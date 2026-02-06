趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息

農曆新年就是想要買新衫過新年，一眾想以千金貴氣造型示人的女生們，紐約品牌 ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 推出的農曆新年膠囊系列，其粉嫩主色已經很有氣質，加上英倫玫瑰緹花的優雅印花，貴氣而且很適合春夏季穿搭，穿起來有著精神好氣息。

ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 這個品牌很多明星都有在加持，趙露思、張柏芝、何超蓮也有穿。農曆新年系列以英倫玫瑰為主調，透過粉色緹花面料，綻放浪漫以及煥新的桃花氣息，不論在情人節還是新年穿起來都有著好氣息。

系列從外套、平口背心、迷你裙、連身裙都相當有春日設計感，而冷衫都有幾款，很適合春日天氣不穩、出入冷氣地方時穿搭。想要亮亮一點，也可以選連身裙，很多明星都是ALICE + OLIVIA的連身裙粉絲，穿起來馬上貴氣十足，在物色新年新衫的朋友，也許在這次系列裡尋到寶！

Dollie 仿皮草袖口針織外套 HKD 4,250

Bradley Staceface 針織外套 HKD 4,590

Carson 針織外套 HKD 3,150

Lana 泡泡袖外套 HKD 5,150

Kelcey 平口鈕扣背心 HKD 2,550

Ella 低腰褶皺迷你裙 HKD 2,890

