趙露思夜市擺攤賣蛋烘糕！一個只賣7元還附小禮物 客人激動讚：毫無明星架子

1月20日晚間，大陸女星趙露思被目擊出現在海南某夜市擺攤，販售四川常見的小吃「蛋烘糕」，每個售價只要人民幣7元（約台幣32元）。她親自動手製作，並親切與顧客互動，畫面曝光後引發網友討論。

當晚趙露思穿著休閒服、繫著圍裙，戴著帽子和口罩，在夜市裡架起簡單攤位，設備就只有兩個烤鍋和幾瓶調味料。雖然動作看得出有些生疏，但她始終專心操作，還被路人打趣形容「鍋鏟快鏟出火星子」。有顧客一開始並未認出她，先買來品嘗，才發現老闆竟然是趙露思。

現場網友透露，當天趙露思被人認出來後，很大方地配合拍照，還會主動和顧客聊天，並送出糖葫蘆等小禮物。素顏狀態下的她，皮膚依然白皙、臉型小巧，親切態度讓不少人直呼「沒有明星架子」。

有目擊者表示，現場有看到相機等拍攝設備，因此推測趙露思可能是在拍vlog，畫面或許會用在之後發布的個人影片。趙露思大學時期在台灣念書，當時就曾擺攤賣餛飩賺錢；2025年8月工作停擺時，她也在直播中說未來不排斥擺攤維生，認為「開小麵館也可以，只要積蓄夠生活」。這次被目擊在夜市賣蛋烘糕，粉絲猜測她可能也正在多方嘗試，在影視工作外找尋更多精神療癒。

