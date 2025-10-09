趙露思「愛馬仕後背包」成為私服愛用包！初設計未爆紅，被孫藝珍捧成最難買的包！

undefined

後背包不僅能解放雙手，更能隨心搭配各種造型，成為日常與時尚兼具的必備單品。先前我們介紹過 LONGCHAMP 的尼龍後背包掀起小資女搶購熱潮，如今在趙露思的日常造型裡，又意外捕捉到愛馬仕 Kelly Ado 的高頻率出鏡！這只堪稱「雙肩包天花板」的 Hermès Kelly Ado，不僅讓趙露思穿搭更顯鬆弛自在，也再次掀起時尚圈的關注，快跟著我們一起解析這款年度愛用包的魅力。

趙露思熱愛 Hermès Kelly Ado 後背包

今年趙露思最常出鏡的包款，無疑就是 Hermès Kelly Ado！她以寬鬆服飾搭配金棕色 Ado，演繹出慵懶卻俏皮的氛圍，讓「鬆弛感穿搭」成為她的標誌性風格。無論是私服出街還是機場造型，她都用 Kelly Ado 完美融入日常，不需過度裝飾卻能自帶高級感。小巧卻有態度的設計，不少粉絲被燒得體無完膚，直呼：想入手！今年秋冬，這種隨性卻講究的搭法，絕對是最值得學的穿搭公式。

Hermès Kelly Ado專為解放雙手而生

Hermès Kelly Ado 最早於 1996 年亮相，以解放雙手為設計初衷，將休閒運動風注入愛馬仕經典，雖然初登場時未大紅，甚至一度停產，但 2018 年再度復刻後便重回時尚舞台。它保留了 Kelly 包標誌性的門鎖扣環，並取消大尺寸手柄，整體更顯年輕隨性。雙肩背帶帶來學院風氛圍，搭配寬敞容量，無論通勤或旅行都兼具實用與時髦，讓人一背就難以割捨。

孫藝珍同款加持，一度成為愛馬仕最難買的包

Hermès Kelly Ado 的回歸更因孫藝珍而爆紅！在熱播韓劇《愛的迫降》中，她飾演的尹世理曾揹著桃紅色 Kelly Ado 出場，瞬間引爆話題，讓這款包躍升為櫃上搶手貨。從趙露思到孫藝珍，明星加持的 Kelly Ado 早已不再只是休閒後背包，而是時尚圈裡最矚目的經典符號。難怪它會成為櫃上最難入手的夢幻單品之一。

