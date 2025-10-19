Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

趙露思《許我耀眼》「打人包」爆紅原來是這款！3款趙露思同款VERSACE手袋掀起搶購潮

趙露思近日因為《許我耀眼》人氣相當火紅，劇內的造型也是焦點。《許我耀眼》裡面，趙露思50款造型好像在上演時裝騷，有知性女生造型，又有「千金」氣質裙裝，當中一款「打人包」更成為搶購單品，原來是來自Versace的設計。作為Versace代言人的趙露思，還在劇裡帶了什麼貨呢？一起來看！

《許我耀眼》故事簡介

《許我耀眼》劇照

陸劇《許我耀眼》由趙露思與陳偉霆主演，改編自張悅然小說《大喬小喬》，是一部圍繞謊言、野心與愛情博弈的現代情感劇。故事主軸圍繞女主角許妍（趙露思飾），她自幼因心臟病被親生父母拋棄，由外婆撫養長大。貧窮與自卑讓她渴望飛黃騰達，十八歲後，她改名並虛構出一個完美的出身背景，靠謊言重塑身份，成了一名成功的電視節目製作人。

《許我耀眼》劇照

她愛上了社會菁英沈皓明（陳偉霆飾），一段「假面婚姻」於是展開。兩人雖然結婚，但關係更像利益交易：他看穿她的偽裝卻選擇配合，她努力維持完美形象卻深陷謊言泥沼。愛情、算計與復仇交織，使這段婚姻成為一場情感與權力的角力。

《許我耀眼》劇照

1.VERSACE Medusa '95

趙露思在劇中有一幕「反擊戲」，她手上拿來「打人」的手袋，是VERSACE Medusa '95。趙露思拿著的是嫩粉色版本，也由於場口太多人討論，令手袋都成為搶購焦點，也被網民稱手袋為「打人包」。

《許我耀眼》劇照

VERSACE Medusa '95手袋以俐落的結構搭配金色美杜莎（Medusa）鎖扣點綴，展現了低調中帶著奢華的氣場。包身採用細緻的小牛皮、挺立包型，即使是迷你尺寸也能收納日常小物。即使不用來「打人」（打人是不對的啦），日常拿起來襯衫也很好看的VERSACE手袋。

《許我耀眼》劇照

趙露思也在劇裡演繹了系列的中（豹紋款）以及大尺寸（黑色），也是百搭時尚款式，難怪VERSACE Medusa '95手袋成為網民搭購單品。

《許我耀眼》劇照

Versace Medusa '95 Small Top Handle Bag

特價：$10,664；原價：$16,508

SHOP NOW

Versace Medusa '95 Small Top Handle Bag

Versace Medusa '95 Magnetic Fastened Tote Bag

特價：$11,344；原價：$19,251

SHOP NOW

Versace Medusa '95 Magnetic Fastened Tote Bag

2.VERSACE Tag

除了「打人包」爆紅，趙露思在劇裡都拿過不少VERSACE手袋，當中Tag保齡球包也成為很多時尚人的心頭好。在趙露思加持之前都已經很熱賣，是一款軟皮、簡約設計的長肩帶手袋，是VERSACE手袋設計來說，比較簡約而充滿細節的手袋，趙露思以風褸來配搭，很有大家閨秀氣派。

《許我耀眼》劇照

Versace Logo-Lettering Zipped Shoulder Bag

特價：$6,378；原價：$11,189

SHOP NOW

Versace Logo-Lettering Zipped Shoulder Bag $6,378

Versace Tag Bowling Zipped Mini Bag

特價：$5,430；原價：$7,144

SHOP NOW

Versace Tag Bowling Zipped Mini Bag $5,430

3.VERSACE Greca Goddess

另一款很有「千金」氣質的手袋有這款VERSACE Greca Goddess，皮革格紋押花再加上金扣子，很有貴氣；加上翻蓋小手袋設計，一些喜歡千金小廢包的朋友，這款用來配搭小洋裝都是不錯的。

《許我耀眼》劇照

