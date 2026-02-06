消委會十大消費新聞選舉︱熱氣球節被封「最離譜」新聞
趙露思也穿的千金風ALICE + OLIVIA，農曆新年粉嫩桃花色系列，浪漫貴氣顯好氣息
農曆新年就是想要買新衫過新年，一眾想以千金貴氣造型示人的女生們，紐約品牌 ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 推出的農曆新年膠囊系列，其粉嫩主色已經很有氣質，加上英倫玫瑰緹花的優雅印花，貴氣而且很適合春夏季穿搭，穿起來有著精神好氣息。
ALICE + OLIVIA BY STACEY BENDET 這個品牌很多明星都有在加持，趙露思、張柏芝、何超蓮也有穿。農曆新年系列以英倫玫瑰為主調，透過粉色緹花面料，綻放浪漫以及煥新的桃花氣息，不論在情人節還是新年穿起來都有著好氣息。
系列從外套、平口背心、迷你裙、連身裙都相當有春日設計感，而冷衫都有幾款，很適合春日天氣不穩、出入冷氣地方時穿搭。想要亮亮一點，也可以選連身裙，很多明星都是ALICE + OLIVIA的連身裙粉絲，穿起來馬上貴氣十足，在物色新年新衫的朋友，也許在這次系列裡尋到寶！
農曆新年：
Goyard手袋新款，鄺玲玲機場造型也悄悄帶上！「Bonbonnière法棍包」圓潤亮相，質感控必收的法式經典
阿Sa蔡卓妍示範Quarter-zip貴氣穿搭，這幾款百搭Ralph Lauren單品可閉眼衝
Farfetch男裝推薦2026｜精選5大男士必買、性價比極高名牌 3折起入手AMI Paris西裝外套、Thom Browne恤衫最平$1XXX買到
扮靚不是女生的專利！對時裝有興趣的男士一定要Bookmaek這篇文章，Yahoo購物專員為大家精選了5大男士必知的時裝品牌，當中包括法式慵懶美學AMI Paris、明星潮人大愛的Maison Margiela、男士衣櫥中的奢華象徵Thom Browne等。適逢Farfetch現正進行新年優惠，大家了解各品牌後不妨入手幾件打造屬於自己的時尚風格吧！這次優惠可謂相當大幅度，連定位高檔的Thom Browne也減至4折起，$536就買到Polo Ralph Lauren logo T，趕快趁此機會掃貨吧！