趙露思《許我耀眼》10大手袋盤點！除了Hermès外還有「這些品牌」65折起最平千元入手同款
趙露思時尚封神！親手打造《許我耀眼》中每一套造型，劇中熱門手袋款大盤點：
《許我耀眼》的成功再度證明了趙露思「話題女王」的地位，從劇情到造型穿搭，每一幕都成為觀眾熱議焦點。其中，她「反手一包」的畫面掀起全網熱議，以粉紅Versace手袋霸氣地揮向對方，意外引發時尚圈的瘋搶潮。除了「打人包」外，劇中出現的名牌手袋多達數十款，以下即為大家盤點最值得入手的款式！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
趙露思《許我耀眼》親自打造造型 破紀錄千萬片酬！
《許我耀眼》自開播以來不僅登上全球流媒體排行榜冠軍，趙露思的穿搭與手袋選擇還成為了話題焦點。趙露思在劇中的每場戲幾乎都換上一套全新的造型，更因前4集便換了數十套造型登上熱搜話題，幾乎每一幕都能成為廣告級的存在。
最令人驚訝的是，所有造型皆由趙露思本人操刀，憑自身時尚觸覺與收藏實力為角色打造最適合的打扮，連妝髮都由她親手完成。手袋方面，從Hermès、Delvaux、Versace到BVLGARI等品牌，頂級奢華到經典新款應有盡有，難怪讓觀眾直呼：「許妍的手袋櫃堪比名牌旗艦店」。趙露思不單只是演員，更是懂得如何把角色形象與商業價值完美融合的時尚達人。
趙露思《許我耀眼》劇中熱門手袋款大盤點
許妍這個角色從出場就自帶貴氣，趙露思在劇中使用海量名牌手袋，其中超過一半來自Hermès與Versace品牌，成為她劇中身份的象徵。
趙露思手袋同款大盤點1：Versace Medusa ’95 Mini Bag
這款Versace Medusa ’95迷你手袋在《許我耀眼》中多次出現，趙露思「揮包打人」的經典畫面更讓Versace的粉紅手袋瞬間爆紅，短時間內全網售罄，其他豹紋、藍色與黑色款也跟著熱賣。這款手袋靈感來自戴安娜王妃生前鍾愛的手袋款，延續了品牌經典的Medusa設計，但尺寸更小更精緻，散發著冷靜與幹練兼具的女性氣場。
Versace Medusa'95 leather mini bag
價錢：$13,000
Versace Medusa '95 croc-effect tote bag
85折優惠價：$19,020｜
原價：$22,759
趙露思手袋同款大盤點2：VERSACE Greca Goddess Mini Shoulder Bag
在轉折的情節裡，許妍身穿襯衫領連身裙，肩上斜背著Versace Greca Goddess迷你肩背包，粉膚色皮革與壓紋細節在燈光下散發淡淡光澤，極簡設計襯托出她「外柔內剛」的性格轉變。除了趙露思同款的粉色款外，其他顏色同樣值得入手！
Versace Mini Greca Goddess leather shoulder bag
8折優惠價：$12,701｜
原價：$16,627
趙露思手袋同款大盤點3：Delvaux Brillant Mini Surpiqué
當然不少得低調又奢華的貴族手袋品牌Delvaux，趙露思選擇了灰色配上白縫線與金屬扣環的款式，優雅卻不張揚，是象徵「知性權勢」最具代表性的單品。
Delvaux Brillant PM pebbled leather flap bag
65折優惠價：$52,804｜
原價：$81,238
趙露思手袋同款大盤點4：The Row Margaux 15
趙露思選擇了The Row Margaux 15作為許妍的上班袋，手袋以柔軟麂皮搭配標誌性側面腰帶細節，完美體現「無Logo高級感」，既專業又時髦。
趙露思手袋同款大盤點5：AMADEE 粉色格紋購物袋
當劇中的許妍卸下名媛外衣，以普通女孩身分參加面試時，她選擇了AMADEE粉色格紋購物袋。這款來自韓國小眾品牌的手袋，以粉嫩格紋與綁結肩帶設計展現輕柔少女感。趙露思以素色襯衫與牛仔褲搭配，讓觀眾感受到小眾手袋的魅力。
AMADEE FRUITS BOUTIQUE BASKET CANVAS BAG
價錢：US$140（約HK$1,087）
趙露思手袋同款大盤點6：BVLGARI Serpenti Forever Mini Bag
純白包身搭配蛇首包釦設計，低調卻不失品牌標誌的奢華感。趙露思以柔和妝容與簡樸穿搭詮釋出「歸鄉」的溫度，而Serpenti的蛇形與靈動精神正暗示她在華麗與真誠間尋找平衡，為角色增添了一絲細膩的人情味。
Bvlgari Serpenti Forever Mini suede tote bag
價錢：$42,395
趙露思手袋同款大盤點7：Hermès Kelly 25
趙露思一身米色套裝端莊大方，手上拿著Hermès Kelly 25，剛好展現出許妍精心打造的名媛人設。周身散發著一種「生來就在上流社會」的氣場，優雅中帶點隱忍。
Hermes Epsom Kelly 25 Handbag（PRE-OWNED）
價錢：$225,493.3
趙露思手袋同款大盤點8：Hermès Birkin 25
Hermès Birkin完美詮釋高級感的真正定義，既顯貴氣也不失親和，低調中藏著鋒芒，與許妍沉穩冷靜與野心勃勃的個性相互呼應。
Hermès Pre-Owned Birkin 25 handbag
價錢：$338,973
趙露思手袋同款大盤點9：Hermès Bolide Mini Handbag
Hermès Bolide Mini被譽為愛馬仕歷史上最經典的包型之一，一出場便掀起話題。手袋溫潤的弧形線條與頂部拉鍊設計完美融合，低調中散發極致工藝感。劇中以簡約套裝搭配Bolide Mini，乾淨俐落卻極具貴氣。她還以一枚馬型皮革吊飾點綴，讓整體造型多了幾分俏皮靈動。
Hermès Pre-Owned 2025 Bolide 1923 mini handbag
價錢：$112,453
趙露思手袋同款大盤點10：Hermès Garden Party
Hermès Garden Party手袋作為Hermès的入門級款式，選用柔軟小牛皮搭配標誌性帆布內襯與金屬扣環設計，兼顧耐用與高級質感，展現不需張揚的時尚感與成熟女人味，輕易打造出輕奢休閒的名媛氛圍。
Hermès Pre-Owned Garden Party TPM 手提包（2020年典藏款）
價錢：$28,695
