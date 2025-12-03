Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。

趙露思「偽素顏妝」秘訣全公開！10款彩妝護膚愛用清單 最平$29入手眉筆/睫毛夾/捲髮器，打造初戀感自然美

「趙露思同款」這個關鍵字在內地搜尋熱度居高不下，全因內地女星趙露思在直播中的「淡顏妝」\「偽素顏妝」意外引起網民瘋狂討論。她將妝感控制得恰到好處，看起來像是素顏般，讓人覺得肌膚狀態很好，又說不出到底修飾了哪裡。在多場直播中，她邊與粉絲聊天邊示範日常彩妝與保養流程，大方地分享她的日常愛用好物，以下即看看有哪些彩妝護膚品值得入手吧！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

趙露思同款美妝妝護膚品攻略，輕鬆打造神級淡顏妝！

趙露思直播同款美妝好物1：Charlotte Tilbury ROCK 'N' KOHL 眼線筆

價錢：$235

廣告 廣告

想模仿趙露思標誌性的杏眼妝感，眼線的線條乾淨度與暈染柔和度尤其重要。這款眼線筆筆芯質地滑順，色澤飽和，一筆就能沿著睫毛根部畫出流暢線條，。在定型前約有30秒的暈染時間，可以利用棉花棒或暈染工具稍微推開邊緣，讓眼線自然融合。

SHOP NOW

圖片來源：小紅書@趙露思

Charlotte Tilbury ROCK 'N' KOHL 眼線筆

趙露思直播同款美妝好物2：Charlotte Tilbury Brow Lift眉筆

價錢：$288.99

結合了眉筆與螺旋刷的設計，先用筆芯勾勒與填補眉型，再用刷頭將色彩自然刷散，避免邊界過於生硬。配方從霜狀轉為略帶蠟感的質地，有助提升貼服度與持久度，並添加維他命E等滋潤成分，同時具抗暈染、抗潮濕與抗汗的效果。

SHOP NOW

Charlotte Tilbury Brow Lift眉筆

趙露思直播同款美妝好物3：Dyson Corrale™ 直捲髮造型器

特價：$2,790｜ 原價：$3,980

妝容再精緻，頭髮若是毛躁扁塌，整體氣質也會大打折扣。這款直捲髮造型器便是趙露思直播中最常出現的造型工具，設計注重均勻受熱與抓髮穩定度，讓直髮、內彎或大波浪造型都能在較短時間內完成，降低對髮絲的熱傷害。

SHOP NOW

Dyson Corrale™ 直捲髮造型器

圖片來源：小紅書@趙露思

趙露思直播同款美妝好物4：Peripera染眉膏

價錢：$77.8

採用細緻的斜角刷頭，刷面帶有約15度角，能貼著眉毛生長方向輕輕梳過，避免沾到周圍皮膚。質地偏向順滑奶霜狀，顯色度高但不會結塊。只要沿著眉毛生長方向刷上一至兩層，就能讓眉色自然貼近髮色，使整體五官看起來更柔和。

SHOP NOW

圖片來源：小紅書@趙露思

Peripera染眉膏

趙露思直播同款美妝好物5：PICCASSO 立體修眉刀

77折優惠價：$36｜ 原價：$46.68

這款修眉刀的刀片角度經過特別設計，能緊貼眉骨曲線滑動，減少反覆來回刮動的次數，讓新手也不容易失手。刀片表面有潤滑與保護塗層，使用時較不易拉扯或刺激肌膚。

SHOP NOW

圖片來源：小紅書@趙露思

PICCASSO 立體修眉刀

趙露思直播同款美妝好物6：PICCASSO Eyeme x Ham Kyung Sik 假眼睫毛

85折優惠價：$53｜ 原價：$62.24

這款假眼睫毛主打在家中也能完成接近專業等級的睫毛效果，假睫毛柔軟，不會一貼就讓眼皮不舒服。搭配自然色系眼影與細眼線，就能打造出像是天生睫毛就很豐盈的效果。

SHOP NOW

PICCASSO Eyeme x Ham Kyung Sik 假眼睫毛

圖片來源：小紅書@趙露思

趙露思直播同款美妝好物7：Gracebabi 眉筆

8折優惠價：$28.6｜ 原價：$35.75

以極細筆芯著稱，筆頭約0.05cm，線條細緻卻不容易斷裂，能一筆一筆描繪出仿若真眉毛的毛流感。質地柔滑不刮皮膚，配方中添加了具保護功能的養護成分，上妝時不會有明顯刺激感。

SHOP NOW

圖片來源：小紅書@趙露思

Gracebabi 眉筆

趙露思直播同款美妝好物8：Rhode Peptide Lip Tint

價錢：US$20（約HK$156）

這款唇釉結合滋潤配方，塗上後會形成帶有高光澤度的水亮膜感，同時為雙唇補水與修護。趙露思特別偏愛葡萄柚色號，帶一點柔和色澤，素顏或淡顏妝使用都不會突兀。

SHOP NOW

Rhode Peptide Lip Tint

圖片來源：小紅書@趙露思

趙露思直播同款美妝好物9：AXXZIA BEAUTY EYES 4D金字塔眼膜

價錢：$619

眼膜材質約0.3mm超薄厚度，貼上後能緊密服貼眼周曲線，連顴骨與法令紋周邊都能照顧到。含有高濃度美容精華，能幫助補水、改善乾燥細紋，並淡化暗沉與局部色斑。

AXXZIA BEAUTY EYES 4D金字塔眼膜

圖片來源：小紅書@趙露思

趙露思直播同款美妝好物10：Fresh糖潤護唇霜

主打能即時補水並在唇部形成保護膜，維持長達約24小時的保濕效果。使用後唇部即變柔軟略帶光澤，卻不會有厚重黏膩感，很適合作為唇妝前的打底或日常保養使用。

Fresh糖潤護唇霜

圖片來源：小紅書@趙露思

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款

26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

Paula's Choice必買護膚品低至7折！「油痘肌救星」2%水楊酸精華液、縮毛孔化妝水$1XX