不斷更新｜累計 16 名議員宣布棄選立法會
趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮
趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報！
《許我耀眼》故事簡介
陸劇《許我耀眼》由趙露思與陳偉霆主演，改編自張悅然小說《大喬小喬》，是一部圍繞謊言、野心與愛情博弈的現代情感劇。故事主軸圍繞女主角許妍（趙露思飾），她自幼因心臟病被親生父母拋棄，由外婆撫養長大。貧窮與自卑讓她渴望飛黃騰達，十八歲後，她改名並虛構出一個完美的出身背景，靠謊言重塑身份，成了一名成功的電視節目製作人。
她愛上了社會菁英沈皓明（陳偉霆飾），一段「假面婚姻」於是展開。兩人雖然結婚，但關係更像利益交易：他看穿她的偽裝卻選擇配合，她努力維持完美形象卻深陷謊言泥沼。愛情、算計與復仇交織，使這段婚姻成為一場情感與權力的角力。
1.VERSACE Medusa '95
趙露思在劇中有一幕「反擊戲」，她手上拿來「打人」的手袋，是VERSACE Medusa '95。趙露思拿著的是嫩粉色版本，也由於場口太多人討論，令手袋都成為搶購焦點，也被網民稱手袋為「打人包」。
VERSACE Medusa '95手袋以俐落的結構搭配金色美杜莎（Medusa）鎖扣點綴，展現了低調中帶著奢華的氣場。包身採用細緻的小牛皮、挺立包型，即使是迷你尺寸也能收納日常小物。即使不用來「打人」（打人是不對的啦），日常拿起來襯衫也很好看的VERSACE手袋。
趙露思也在劇裡演繹了系列的中（豹紋款）以及大尺寸（黑色），也是百搭時尚款式，難怪VERSACE Medusa '95手袋成為網民搭購單品。
Versace Medusa '95 Small Top Handle Bag
特價：$10,664；原價：$16,508
Versace Medusa '95 Magnetic Fastened Tote Bag
特價：$11,344；原價：$19,251
2.VERSACE Tag
除了「打人包」爆紅，趙露思在劇裡都拿過不少VERSACE手袋，當中Tag保齡球包也成為很多時尚人的心頭好。在趙露思加持之前都已經很熱賣，是一款軟皮、簡約設計的長肩帶手袋，是VERSACE手袋設計來說，比較簡約而充滿細節的手袋，趙露思以風褸來配搭，很有大家閨秀氣派。
Versace Logo-Lettering Zipped Shoulder Bag
特價：$6,378；原價：$11,189
Versace Tag Bowling Zipped Mini Bag
特價：$5,430；原價：$7,144
3.VERSACE Greca Goddess
另一款很有「千金」氣質的手袋有這款VERSACE Greca Goddess，皮革格紋押花再加上金扣子，很有貴氣；加上翻蓋小手袋設計，一些喜歡千金小廢包的朋友，這款用來配搭小洋裝都是不錯的。
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
潮流時尚：
TWICE子瑜維密同款內衣，不到24小時已被千人搶購？「最強活廣告」的帶貨力量，部分尺寸已斷碼
「4孩超模辣媽」42歲Miranda Kerr穿搭照太好看！皮外套＋豹紋Dior手袋搶盡鏡頭
其他人也在看
一張街頭照引爆百萬點閱：大森莉緒的偶像人生藏什麼玄機？
大森莉緒，2001年12月22日出生於愛知縣，166公分的修長身材，AB型血的她從3歲就當起小模特！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
「與其內耗自己，不如外耗別人」愛自己＝自私？4步學習如何「愛自己」做回真我｜Winnie《心靈治療師「為你娘」》
在這個快節奏的時代，「愛自己」不再只是一句流行語，而是一場關乎心靈自由與真我覺醒的旅程。我們常常被外界的期望、社會壓力或無窮無盡的待辦事項牽引，愛自己似乎成了一個遙不可及的目標。然而，為何我們總在關係中迷失自己？愛自己是否真的會讓我們變得自私？如何在愛自己的同時，與他人建立更真摯的連結？Yahoo Style HK ・ 7 小時前
Tyson Yoshi補辦中式婚宴 老婆褂王配流星錘變「黃金戰士」
歌手Tyson Yoshi今年7月於意大利舉行一連3日夢幻婚禮，今日（18日）在港補辦中式婚宴，他與老婆Christy分別在社交網大晒靚相，兩人以中式禮服示人，Christy着上最高級別的「褂王」，禮服由金銀線覆蓋，搶眼奪目，身上的金器陣更是誇張，不但手戴超大粒金戒指，手上3對龍鳳鈪其中1對更是巨型流星錘，再頸綁兩對龍鳳鈪，含金量極高，連Tyson Yoshi都忍不住笑指：「黃金戰士」。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
網上熱話｜外國遊客爬大阪城石垣！損毀文化財產，最高罰30萬日圓罰款或5年以下徒刑
日本大阪的萬博剛落幕，當時吸引大量日本國內外遊客遊大阪，不少人都到地標的大阪城，然而，近日一段外籍遊客攀爬石垣的影片在社交平台上瘋傳，這些不當行為不僅引發日本民眾的強烈不滿，也再次喚起社會對文化財保護的關注！Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
迷倒劉俊謙的「真劉太」蔡思韵魅力，演藝實力備受肯定，文青外表下藏著搞笑靈魂！
劉俊謙隨著《九龍城寨之圍城》爆紅，成為了大家喜愛的「國民老公」，當時還是女友的蔡思韵曾言「我不介意與大家分享」，至今成為了「真劉太」私有化「國民老公」，大家亦送上祝福！齊來看看蔡思韵迷倒男神的獨有魅力，必定會如劉俊謙般深深愛上她呢～Yahoo Style HK ・ 9 小時前
乳癌活動爆爭議！朴寶英沒穿絲襪遭禁走紅毯
[NOWnews今日新聞]韓國時尚雜誌《WKorea》在15日於首爾舉行倡導乳癌防治的公益活動「LoveYourW」，現場眾多大咖齊聚一堂，但卻爆出多個爭議。其中，《WKorea》的過往黑歷史也遭爆出...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着
Read the latest lifestyle and beauty article about 5大秋冬靴款推介！Rockfish、Leather Lab、Charles & Keith ：$2000內無痛入手！舒適時尚上班與聚會都能穿着 from Jessica HKJESSICA ・ 8 小時前
ASOS香港折扣/Promo Code/優惠碼｜2025年10月優惠低至27折/免運費/免費退貨/必逛品牌教學
這次網購實用文就來詳盡講解英國大型網購百貨ASOS，裡面貨品有平有貴，有自家品牌，又齊集不少運動品牌，例如Adidas、Puma、Under Armour等，減價區低至27折，女裝ASOS自家品牌短裙低至$61、Puma Speedcat ballet折後$544、男裝Tommy Jeans T-shirt折後低至$136，ASOS買滿$650就可以免運費，非常容易達標！ASOS定期都會有減價活動，首次購物可額外享75折優惠，即是新會員有折上折優惠，非常抵！即看ASOS網購教學與免運費詳情，有時會推出限時免運費優惠，不用最低消費都可以free shipping，大家要密切留意啦～Yahoo Style HK ・ 7 小時前
《寶可夢傳說Z-A》對話台詞引熱議，只因「皮卡丘的便便」？
任天堂旗下大 IP 作品《寶可夢傳說Z-A》在 10 月 16 日已經正式發售，網上除了劇情、玩法之外，有玩家發現一名 NPC 的對話意外引起熱議，甚至衝上推特討論趨勢，一切都是因為...「皮卡丘的便便」？Yahoo Tech HK ・ 8 小時前
感動故事｜Tyson Yoshi親自為7歲抗癌鬥士打氣！送上演唱會門票作鼓勵，相約康復後再見面
感動故事｜「我想見Tyson Yoshi。」身患四期神經母細胞瘤的喬喬，在接受電療前說出了自己的心願。在「願望成真基金」協助下，喬喬真的成功與Tyson Yoshi見面，為她的抗癌精神注入了一支強心針！ 編輯：YK@Medical Inspire｜圖片來源：Google Maps、ShutterstockMedical Inspire 醫．思維 ・ 1 小時前
翁虹愛女劉蒔仙氣造型迎接成年禮 母親送祝福：我家公主今天18歲了
星二代劉蒔（Crystal）剛剛成年，劉冠廷和翁虹一同為愛女慶生及送上祝福，場面溫馨！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宋伊人捲入于朦朧墜樓案！「出發去看海」曝散心行程 網友持續追殺：散心虛？
大陸女星宋伊人近日深陷輿論風暴，因被捲入男星于朦朧墜樓事件，遭網路謠言誣指為「涉案人物」。雖已透過律師發聲明闢謠並提告，但爭議仍未完全平息。10月15日，宋伊人在微博上傳多張雲南洱海風景照，寫下「出發去看海」的貼文，再度掀起網友口水戰。姊妹淘 ・ 1 小時前
《新股》特專科技新股滴普科技(01384.HK)今起招股 入場費5,386元
企業級大模型AI解決方案商滴普科技(01384.HK)公布在港招股計劃，將在全球發售2,663.2萬股H股，香港公開發售佔5%(133.16萬股)，國際配售部分佔95%(2,530.04萬股)，發售價定為每股26.66元，預料可集資約7.1億元。每手買賣單位200股，入場費約5,385.77元。 招股期由今日(20日)起至周四(23日)截止，預計會於下周二(28日)掛牌上市，由中信証券、民銀資本、國泰君安國際、浦銀國際及交銀國際擔任聯席保薦人。按發售價26.66元計，集資所得淨額約6.1億元，其中約40%將用於提升研發能力，約30%用於擴大中國銷售網絡及客戶群，約15%用於海外業務擴張，約5%用作潛在投資及併購，餘下10%為營運資金及一般公司用途。 滴普科技尋求根據上市規則第18C章在港上市，將成為特專科技新股。公司表示，H股股份僅將於全球發售於上市日期上午8時前在所有方面成為無條件，且香港包銷協議及國際包銷協議均無根據其各自的條款終止的情況下，方會成為有效的所有權憑證。(gc/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 6 小時前
Z世代「職場Emoji隱藏暗黑訊息」，10大表情符號看似禮貌實則暗藏怒火！🫰🏻不代表「畀心」，🍵＝食花生？
當你收到同事回覆「好的～👌🏻」時，有沒有察覺到那個看似無害的手勢背後，可能隱藏著千言萬語？對Z世代上班族來說，這些Emoji表情符號早已超越單純的表達，而是蘊藏著對上級、同事甚至職場的不滿。那些被壓抑的情緒都在不違反職場禮儀的前提下，被Z世代隱藏在Emoji表情符號當中。假如你也想要無聲地表達內心不滿的話，可參考一下以下10大Emoji隱藏暗黑用法！Yahoo Style HK ・ 6 小時前
Balenciaga「香煙盒香水」叛逆又高級，10款經典香味絕對是收藏級設計
各位香水迷們注意了！如果你總是有「選擇困難症」，想嘗試多種香味卻又擔心買正裝用不完，那麼 Balenciaga 這次推出的新品絕對會讓你心動！很懂得玩叛逆趣味形象品的巴黎世家（Balenciaga），推出了特別版的「Discovery Box」香水套裝，將 10 支 2ml 迷你香水濃縮於一個超有型的煙盒造型小巧禮盒中！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
《新股》劍橋科技(06166.HK)今起招股 入場費3,478.7元
專注於連接及數據傳輸設備的劍橋科技(06166.HK)(603083.SH)計劃在港上市，將在全球發售6,701.05萬股H股，當中國際配售部分佔90%(近6,030.95萬股)，香港公開發售佔10%(約670.1萬股)，最高發售價將為每股68.88元，預料集資最多約46.15億元。每手買賣單位50股，入場費約3,478.73元。 招股期由今日(20日)起至周四(23日)中午結束，預計會於周五(24日)定價，並在下周二(28日)掛牌上市，獨家保薦人為國泰君安國際。按最高發售價68.88元計，上海劍橋科技在港上市籌集淨額達約44.8億元，其中約50%將用於提升產能，約20%用於提升研發人才及技術，約5%用於業務推廣及營銷，約15%用於海外戰略投資，餘下10%為一般用途。 是次IPO共引入15名基石投資者，包括霸菱、摩根士丹利旗下MSIP、HCEP Master Fund及HCEP Long Only Master Fund、Arc Avenue、奇點資產管理、Weiss Asset Management、Cithara Fund、3W Fund、GMF及IRMF、Infini、AlpinAASTOCKS ・ 6 小時前
國際滙率｜人民幣韌性超預期 政策轉向穩滙率 高盛：年底前或升值至7算
高盛最新研究報告揭示，中國外滙政策已出現戰略性轉變。與2018至2019年貿易戰期間放任人民幣貶值的做法不同，...BossMind ・ 1 小時前
《第102次求婚》開機陰謀！ 唐田英里佳華麗翻身的祕密！
哇，富士台這招太狠了！《第101次求婚》那部90年代神作，至今仍是日劇迷的青春聖經，誰料30年後直接推續集《第102次求婚》！Japhub日本集合 ・ 3 小時前
聖誕倒數月曆2025｜Dior Advent Calendar2025比官網更平買到！夢幻馬戲團包裝 Miss Dior香水、傲姿絲絨唇膏、香薰蠟燭
聖誕倒數月曆2025陸續登場，每年大賣的名牌美妝Advent Calendar，除了有YSL外，Dior聖誕倒數月曆2025終於曝光！看到造型照，美到不行啊～一如以往Dior聖誕倒數月曆都以華麗包裝令不少女生心動，今年由Anya Taylor Joy拍攝形象照，設計以奢華白、金為主調，24份小禮物當中，有皇牌的J’adore香水，也有優雅的Miss Dior香水，當然不少得一系列唇膏彩妝、人氣護膚品，相當吸引！Dior聖誕倒數月曆已經上架，而且Yahoo購物專員發現，在Harrods入手只需要$5,250，比官網（$5,600）便宜$350，心思思想購買的話，可以考慮在Harrods搶購！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
Labubu x Apple成為「最強客製聯名」？Tim Cook本尊拿起「眼鏡版Labubu」，還手持iPhone 17Pro充滿細節
Apple CEO Tim Cook飛上海，不只走店、見開發團隊，還直接和Labubu之父Kasing Lung見面！Kasing Lung現場用iPad Pro＋Apple Pencil手繪示範人氣IP「Labubu」與 Tim Cook手牽手的圖像，畫面其實挺逗趣的，馬上掀起童心。Yahoo Style HK ・ 5 小時前