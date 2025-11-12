27歲趙露思養好氣息全靠「蘋果養顏水」！超簡單一鍋到底，改善熬夜臉色蠟黃氣血差＋養好子宮

27歲趙露思「蘋果養顏水」全網爆紅！趙露思曾經歷壓力爆煲而患上抑鬱症、失語症，身心狀況惡化並暴瘦。最近憑《許我耀眼》翻身，並簽下了新的經紀公司，整個人的顏值與狀態回復「耀眼」的秘密就靠「蘋果養顏水」！

趙露思分享自己的「蘋果養顏水」食譜，簡易飲出紅潤素顏！(小紅書)

趙露思分享自己的「蘋果養顏水」食譜，蘋果富含維他命 C 與多種抗氧化劑，更有豐富纖維及果膠，水煮後纖維更會軟化並穩定血糖，對健康有莫大益處。

秋冬來一杯暖呼呼的「懶人版」養生熱飲，不論身心也能獲得大滿足！（小紅書）

食譜加入桂圓、紅棗、枸杞等中藥材行氣活血，而且可促進代謝達至「養子宮」、改善蠟黃氣血差及美顏等保養功效。秋冬來一杯暖呼呼的「懶人版」養生熱飲，不論身心也能獲得大滿足！

趙露思「蘋果養顏水」食譜

材料

蘋果 一個

枸杞 少許

紅棗 兩粒

桂圓 三粒

薑 兩片

水 500毫升

做法

將所有材料放入鍋，加入水烹煮至沸騰即可。

（Getty Images）

蘋果含豐富膳食纖維，可促進腸胃蠕動、改善便秘，保護腸道健康。同時，蘋果含豐富維生素C、E、類胡蘿蔔素，抗氧化力強，有助減緩老化及維持膚色光澤。連皮一起食用的話，蘋果皮含植化素、果膠，對腸道及心血管有好處，但要確保清洗乾淨。

至於枸杞、紅棗，都含有豐富維生素C，有助淡斑美白及皮膚細緻光滑。桂圓更有助補血養心，增強皮膚彈性，消除皺紋，養顏護膚，亦幫助改善失眠和安神，有助心血管健康。桂圓性質溫補，但吃多可能上火或腸胃不適，需適量。

枸杞、紅棗與桂圓，都有滋陰補血、促進體內氣血循環作用；桂圓亦補血養心，有助改善血液循環，促進子宮氧氣及養分供應。

小紅書爆紅好評 脆友分享煮法心得

不少脆友亦即飲用後「月經不痛及血塊變少」，而且用「電鍋燉味道更佳」！（Threads）

不少脆友亦即飲用後「月經不痛及血塊變少」，而且用「電鍋燉味道更佳」，味道就如蘋果茶般清甜可口。另如果紅棗太「燥熱」的話，可「轉用麥冬或太子蔘，濕氣重時加茯苓」，冬天一起養成由內而外的紅潤素顏感吧！

