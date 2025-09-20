趙麗穎帶仔行街顯母愛 激罕發聲望傳媒高抬貴手勿影愛兒

【on.cc東網專訊】內地女星趙麗穎與馮紹峰4年前離婚後，事業一直繼續往上攀，更不時被拍得與前夫齊齊帶着兒子「想想」聚餐，被外界視為「好聚好散」的模範。早前，趙麗穎與6歲的想想現身商場及行藝術展覽館，母子互動溫馨。

昨日，又有內媒Po趙麗穎拖兒子於街上的片段，片中的她一身「媽媽裝束」，身穿便服、戴着CAP帽，孭着一個掛滿公仔的袋，等候過馬路時，她不時彎腰傾聽想想講話，盡顯母愛。不過，片段流出後，趙麗穎罕有發表意見，她於社交網留言：「媽媽也是我的人生角色之一，陪伴孩子成長是每個媽媽都必然要做的事情，現在以孩子母親的身份，願請媒體記者不要把鏡頭對準未成年人，他們的私人生活應該得到保護，謝謝。」網民都幫口留言，表示支持她，希望外界給孩子留點自由的成長空間，保護未成年的隱私。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】