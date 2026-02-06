焦點

消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞

Yahoo Style

趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息

Yahoo Style
Yahoo Style
趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息
趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息

農曆新年就是想要買新衫過新年，一眾想以千金貴氣造型示人的女生們，紐約品牌 ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 推出的農曆新年膠囊系列，其粉嫩主色已經很有氣質，加上英倫玫瑰緹花的優雅印花，貴氣而且很適合春夏季穿搭，穿起來有著精神好氣息。

基於你的私隱偏好設定，此內容無法提供。
如要查看此內容，請在這裡更新你的設定。

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

官方圖片
官方圖片
官方圖片
官方圖片

ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 這個品牌很多明星都有在加持，趙露思、張柏芝、何超蓮也有穿。農曆新年系列以英倫玫瑰為主調，透過粉色緹花面料，綻放浪漫以及煥新的桃花氣息，不論在情人節還是新年穿起來都有著好氣息。

廣告
小紅書圖片
小紅書圖片
小紅書圖片
小紅書圖片

系列從外套、平口背心、迷你裙、連身裙都相當有春日設計感，而冷衫都有幾款，很適合春日天氣不穩、出入冷氣地方時穿搭。想要亮亮一點，也可以選連身裙，很多明星都是ALICE + OLIVIA的連身裙粉絲，穿起來馬上貴氣十足，在物色新年新衫的朋友，也許在這次系列裡尋到寶！

Dollie 仿皮草袖口針織外套 HKD 4,250
Dollie 仿皮草袖口針織外套 HKD 4,250
Bradley Staceface 針織外套 HKD 4,590
Bradley Staceface 針織外套 HKD 4,590
Carson 針織外套 HKD 3,150
Carson 針織外套 HKD 3,150
Lana 泡泡袖外套 HKD 5,150
Lana 泡泡袖外套 HKD 5,150
Kelcey 平口鈕扣背心 HKD 2,550
Kelcey 平口鈕扣背心 HKD 2,550
Ella 低腰褶皺迷你裙 HKD 2,890
Ella 低腰褶皺迷你裙 HKD 2,890

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

農曆新年：

Goyard手袋新款，鄺玲玲機場造型也悄悄帶上！「Bonbonnière法棍包」圓潤亮相，質感控必收的法式經典

阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝

井柏然同款HOKA波鞋討論度超高！既是馬年特別版又可混搭西裝，鞋迷趁農曆新年前入貨

Yahoo新聞專題報道

其他人也在看

農曆新年2026｜香港商場馬年利是封合集！沙田四景／熨金Gloomy獨角獸／TOMICA玩具車

農曆新年2026｜香港商場馬年利是封合集！沙田四景／熨金Gloomy獨角獸／TOMICA玩具車

踏入1月，意味著農曆新年快到，為了迎接2026馬年，香港各大商場除了帶來節日主題活動，更推出別出心裁的馬年利是封，部份更是獨家聯乘款式，有錢也未必買到！本篇將集結全港各大商場的利是封換領攻略，且持續更新，讓大家一文看清哪款最值得入手吧！

Yahoo旅遊 ・ 1 週前
【麥當勞】100分加$388換香港麥當勞50週年版大富翁

【麥當勞】100分加$388換香港麥當勞50週年版大富翁

為慶祝農曆新年，麥當勞首度推出「Monopoly大富翁 香港麥當勞50週年版」，2月10日上午11時起經麥當勞App進入指定網站，用100分加$388即可換購麥當勞50週年版大富翁+2張$20美食禮券！

Yahoo著數 ・ 16 小時前
魏大勛同款Maison Kitsuné馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定

魏大勛同款Maison Kitsuné馬年系列，把「小狐狸」都換成赤馬了！農曆新年Tote Bag、外套請來鎖定

馬年確是有不少品牌都推出馬年系列，而且設計也很好看，當中有法國的Maison Kitsuné，把標誌的「小狐狸」都換成赤馬，並由全球品牌代言人魏大勛來演繹。各位在物色農曆新年時裝，也許可以在這裡尋到寶！

Yahoo Style ・ 21 小時前
新年禮物2026｜初代 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

新年禮物2026｜初代 AirTag 四隻裝歷史低價 HK$500！行李定位神器，夾單最適合

隨住 AirTag 2 正式登場，而家正正係趁清貨入手初代 AirTag 嘅好時機。呢款追蹤器同新款喺實際功能上分別唔算太大，又喺 Amazon 做緊歷史低價優惠。

Yahoo Tech ・ 7 小時前
韓國綜藝PD嚴選年度10大潮語出爐：Lucky Vicky、Ditto都上榜！即看你會多少個：學識9個以上＝韓綜博士

韓國綜藝PD嚴選年度10大潮語出爐：Lucky Vicky、Ditto都上榜！即看你會多少個：學識9個以上＝韓綜博士

你是否曾在看韓國綜藝時，明明畫面很好笑，卻因為對話裡突然冒出的新潮語而少了一分共鳴？這些韓國MZ世代（韓國人常用於形容1981年至2010年之間出生的人）愛用的潮語之所以能迅速傳播，全因能精準捕捉現代人每天都在經歷的狀態。只要掌握這些潮語，不僅能無痛融入話題，更能看懂潮流背後真正的社會現象！

Yahoo Style ・ 22 小時前
【專家分析】Fed或提早減息 資金流向大反轉？

【專家分析】Fed或提早減息 資金流向大反轉？

【Now財經台】美國最新出爐嘅就業數據明顯轉差，企業今年1月裁員人數係17年以來同月最多，美股3大指數昨晚(6日)全線跌逾1%，其中，道指瀉592點，標指跌84點，不過，竟觸發資金回流美元及美債，係咪有啲矛盾？ 信誠證券及期貨投資服務部董事蕭猷華指，美國就業數據轉差，令市場預期聯儲局減息時間會推前至6月，理論上會利淡美元，但美國總統特朗普(Donald Trump)提名聯儲局前理事沃什(Kevin Warsh)，接任下屆主席，市場擔心沃什立場較鷹派令流動性收緊，導致美元反彈。佢又話，美股大跌亦因為避險情緒升溫，由於金市近日波動較大，所以投資者轉投美債避險。

now.com 財經 ・ 21 小時前
情人節2026｜深圳情人節好去處9選：粉紅色商業街、IP主題店打卡、摩天輪睇日落、夜市掃街

情人節2026｜深圳情人節好去處9選：粉紅色商業街、IP主題店打卡、摩天輪睇日落、夜市掃街

2026年的情人節將至，想同另一半過一個有新鮮感又不老套的節日？深圳近年多個全新打卡熱點陸續登場，無論是坐摩天輪觀看日落、逛粉紅色商業街、打卡IP主題店，還是文青最愛的藝術園區、靚景海濱棧道或是夜市掃街，都可以輕鬆安排1日或2日浪漫行程。今次就為大家精選深圳9大深圳情人節好去處，涵蓋寶安區、南山區、福田區、龍崗區、鹽田區的，未想到情侶節拍拖好去處的話，不妨參考下！

Yahoo旅遊 ・ 1 週前
情人節蛋糕2026｜10間甜蜜蛋糕店推介 最抵$160.2入手！心形蛋糕/玫瑰蛋糕/茉香白桃蛋糕/甜蜜小熊

情人節蛋糕2026｜10間甜蜜蛋糕店推介 最抵$160.2入手！心形蛋糕/玫瑰蛋糕/茉香白桃蛋糕/甜蜜小熊

充滿粉紅氣息的情人節，朱古力和玫瑰雖是經典愛的象徵，想製造更深刻的甜蜜記憶，造型精緻、口味獨特的情人節蛋糕，往往更能打動人心。今年不少人氣甜點店、星級酒店及本地烘焙品牌，紛紛推出期間限定的情人節蛋糕選擇：從以士多啤梨作主角的粉紅系夢幻蛋糕，到融入玫瑰花瓣或朱古力慕斯的高質手作版本，款式與創意層出不窮，絕對可以為另一半送上驚喜！

Yahoo Food ・ 23 小時前
Tim Cook 首度開腔談 CEO 繼任人、高管離任潮、Apple 50 週年

Tim Cook 首度開腔談 CEO 繼任人、高管離任潮、Apple 50 週年

多名 Apple 資深高管在早前接連離開，CEO Tim Cook 的繼任人選也成為不少人關注的焦點。據彭博社 Mark Gurman 獲得的消息指，Tim Cook 在 Apple 內部員工大會上首度開腔回應繼任人、Apple 高管離任潮的問題。

Yahoo Tech ・ 16 小時前
方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申用女兒真人實測 用風筒令嬰兒不哭 網民：其實你download app就得

方力申（Alex）與太太葉萱（Maple）於去年12月中旬榮升父母，女兒Isla出生後，新手爸爸小方成了「寵女狂魔」，瘋狂為女兒拍照，而且親力親為湊女，努力學習各種育兒秘技。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
《尋秦記》港澳累計票房破8700萬 Plus+ 多元宇宙版香港率先登場

《尋秦記》港澳累計票房破8700萬 Plus+ 多元宇宙版香港率先登場

古天樂總監製，鄧維弼監製，吳炫輝與黎震龍執導，古天樂、林峯、宣萱、郭羡妮及滕麗名領銜主演的電影《尋秦記》，自2025年12月31日上映以來反應熱烈。電影上映至今一個多月，港澳累積票房已突破8,700萬港元，截至2026年2月4日錄得$87,464,735，正式榮登歷年香港電影港澳票房第四位！

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
《夜王》世界首映｜Sammi酒店拍戲「大開眼界」 子華誓要「開大」： 我而家充滿信心

《夜王》世界首映｜Sammi酒店拍戲「大開眼界」 子華誓要「開大」： 我而家充滿信心

《夜王》昨晚（5號）舉行世界首映禮。安樂影片有限公司總裁兼《夜王》監製江志強、銀河娛樂集團主席呂耀東，聯同導演吳煒倫以及主角黃子華、鄭秀文、王丹妮、廖子妤、謝君豪、盧鎮業出席典禮，並與在場觀眾分享拍攝趣事，陣容鼎盛，星光熠熠。

Yahoo娛樂圈 ・ 13 小時前
巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢　陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo

巴士安全帶︱政府刊憲廢除規定 將展開公眾諮詢　陳美寶：將重新全面檢討︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】政府今日（6 日）刊憲，修訂《道路交通（安全裝備）規例》，廢除有關巴士乘客座位必須配備安全帶的規定。

Yahoo新聞 ・ 17 小時前
李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

李國麟女兒李沅沅公開造型照 被指似蔡卓妍李若彤 爸爸留言傷害性極大

現年71歲的前TVB金牌綠葉李國麟，近年積極北上發展，除了長時間帶貨還品嚐俗稱「牛屎火鍋」的牛癟火鍋，更不惜飲溫泉水或吃醃淡水蟹，賣命程度有目共睹。而其23歲女兒李沅沅（原名李沅薐）被指與蔡卓妍（阿Sa）撞樣，早前在小紅書發布造型照，被指激似阿Sa，又有點像李若彤和楊采妮，化濃妝穿上紅衣則似葉子楣，總括而言就是女神級靚女。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
洛杉磯私家車失控鏟華人超市　釀3死6傷　涉事司機92歲　警列「交通意外」｜Yahoo

洛杉磯私家車失控鏟華人超市　釀3死6傷　涉事司機92歲　警列「交通意外」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】美國洛杉磯周四（5日）發生致命車禍，一名92歲婦人駕駛私家車撞上一架單車後失控，再鏟入一間華人超市，事件造成3死6傷。涉事司機正配合調查，並接受醫療評估。當局初步調查指，事件不是蓄意行為，正循交通事故方向調查。

Yahoo新聞 ・ 18 小時前
劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質

劉德華太太朱麗蒨近照激罕曝光 打扮低調樸素擋不住天生麗質

現年64歲嘅劉德華與細5年嘅朱麗蒨結婚喺2008年結婚，婚後育有女兒劉向蕙（Hanna），朱麗蒨甘願做佢背後嘅女人，一家三口低調生活，對上一次三人公開露面就係2023年底劉德華父親劉禮嘅喪禮。近日朱麗蒨嘅近照喺內地網站流出，令佢嘅近況激罕曝光。

Yahoo娛樂圈 ・ 13 小時前
中國富豪沽空白銀賺22億 邊錫明2022炒金獲利234億 身份神秘

中國富豪沽空白銀賺22億 邊錫明2022炒金獲利234億 身份神秘

曾於2022年押注黃金上漲獲利30億美元（約234億港元）而名聲大噪的中國「神秘億萬富豪」邊錫明（Bian Ximing），據報現今把目光轉投白銀，看中白銀近期急速飆升而押注價格暴跌，目前持有價值近3億美元空倉，上周銀價暴跌以來，賬面獲利約2.88億美元（約22.5億港元）。

信報財經新聞 ・ 1 天前
情人節禮物2026｜情人節最想收到它！浪漫粉色名牌手袋推介：Hermès、CELINE等根本寫了女友的名字！

情人節禮物2026｜情人節最想收到它！浪漫粉色名牌手袋推介：Hermès、CELINE等根本寫了女友的名字！

每逢情人節，粉色名牌手袋絕對是最受歡迎的「必勝禮物」，一款剪裁精緻、色調溫柔的粉色名牌手袋比千言萬語更能準確表達愛意。以下精選多款粉色名牌手袋，從甜美復古的Miu Miu、浪漫優雅的Dior、低調時尚的Bottega Veneta再到夢幻收藏級別的Hermès，總有一款適合在情人節送給你的另一半！

Yahoo Style ・ 1 天前
58歲魏駿傑發福走樣‎ 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我

58歲魏駿傑發福走樣‎ 網民齊建議減肥：把原來帥氣的駿傑還给我

現年58歲嘅魏駿傑曾係TVB力捧小生，早年因演出TVB經典劇集《陀槍師姐》系列紅極一時；近年，魏駿傑長駐內地發展，除咗拍攝工作，亦不時於社交平台拍片分享生活點滴。日前佢喺小紅書上載一條拍攝工作花絮嘅影片，佢著上西裝 ，雖然身形比高峰期冇咁圓潤，但網民焦點就放咗喺魏駿傑嘅身形，紛紛留言建議佢減肥，例如 「為什麼就减不下去那」、「老魏，必須减肥了呀」、「真的是胖了很多很多」、「龍少爺... 你争口氣 少吃點行不行....」、「差點沒認出來」及 「老魏呀？咱减减肥吧，求你了把原來帥氣的駿傑還给我」等等。

Yahoo娛樂圈 ・ 1 天前
Farfetch男裝推薦2026｜精選5大男士必買、性價比極高名牌 3折起入手AMI Paris西裝外套、Thom Browne恤衫最平$1XXX買到

Farfetch男裝推薦2026｜精選5大男士必買、性價比極高名牌 3折起入手AMI Paris西裝外套、Thom Browne恤衫最平$1XXX買到

扮靚不是女生的專利！對時裝有興趣的男士一定要Bookmaek這篇文章，Yahoo購物專員為大家精選了5大男士必知的時裝品牌，當中包括法式慵懶美學AMI Paris、明星潮人大愛的Maison Margiela、男士衣櫥中的奢華象徵Thom Browne等。適逢Farfetch現正進行新年優惠，大家了解各品牌後不妨入手幾件打造屬於自己的時尚風格吧！這次優惠可謂相當大幅度，連定位高檔的Thom Browne也減至4折起，$536就買到Polo Ralph Lauren logo T，趕快趁此機會掃貨吧！

Yahoo Style ・ 21 小時前