26歲趙露思《許我耀眼》爆紅！「敢言」金句大爆發，躺著淚、滿身傷痕也要捍衛自己權益，自救就是愛自己的表現

內地女星趙露思近期與陳偉霆合演的《許我耀眼》爆紅。這位在鏡頭前可愛甜美的可人兒，並正值事業衝刺期時，卻因高壓超時工作而患上暫時性失聰、失語症等身心疾病。她與經理人公司為解約糾紛鬧上法庭，前陣子亦開了直播，「敢言」金句大爆發！趙露思為了愛自己及奪回自己的人生而背水一戰，一起來看看她的「敢言」語錄吧！

「工作不是為了更好的生活嗎？但是後來就發現沒有生活了。」 －趙露思

趙露思曾遭受經紀公司老闆掌摑、辱罵達 2 小時，女演員朱銳更貼出二人對話紀錄，趙露思直接表示「救救我」，實在讓人心痛。努力工作，卻換來失去自我的職場霸凌，絕對不值得。工作只是人生的一部分，絕對不要將人生全寄托於工作上，當發現工作成為人生的全部，就是時候檢視自己的生活了。

「我非常努力的在嘗試課題分離，我要正常的生活。」 －趙露思

趙露思患病後，經理人公司第一時間關掉她的微博，避免她為自己發聲。但趙露思勇於奪回自己的微博，並發長文控訴公司的不當對符，期望脫離充滿 PUA 的工作環境，而老闆卻要求巨額的毀約費。雖然如此，但她依然堅持解約，早前更註銷了社交帳戶，不讓公司把握最後機會大賺一筆，捍衛權益就是最強大的自愛。

「立刻處理當下的情緒較好，不然你這雪球，終將有一天在內心再容不下的。」 －趙露思

「那就當成是給自己 「特殊時間」去推翻此前內心的矛盾狀態，重新建立自我的一次機會。」 －趙露思

趙露思因壓力過大而令身心受創，她於直播時建議大家要即時處理情緒，不要因害怕而委屈自己。當時她「不敢鬧，只想逃」而令自己患病，出現肺炎、蕁麻疹、盜汗、焦慮等症狀，愛自己就是不讓自己陷入黑洞，遇上問題馬上尋求協助，重視心理疾病才是愛自己的最佳方法。

「積極心理學有一句話是 “No one's coming”。我不再等著任何人來拯救我。」 －趙露思

事情既然發生了，不要陷於低谷內耗，給自己時間療癒傷口，為自己爭取應有的權利，重新建立自己的人生。人生不是一次失敗就完了，只要走出心裡的關卡，自然能重新掌控人生，自救才是最好的脫困方法！

