbury ROCK 'N' KOHL 眼線筆
價錢：$235
想模仿趙露思標誌性的杏眼妝感，眼線的線條乾淨度與暈染柔和度尤其重要。這款眼線筆筆芯質地滑順，色澤飽和，一筆就能沿著睫毛根部畫出流暢線條，。在定型前約有30秒的暈染時間，可以利用棉花棒或暈染工具稍微推開邊緣，讓眼線自然融合。
趙露思直播同款美妝好物2：Charlotte Tilbury Brow Lift眉筆
價錢：$288.99
結合了眉筆與螺旋刷的設計，先用筆芯勾勒與填補眉型，再用刷頭將色彩自然刷散，避免邊界過於生硬。配方從霜狀轉為略帶蠟感的質地，有助提升貼服度與持久度，並添加維他命E等滋潤成分，同時具抗暈染、抗潮濕與抗汗的效果。
趙露思直播同款美妝好物3：Dyson Corrale™ 直捲髮造型器
特價：$2,790｜
原價：$3,980
妝容再精緻，頭髮若是毛躁扁塌，整體氣質也會大打折扣。這款直捲髮造型器便是趙露思直播中最常出現的造型工具，設計注重均勻受熱與抓髮穩定度，讓直髮、內彎或大波浪造型都能在較短時間內完成，降低對髮絲的熱傷害。
趙露思直播同款美妝好物4：Peripera染眉膏
價錢：$77.8
採用細緻的斜角刷頭，刷面帶有約15度角，能貼著眉毛生長方向輕輕梳過，避免沾到周圍皮膚。質地偏向順滑奶霜狀，顯色度高但不會結塊。只要沿著眉毛生長方向刷上一至兩層，就能讓眉色自然貼近髮色，使整體五官看起來更柔和。
趙露思直播同款美妝好物5：PICCASSO 立體修眉刀
77折優惠價：$36｜
原價：$46.68
這款修眉刀的刀片角度經過特別設計，能緊貼眉骨曲線滑動，減少反覆來回刮動的次數，讓新手也不容易失手。刀片表面有潤滑與保護塗層，使用時較不易拉扯或刺激肌膚。
趙露思直播同款美妝好物6：PICCASSO Eyeme x Ham Kyung Sik 假眼睫毛
85折優惠價：$53｜
原價：$62.24
這款假眼睫毛主打在家中也能完成接近專業等級的睫毛效果，假睫毛柔軟，不會一貼就讓眼皮不舒服。搭配自然色系眼影與細眼線，就能打造出像是天生睫毛就很豐盈的效果。
趙露思直播同款美妝好物7：Gracebabi 眉筆
8折優惠價：$28.6｜
原價：$35.75
以極細筆芯著稱，筆頭約0.05cm，線條細緻卻不容易斷裂，能一筆一筆描繪出仿若真眉毛的毛流感。質地柔滑不刮皮膚，配方中添加了具保護功能的養護成分，上妝時不會有明顯刺激感。
趙露思直播同款美妝好物8：Rhode Peptide Lip Tint
價錢：US$20（約HK$156）
這款唇釉結合滋潤配方，塗上後會形成帶有高光澤度的水亮膜感，同時為雙唇補水與修護。趙露思特別偏愛葡萄柚色號，帶一點柔和色澤，素顏或淡顏妝使用都不會突兀。
趙露思直播同款美妝好物9：AXXZIA BEAUTY EYES 4D金字塔眼膜
價錢：$619
眼膜材質約0.3mm超薄厚度，貼上後能緊密服貼眼周曲線，連顴骨與法令紋周邊都能照顧到。含有高濃度美容精華，能幫助補水、改善乾燥細紋，並淡化暗沉與局部色斑。
趙露思直播同款美妝好物10：Fresh糖潤護唇霜
主打能即時補水並在唇部形成保護膜，維持長達約24小時的保濕效果。使用後唇部即變柔軟略帶光澤，卻不會有厚重黏膩感，很適合作為唇妝前的打底或日常保養使用。
>>按此下載<< 全新應用程式Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流熱話：
趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現
其他人也在看
宏福苑五級火 ⎢ 記者問為何不設獨立調查委員會 陳國基無回應
政務司司長陳國基今日傍晚（2 日）會見傳媒，簡介立法會選舉安排。有記者借機就今早行政司官李家超公佈的「獨立委員會」提問，為何政府不成立獨立調查委員會。陳國基並無回應，新聞官更提示記者，今次會見傳媒只聚焦立法會選舉安排。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
王嘉爾Jackson Wang太敢言嚇親主持！直率個性圈粉，自爆自己解決生理需要、「擇偶條件」感覺為先：係個人就得啦！
王嘉爾 Jackson Wang 登上 TVB 接受訪問，大爆擇偶條件與自己也有生理需要，對比起傳統不敢多提感情事的「韓國偶像」，直率又敢言的個性實在太圈粉了，隨即引起網民瘋狂討論！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
「音樂女神」海兒街頭被野生捕獲 皮膚白到反光 網民： 生圖還是好漂亮！
現年28歲的「音樂女神」海兒（原名陳海兒，Hedy Chan）是新晉女高音歌唱家，因擔任《中年好聲音3》的評審而為人熟悉Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
Versace手袋勁減低至半價！趙露思同款Medusa '95 $5,545起、Tag保齡球包$6XXX
喜歡華麗奢華美學的朋友們應該對Versace並不陌生，美杜莎頭像、希臘回紋和巴洛克風格都是其標誌性的風格。最近趙露思更帶起Versace手袋潮流，大家看到Versace除了華麗外，還有優雅知性的風格，同款Medusa '95更一度買到缺貨！現在適逢12月各大網站都推出大減價優惠，Yahoo購物專員發現Farfetch不僅有貨而且還低至5折可以買到，有愛上Versace手袋的各位，以下推介的款式總有一款擊中你的心～Yahoo Style HK ・ 2 小時前
MUJI無印良品護膚品推薦Top6！平替版貴婦級CDP妝前底霜、La Mer唇彩精華，差價高達15倍
MUJI無印良品的護膚品一向性價比高，非常受日本小資女喜愛，而且評價亦相當高！小編特地為大家整合6款日本討論度最高的MUJI護膚品！Yahoo Style HK ・ 1 天前
美特使訪俄晤普京談和平協議！專家：從「沒牌」到喪失話語權
國際正聚焦在俄烏衝突走向及其對歐洲安全格局的深遠影響。隨著美國推動結束俄烏衝突的舉措持續推進，歐洲陷入了深深的憂慮之中，擔心即將達成的協議雖可能終結戰火，卻會為自身安全帶來更大危機。鉅亨網 ・ 5 小時前
不只靠醫美！49歲林心如出席許瑋甯婚禮美貌引發熱議，超自律保養清單曝光：一週5次運動、眼睛以下全防曬避免兩頰顴骨長斑
※飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒林心如5大「逆生長」凍齡心法：防曬是抗老根本，出門必備「防曬口罩」林心如坦言，年輕時代謝好，曬黑了很快就能白回來，但隨著年紀增長，她深刻體會到紫外線是肌膚老化的最大元兇。現在的她，防曬做得滴水不漏，除了戴帽子，還會多戴...styletc ・ 17 小時前
Uniqlo「海豹針織衫」意外爆紅！JW Anderson聯名，脆友分享上身圖效果原來是這樣
近期在有一件由 UNIQLO 與英國設計師 Jonathan Anderson (JW Anderson) 合作推出的針織單品，最近因為網友的創意聯想，在 Threads 上成為熱話。有位網友試穿後的有趣留言，戲稱為「海豹衫」，結果短短三天內狂收 17 萬讚！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
【龍豐】豐搶價 OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件（即日起至08/12）
龍豐每逢星期二更新「豐搶價」，Urban Decay 控油定妝噴霧 $46/件、Laneige補濕睡眠面膜EX $78/件、Cerave長期滋潤潤膚乳 $85/件、NIVEA 豐盈水潤顯色潤唇膏SPF20 $35/件、OLAY 胜肽專硏緊緻輕潤乳霜 $228/件！YAHOO著數 ・ 1 天前
短髮病大爆發！宋慧喬、孫藝真、金高銀短髮美到犯規，青龍獎4位女神範本
宋慧喬宋慧喬選擇的是線條乾淨、長度落在下巴附近的短髮，沒有刻意堆疊層次，也不追求蓬鬆空氣感，重點就是俐落，默默放大五官優點。孫藝真孫藝真的短髮保留自然弧度與層次感，線條並不生硬，而是帶著柔軟空隙，讓整體看起來輕巧卻不單薄。最加分的是她的瀏海設定，不是整片...styletc ・ 18 小時前
三星發表首款「特別版」三摺疊手機
（法新社首爾2日電） 三星電子今天發布首款三摺疊智慧型手機，這款特別版產品價格昂貴，令普通消費者望而卻步。三摺疊螢幕功能並非三星首創，中國華為去年就搶先推出一款價格同樣高昂的手機。法新社 ・ 20 小時前
聖誕倒數月曆2025｜YSL Advent Calendar 2025官網開賣！絕美奢華流星禮盒 24件美妝品+送9件護膚、香水小禮品
大家最期待的聖誕節即將到來！今年不少品牌搶先在10月推出聖誕倒數月曆2025，而大家千呼萬喚的YSL Advent Calendar終於在官網推出！品牌大使ROSÉ金髮女郎的形象將美妝產品演繹得非常好，讓大家更愛YSL了，因此今年的聖誕倒數月曆討論熱度也十分高。品牌繼續以往的高級感，外觀是鎏金色的奢華禮盒，以「Golden Star」的形象貫穿整個設計主題，入面盛載著24件美妝小禮物，當中更有1件是絕美化妝小鏡子。此外，官網買滿$3,000，更送價值$2,325的9件護膚、香水小禮品，各位YSL粉絲們快去搶貨啦！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
中國「超級大使館」｜英政府第三度延期審批興建計劃 明年 1.20 決定｜Yahoo
中國駐英超大型新使館建築的規劃申請審批時限將於 12 月 10 日屆滿。「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）行政總裁裴倫德（Luke de Pulford）昨晚（2 日）在社交平台 X 指，收到房屋、社區暨地方政府事務部（Ministry of Housing, Communities and Local Government，MHCLG）規劃小組回信，指是否批准「超級大使館」的決定再延遲，2026 年 1 月 20 日會有決定。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
油麻地新開迴轉火鍋放題「開心轉轉火鍋」 $98起一人一鍋 90分鐘任食逾百款配料
火鍋都有得迴轉？油麻地新開火鍋餐廳「開心轉轉火鍋」以平民價錢配搭迴轉食材自取為綽頭，成功引起網民熱議。一人一鍋放題低至$98起，供應超過100款配料任食，包括肥牛、豬肉、雞肉、各式丸類、魚皮餃、蔬菜、菇菌等，每人更送海鮮拼盤一份，絕對是糧尾救星。Yahoo Food ・ 3 小時前
廣東模特兒大賽大媽冠軍 拍片澄清冇俾幾十萬換獎 一口廣式普通話好搶耳
深圳早前舉行咗一場「國際模特兒大賽」，網民見到冠軍人馬由樣貌到身材都同「模特兒」三個字有好大落差，紛紛O咀兼且負評毒舌出晒嚟Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
北角酒樓「零蟹膏」長腳蟹 經理態度惡劣 食客：食到要報警！
近日，有食客於 Facebook「香港酒樓關注組」發帖，怒斥北角一酒樓出品有問題，而且服務質素都極為惡劣。事主指自己點了酒樓宣傳的阿拉斯加長腳蟹，不但上碟時質素嚴重不符期望，甚至因處理手法與態度問題而最終驚動警方，帖文一出隨即引起網民熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前