趙露思《許我耀眼》閃令令ANTEPRIMA手袋，最新Mini Boxxie Wirebag亮相

喜歡閃令令手袋的朋友，相信都有留意到ANTEPRIMA的手袋，趙露思也在她的當紅劇集《許我耀眼》裡面都有加持的手袋品牌，近期新出的Mini Boxxie Wirebag亮相！

趙露思《許我耀眼》照片

ANTEPRIMA春夏2026系列裡面，以全新視角演繹Boxxie Wirebag。這個精緻小巧的閃亮手袋，品牌一口氣推出了9款配色，有品牌標誌的銀白、香檳色、玫瑰金色，也有少女的粉紅色，以及很應節的寶石紅色。

ANTEPRIMA WIREBAG Mini Boxxie Wirebag HK$2,995

迷你袋子在ANTEPRIMA FW25米蘭時裝秀首次亮相時已經詢問度很高，現在Mini Boxxie Wirebag正式登場，一眾想入手閃令令手袋的朋友又有新目標了！

